料理功夫／清涼一夏 奶昔2款

分享兩款清涼透心窩的盛夏消暑好飲料，讓夏天不那麼難捱。

芒果奶昔

食材各具本味，芒果也不例外，尤其是熟透的芒果甜蜜多汁，還有著特殊香氣，無論怎麼吃，都讓人眉開眼笑、心情愉悅，是非常出色的水果。芒果產期已屆，這裡就分享一款芒果奶昔；前面提到芒果自帶香甜，故此奶昔只需三項食材，作法零難度，是美味立成的一款飲料。

材料：

小型熟芒果1顆、鮮奶1杯、鮮奶油6大匙。

作法：

1.將芒果去皮切塊。

2.將芒果塊、鮮奶、鮮奶油放入果汁機。

3.按下開關攪打至三項食材細密融合。

4.倒入杯中即可享用。

成功寶典：

1.熟透的芒果和鮮奶油已有甜味，請自行試飲後再決定是否額外添加糖。

2.未熟透的芒果雖具酸味，亦可考慮選用，因為製成奶昔後酸味柔和，且維生素C更豐富，也是相當討喜。

3.可以用芒果冰淇淋取代鮮奶。

花生奶昔

花生醬幾乎是每個家庭的必備抹醬，尤其是在美國，除了塗抹吐司、製作餅乾，運用在飲料中也有很棒的風味。

材料：

香草冰淇淋3球、鮮奶3/5杯、花生醬2大匙、原味花生少許(可免)。

作法：

1.將花生放入乾淨的小袋子內，以擀麵棍輾壓成小顆粒。

2.將冰淇淋、鮮奶和花生醬放入果汁機。

3.按下開關攪打至材料細密融合，倒入杯中。

4.最後撒入花生碎即可開飲。

成功寶典：

1.視自己喜愛的甜度決定是否額外添加糖。

2.作法4的花生碎為綴飾之用，可以免去；但喜好咀嚼感者，可以撒入適量的花生碎。

精華 FAQ Q1：芒果奶昔需要準備哪些基本材料呢？ 芒果奶昔只需小型熟芒果一顆、鮮奶一杯與鮮奶油六大匙，材料少、步驟簡單。芒果本身帶甜香，因此可先試飲，再決定是否另外加糖。

Q2：花生奶昔的製作步驟包含哪些重點？ 先將花生放入小袋中壓成碎粒，再把香草冰淇淋、鮮奶與花生醬放入果汁機攪打均勻，最後倒入杯中並撒上花生碎裝飾即可飲用。

Q3：兩款奶昔在風味與調整上有何特色？ 芒果奶昔重點在果香與自然甜味，熟芒果或未熟芒果都可使用；花生奶昔則偏濃郁香醇，可依喜好決定是否加糖，花生碎也可省略或保留。

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