台積電所在的亞利桑納州 5城市對首購族最友善

距離鳳凰城不到一個小時車程的Surprise市排名對首購族最友善城市第二名。(取自Surprise市府官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞利桑納州有5個城市入選首購族最友善城市。

亞利桑納州有5個城市入選首購族最友善城市。 重點二： Surprise與Gilbert名列前3，兼具房源與治安優勢。

Surprise與Gilbert名列前3，兼具房源與治安優勢。 重點三：加州包辦9個最不友善城市，首購壓力明顯較大。

台積電 所在的亞利桑納州 有五個城市入選對首購族最友好城市，而最不友好城市加州占九個。因房價與房貸利率 持續攀升，去年首次購屋者僅占整體房市交易量21%，遠低於歷史平均的40%。WalletHub比較全美300個不同規模城市選出對首購族最友善和最不友善城市。

WalletHub根據22項關鍵指標進行評比，包括房市吸引力、購屋負擔能力及生活品質等面向。評比所採用的數據涵蓋生活成本、房產稅以及犯罪率等多項因素。WalletHub分析師Chip Lupo表示，在近幾年房價屢創新高、房貸利率大幅攀升情況下，對首次購屋者而言，理想城市不僅要有負擔得起的房價，購屋後的生活成本也應維持在合理範圍內，同時還需要擁有充足的房源選擇、較低犯罪率以及優質學區。

台積電所在亞利桑納州有五個城市對首購族很友善，如距離鳳凰城不到一個小時車程的Surprise市排名第二。當地每萬人新建住宅建造執照數量極高，活躍房源數則排名全美第11，提供購屋者充足房屋選擇。生活品質方面，Surprise市以低犯罪率著稱，在本次評比的300座城市中，暴力犯罪率排名全美第10低，財產犯罪率第5低，是相當安全的居住城市。房價相對親民，且2018年至2024年間，房價約上漲93%，房價增值幅度排名全美第18，兼具居住與投資價值。

亞利桑納州Gilbert市位居第三。該市長年被評為亞利桑納州最安全城市之一，這裡新建住宅供給充足，每萬人新建住宅建造執照數量居高，同時擁有全美第七低的房產稅率，有助於降低長期持有成本。Gilbert市的千禧世代自有住宅率達46%，排名全美第18。就業市場也是其一大優勢，當地就業機會穩健，為居民提供良好職涯發展空間。Gilbert市房價持續增值，2024年的房價較2018年上漲約85%，房價漲幅排名全美第42，顯示當地房市仍具有不錯的長期成長潛力。

距離台積電廠區最近的主要住宅城市Peoria排名第六，其優點是社區新穎、治安良好且學區不錯，鳳凰城東南區最成熟的科技城市之一Chandler排名第八，它也是Intel大型晶圓廠所在地。Yuma排第五，雖這裡不是鳳凰城都會區，但一年日照充足，距離墨西哥邊境僅約20分鐘車程。

全美對首購族最友善的首推佛羅里達州Palm Bay，該州Tampa市和奧蘭多也入圍前十。該市每萬人活躍房源數及每萬人新建住宅建造執照核發數均名列全美前茅， 房屋價格漲幅排名全美第四，對首次購屋者而言兼具居住與資產增值潛力。治安也是Palm Bay一大優勢。該市財產犯罪率偏低，對希望在安全社區安家的民眾具有相當吸引力。