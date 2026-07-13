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投資遠距房產 交給專業物管降風險

記者啟鉻╱洛杉磯報導
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房地產投資者黃尹駿表示，實際上鳳凰城出租市場發展成熟，專業物業管理制度完善，管理...
房地產投資者黃尹駿表示，實際上鳳凰城出租市場發展成熟，專業物業管理制度完善，管理成本也低於加州。(取自鳳凰城市府官網）

近年不少南加華人投資者將目光轉向外州房市，但部分人因距離遙遠、擔心物業管理不易卻步。房地產投資者黃尹駿表示，實際上鳳凰城出租市場發展成熟，專業物業管理制度完善，管理成本也低於加州。他以自身10多年出租物業經驗指出，只要熟悉當地租賃法規，可以有效降低管理風險。

黃尹駿表示，部分南加華人投資者不敢前往外州投資房產，主要考量是：「那麼遠，我怎麼照顧得到？」他指出，實際情況並非如此。以亞利桑納州鳳凰城為例，自2011年房市價格大降後，當地約四成住宅轉為出租用途；長期發展至今，出租市場成熟，物業管理產業相當專業。他表示，鳳凰城的物業管理費相較加州更具優勢。在南加州，物業管理公司通常收取月租金約10%的管理費；但在鳳凰城，他投資的出租屋，若每棟月租金低於2000美元，管理公司每月收取的費用約為75美元，成本明顯較低。

他說，在經營出租物業十多年間，雖然也遇過房客拖欠租金情況，但從未發展到「惡房客賴著不走」必須正式啟動驅逐程序。多數房客在收到租金催繳通知後，便自行搬離，這讓他身為房產投資者感到相當安心。

黃尹駿指出，亞利桑納州的住宅租賃法律程序相對重視效率。根據當地規定，房客只要欠租，即使只是延遲一天，房東即可發出「5天繳租通知」（5-Day Notice）。若5天期限過後，房客仍無法補齊欠款，房東便可向法院申請驅逐。整體而言，從法院立案、審理到判定驅逐，通常只需數周時間，在全美各州中屬驅逐程序較快速地區。

黃尹駿認為，鳳凰城以及內華達州的拉斯維加斯等地，在保障租賃市場秩序方面做得相當完善。不過，他也對南加州部分律師前往當地刊登廣告感到不解，因為部分廣告內容是協助欠租房客提告，甚至教導房客如何在未支付租金的情況下，繼續留在出租房屋內、避免遭驅逐。

他提醒，南加華人投資者若前往鳳凰城投資房產，必須提前了解當地租賃法律與相關程序。一旦與房客發生糾紛，才能做到「胸有成竹」，降低投資的風險。

不過，鳳凰城出租市場近年面臨租金壓力與驅逐案件增加問題。根據鳳凰城地方新聞Arizona's Family此前報導，2025年鳳凰城平均租金較上一年略有下降，且房東提出的驅逐申請案件數，接近歷史最高水準。

報導指出，今年大量驅逐案件與就業不穩定及失業問題有關。雖然近年出租住宅供應增加，帶動租金下降，但亞利桑納州公寓住宅協會(Arizona Multihousing Association)表示，經由法院處理的房東與房客案件中，約96%都是因房客未支付租金所引發。

精華 FAQ

  • 因為鳳凰城出租市場發展成熟，專業物業管理制度完善，且管理成本普遍低於加州。對不便遠距親自處理房務的投資人來說，外州投資反而更具效率。

  • 在南加州，物業管理公司通常收取約月租金10%的費用；而黃尹駿提到，他在鳳凰城投資的出租屋若月租低於2000美元，管理費約每月75美元，明顯較便宜。

  • 房東應先熟悉當地租賃法規與驅逐程序，否則遇到欠租糾紛容易處於被動。雖然鳳凰城處理效率較高，但近年租金下滑、驅逐案件增加，也反映市場壓力。

南加 亞利桑納州 加州

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