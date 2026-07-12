高技能工人不足 美晶片業發展隱憂

全美範圍內高技能工人日益短缺，恐將延誤美國各地價值數十億美元的新半導體工廠的興建，並限制未來的晶片生產。圖為台積電亞利桑納廠。（台積電提供）

信使報（The Mercury News）7日發表的最新報告指出，全美範圍內高技能工人日益短缺，除非半導體產業 匯聚資源、政府持續投入資金，否則將會延誤美國各地新半導體工廠 的興建，並限制未來的晶片生產。

根據麥肯錫公司、晶片產業集團SEMI和美國國家科學基金會共同進行的一項雇主調查分析預計，高技能工人短缺最為嚴重的州為德州 、加州 、亞利桑納州 、紐約州和俄亥俄州等，這些州都正在規畫興建新工廠。分析亦顯示，預計到2030年，全美高技能全職工人將短缺15萬7000人。

人才短缺危機對多個業界巨頭的發展帶來阻礙，例如會限制台積電在亞利桑納州投資高達1650億美元的十幾座晶片製造及封裝工廠興建計畫、美光科技（Micron Technology Inc.）在紐約投資1000億美元建設存儲晶片工廠，以及三星電子在德州建設邏輯晶片工廠的計畫。報告稱，即使是英特爾公司在俄亥俄州延遲投資280億美元，一旦產能提升，也將面臨人手短缺。

報告指出，晶片產業人力短缺不單削弱企業投資計畫，還會影響聯邦政府根據2022年「晶片與科學法案 」為促進國內生產而提供的撥款。報告建議政府繼續提供資助、擴大半導體課程，以及讓學生更早接觸晶片行業職業。

為提高人們對半導體產業的興趣，已有各種努力投入其中，例如讓亞利桑納州的小學生有機會觸摸半導體設備，並試穿白兔服裝，這是業界使用的全身防護服，以確保沒有微小顆粒破壞敏感的半導體製造過程。

該研究預期，2030年半導體產業約74%的空缺職位集中在製造業、60%集中在工程界。儘管「晶片法案 」的資助計畫已助增加新工廠可用的技術人員數目，但在解決製造業和硬體工程師的需求方面，收效甚微。極低比率（約3%）的工程師不進入晶片產業，他們大多數選擇了收入更豐厚的軟體相關領域，例如人工智慧（AI）。

「晶片法案」為美國國家科學基金會提供2億美元的資金，用於在2027年之前開展教育計畫及培訓新員工，以發展業界勞動力。