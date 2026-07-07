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Waymo下架 結束Uber鳳凰城3年合作關係

編譯組／綜合報導
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Waymo自駕計程車在亞利桑納州鳳凰城的Uber叫車應用程式上，已經下架，因為兩...
Waymo自駕計程車在亞利桑納州鳳凰城的Uber叫車應用程式上，已經下架，因為兩家公司在鳳凰城的合作已於5月終止，不再延續。（Waymo汽車示意圖，美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Waymo自駕車已從Uber鳳凰城平台下架，結束近三年合作。
  • 重點二：雙方稱因合約到期分手，Waymo車輛已併入自有鳳凰城車隊。
  • 重點三：雖然鳳凰城合作結束，Uber仍在奧斯汀與亞特蘭大持續提供Waymo服務。

科技媒體TechCrunch報導，Waymo無人駕駛計程車已從Uber在亞利桑納州鳳凰城的叫車應用程式下架，結束了雙方在該市近三年的合作關係。

Uber表示，該公司正準備在鳳凰城推出另一項自動駕駛汽車合作計畫，但未透露合作夥伴是誰。Waymo則表示，Uber用於在今次合作的試點計畫車輛，現已整合到Waymo位於鳳凰城的自有車隊中，用戶可透過Waymo的應用程式使用。

近日，Waymo用戶留意到該公司的車輛已從Uber的網路中消失，但在奧斯汀和亞特蘭大的Uber平台上則仍可用。Uber告訴TechCrunch，由於合約到期，兩家公司決定終止在鳳凰城的合作。

Alphabet旗下的Waymo表示，與Uber在鳳凰城的合作已於今年5月悄悄結束，Waymo開始使用其最新的無人駕駛計程車，即由Zeekr製造、名為Ojai的廂型車。

然而，兩家公司都對在鳳凰城的合作均表讚許，認為這是各自自動駕駛計程車計畫的成功起點，而自2023年以來，這些計畫發展日見雄心壯志。

Waymo說：「在與Uber合作完成的數十萬次行程後，我們已將這些車輛整合到我們在鳳凰城的車隊中，它們將繼續透過Waymo為乘客提供服務，包括與Via的公共交通整合和DoorDash的配送服務整合。我們感謝所有乘坐我們自駕車輛的Uber乘客，並期待繼續為鳳凰城社區服務。」

Uber則表示：「鳳凰城是我們與Waymo合作的首個試點市場，我們從這次合作中學到了很多，這幫助我們迅速擴大了在奧斯汀和亞特蘭大的規模，目前數百輛Waymo自駕汽車已在Uber平台上獨家運營，我們的覆蓋範圍也在不斷擴大。」

現時的自駕計程車市場格局與2023年這兩家公司啟動合作時，已截然不同。當時，由於Uber和Waymo之間曾出現法律糾紛，直至2018年才達成和解，雙方的合作令人感到不大可能。而且，當時自駕計程車技術的發展前景，遠比現在更不明朗，因為還沒有產業者能達到規模化營運。

但此後的三年裡，Waymo的車隊規模已成長至約4000輛，而Uber也簽署了多項協議，將數十家自駕汽車的合作夥伴納入其網路。

精華 FAQ

  • Uber表示，雙方在鳳凰城的合作因合約到期而終止；Waymo則將原先投入合作的試點車輛整合回自家鳳凰城車隊，改由Waymo應用程式提供服務。

  • Waymo說，這些車輛已納入其鳳凰城自有車隊，乘客可透過Waymo App叫車，並持續支援公共交通整合與DoorDash配送等服務。

  • 兩家公司都認為鳳凰城是重要試點：Waymo累積數十萬次行程，Uber則藉此擴大到奧斯汀和亞特蘭大，並持續拓展自駕合作網路。

亞利桑納州 亞特蘭大 Waymo

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