亞利桑納台積電培訓在地人才 打造半導體技術員供應鏈

台積電位於亞利桑納州鳳凰城的製造工廠。(台積電╱提供)

Tucson Local Media報導，台積電 （TSMC）位於亞利桑納州 鳳凰城第一座晶圓廠2024年投入量產時，主要仰賴從台灣調派的工程師；台積電此後加速建立美國本土技術員培訓，歷時兩年半，如今已建立涵蓋五所學校、四類技術員職務與兩種培訓模式的半導體人才培育體系，透過與大學、社區學院及政府合作，逐步打造美國在地半導體人才供應鏈，以因應先進晶圓廠的人力需求。

這兩種培訓模式截然不同，分別為側重長期證照與資歷累積的「學徒制」（Apprenticeship）；與提供高中生、轉職者與在職人士快速進入半導體產業管道的「加速培訓」（Accelerated Track）。

加速培訓模式包含三種課程：大峽谷大學（GCU）開辦「製造專員密集班」；亞利桑納州立大學「設備技術員基礎培訓計畫」與北亞利桑納大學「製程技術員密集班」。

學徒制培訓則從2024年4月起小規模試辦，如今已擴展為涵蓋廠務、設備和製程技術三大領域。

在台積電進駐前，亞利桑納州已有英特爾、蕊芯科技（Microchip Technology）等半導體產業，但現有人才偏重傳統晶片製造，無法滿足四奈米、三奈米與二奈米先進製程需求。馬里科帕社區學院（Maricopa Community Colleges）2022年起推動「半導體快速啟動計畫」後已培育900人，但仍有4000名通過預估測試的申請者在等待名單，顯示建立全新人才培育體系勢在必行。

2024年4月，台積電亞利桑納廠推出聯邦註冊學徒制，培育廠務技術員，負責維護製造工廠實體基礎設施，包括管道、電氣系統、化學品輸送管線等。鳳凰城市府透過商業和勞動力發展委員會贊助該計畫。學員受訓前便為台積電全職員工，接受12至18個月課程與在職訓練，結訓後取得聯邦技工證。

聯邦註冊的學徒制受聯邦機制與標準約束，該認證也能根據「晶片法（CHIP）」獎勵機制得到聯邦資金支持，提供台積電亞利桑納廠勞動力發展資金穩定性。

2024年11月，學徒制擴大培訓，新增設備與製程技術員，形成廠務、設備、製程三軌制度，合作學校增加北亞利桑納大學、里奧薩拉多學院（Rio Salado College）與大峽谷大學等。學員全程支薪受訓18至24個月，可取得專業證照與副學士學位。

2026年2月推出第二種「加速培訓」模式，由大峽谷大學開設11周「製造專員密集班」，學費全免，符合計畫要求的畢業生可得到台積電面試機會。結訓完成的學員可得到大學頒發的結業證書、16個可轉換的大學學分及電機電子工程師協會（IEEE）頒發的數位徽章。高中生與轉職者都可報名，不需大學學歷或半導體經驗。

2026年5月，亞利桑納州立大學推出設備技術員基礎培訓計畫，負責培育維護和排除晶片製造專用設備故障的人才。提供五周、16周及18周等不同課程，學員會在無塵室與實驗室接受培訓，親身接觸生產環境中使用的工具、系統與安全流程。結訓時可獲得業界認證書與台積電面試機會，預計今年底前培育超過100名設備技術員。

2026年夏季，北亞利桑納大學開設製程技術員密集班，培養操作及監控晶圓製造化學與氣體系統人才。該校先前已透過學徒制參與台積電人才培育體系。加速培訓模式不同在於「學員先接受培訓，再進入台積電招募流程」。該課程也讓這所學校在台積電亞利桑納廠針對同一職別，兩種培訓模式中均扮演重要角色。

目前上述人才培育體系尚未解決的是人員規模問題。亞利桑納廠已有超過3000員工，三座晶圓廠全面運轉後，預計將增至近6000人，然現有培訓能量仍不足以因應未來六座晶圓廠人力需求。

不過對鳳凰城都會區而言，除補足台積電人力外，培訓計畫也帶動地方就業與經濟發展。技術員時薪約30美元，高於州內平均薪資，取得IEEE徽章、聯邦技工證及大學證書皆可用於其他半導體產業，有助建構亞利桑納州長期與穩定的半導體人才。

圖為台積電在亞利桑納州鳳凰城晶圓廠。(中央社)

台積電在亞利桑納州立大學開辦「設備技術員基礎培訓計畫」。（Arizona State University網頁）

已落戶亞利桑納州鳳凰城發展半導體產業的台積電，圖為該公司的當地廠房。(台積電╱提供)