台灣設點鳳凰城 馬博元：將無縫接軌

中華民國外交部3日發布新聞稿指出，因應台美高科技產業合作深化、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民增加，以及台美各級政府互動日益密切，將於鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」。（中華民國外交部臉書）

中華民國外交部3日發布新聞稿指出，因應台美高科技產業合作深化、亞利桑納州 及周邊地區台商與僑民增加，以及台美各級政府互動日益密切，將於亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」。長期負責相關業務的駐洛杉磯 經文處處長馬博元表示，在鳳凰城辦事處正式啟動前，駐洛經文處將持續提供相關領務服務。

根據駐洛經文處臉書公告，亞利桑納州與新墨西哥州 一直是駐洛杉磯辦事處轄區內非常重要、也充滿活力的夥伴，在地僑胞、台商及各界友人多年來都一起並肩作戰，共同見證台灣與美國大西南區的連結不斷成長，結出許多豐碩的果實。該處對於鳳凰城即將設立新辦事處表示「隨著交流規模日益龐大，是時候將這份重責大任，交接給全新的專責團隊了」，並期待台灣與亞利桑納州、新墨西哥州的交流合作，不斷開出全新的篇章。

本報記者問及鳳凰城經文處將何時正式開辦，駐洛經文處處長馬博元表示，駐鳳凰城辦事處處長及正式辦公時間將會由外交部適時宣布。不過在那之前，該處將會持續為當地僑胞提供領務服務，更會協助確保未來鳳凰城同時能夠無縫接軌。

對於在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」之事，美國國務院也對此表示，樂見這項發展，台灣是美國最重要的貿易與投資夥伴之一，亞利桑納州也擁有來自台灣的重要投資，新辦事處將進一步促進美台深厚的經濟關係。

根據中華民國外交部的新聞稿，未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及民眾交流等領域的合作。目前鳳凰城辦事處的各項籌備工作正在進行中。

未來台灣在美國的館處數量將達14處，除了即將成立的鳳凰城辦事處，還包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。