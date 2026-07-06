我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周星馳「功夫女足」不畏中日交惡 邀佐藤健加盟

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

台灣設點鳳凰城 馬博元：將無縫接軌

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
中華民國外交部3日發布新聞稿指出，因應台美高科技產業合作深化、亞利桑納州及周邊地...
中華民國外交部3日發布新聞稿指出，因應台美高科技產業合作深化、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民增加，以及台美各級政府互動日益密切，將於鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」。（中華民國外交部臉書）

中華民國外交部3日發布新聞稿指出，因應台美高科技產業合作深化、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民增加，以及台美各級政府互動日益密切，將於亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」。長期負責相關業務的駐洛杉磯經文處處長馬博元表示，在鳳凰城辦事處正式啟動前，駐洛經文處將持續提供相關領務服務。

根據駐洛經文處臉書公告，亞利桑納州與新墨西哥州一直是駐洛杉磯辦事處轄區內非常重要、也充滿活力的夥伴，在地僑胞、台商及各界友人多年來都一起並肩作戰，共同見證台灣與美國大西南區的連結不斷成長，結出許多豐碩的果實。該處對於鳳凰城即將設立新辦事處表示「隨著交流規模日益龐大，是時候將這份重責大任，交接給全新的專責團隊了」，並期待台灣與亞利桑納州、新墨西哥州的交流合作，不斷開出全新的篇章。

本報記者問及鳳凰城經文處將何時正式開辦，駐洛經文處處長馬博元表示，駐鳳凰城辦事處處長及正式辦公時間將會由外交部適時宣布。不過在那之前，該處將會持續為當地僑胞提供領務服務，更會協助確保未來鳳凰城同時能夠無縫接軌。

對於在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」之事，美國國務院也對此表示，樂見這項發展，台灣是美國最重要的貿易與投資夥伴之一，亞利桑納州也擁有來自台灣的重要投資，新辦事處將進一步促進美台深厚的經濟關係。

根據中華民國外交部的新聞稿，未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及民眾交流等領域的合作。目前鳳凰城辦事處的各項籌備工作正在進行中。

未來台灣在美國的館處數量將達14處，除了即將成立的鳳凰城辦事處，還包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

精華 FAQ

  • 因台美高科技產業合作持續深化，亞利桑納州及周邊台商與僑民增加，加上台美各級政府互動更密切，因此決定設立專責辦事處。

  • 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將持續提供相關領務服務，並協助各項業務順利交接，確保未來鳳凰城辦事處能無縫接軌。

  • 新辦事處將強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府聯繫，及時回應投資營運需求，並促進經貿、科技、供應鏈、文教與民眾交流合作。

洛杉磯 亞利桑納州 新墨西哥州

上一則

奇諾市煙火爆炸釀1死3傷 依非故意殺人罪逮1男

下一則

洛縣圖書館暑假免費午餐 18歲以下皆可領

延伸閱讀

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係
台積電發威 駐美辦事處13+1 台外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

台積電發威 駐美辦事處13+1 台外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中
台外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

台外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼
韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展

韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展
加州參議會 連3年通過友台決議案

加州參議會 連3年通過友台決議案
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

2026-06-30 20:38

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議