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台積電效應 鳳凰城房市由賣方轉向僵持 買方選擇變多了

記者趙健╱綜合報導
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5月房市報告顯示，鳳凰城目前正處買賣雙方「僵持」階段。(美聯社)
5月房市報告顯示，鳳凰城目前正處買賣雙方「僵持」階段。(美聯社)

台積電擴建亞利桑納州晶圓廠，持續吸引亞洲科技人才赴鳳凰城工作，也讓當地房市成為不少華人關注焦點。不過，相較前幾年房源供不應求、競價激烈的情況，如今鳳凰城房市逐漸趨於平穩，市場從賣方占優勢逐步走向供需較為平衡的局面。

根據地產經紀公司RE/MAX的5月房市報告，鳳凰城目前正處買賣雙方「僵持」（stalemate）的階段。報告指出，市場庫存沒有大幅增加，也沒有明顯減少，房屋在市場上的停留時間比一、兩年前更長，但房價仍維持緩步上升。對買家而言，如今可選擇的房源比前幾年更多；對賣家而言，房價仍獲得一定支撐，因此雙方都抱持觀望態度。

報告顯示，今年5月鳳凰城都會區共有6941戶住宅成交，較4月減少3%；新上市房屋9722戶，較前一個月減少12.4%。此外，鳳凰城房屋平均上市71天才成交，較去年同期增加約4.5%，為所有都會區中第三長，反映買家決策時間拉長，市場交易速度明顯放緩。不過，住宅成交中位價45萬8500美元，較4月上升1.9%，房價仍具有一定支撐力。

另外，根據PhoenixHomes整理ARMLS數據，大鳳凰城5月底活躍房源約2萬5159戶，較去年同期增加約16%；市場供給約3.41個月，已逐漸接近供需平衡狀態。分析指出，相較2021、2022年房源極度短缺，如今買方擁有更多選擇，賣方則必須提出更具競爭力的定價。

報告指出，目前市場呈現分化走勢。定價合理、屋況良好的住宅，多半仍可在兩個月內售出；反之，開價過高的房屋，則會拉長銷售時間，使整體平均上市天數維持在83天。在經歷2025年的調整後，房價已出現溫和回穩跡象。

報告還提到，由於市場競爭加劇，不少新建案持續提供利率買斷、成交費補助及室內升級等優惠，以吸引買家。這些促銷措施，也使得新建住宅在部分價位帶更具競爭力。

綜合目前市場觀點，鳳凰城已不再是2021年至2022年的賣方市場，而是逐漸回歸正常。買方有更多時間比較房源、協商價格，賣方則需透過合理定價及提供優惠來提升成交機會。對計畫赴亞利桑納州工作的家庭而言，目前市場選擇比前幾年更加多元，購屋節奏也相對從容。

精華 FAQ

  • 因為庫存沒有明顯大增也未快速減少，房屋待售時間拉長，但房價仍有支撐，買賣雙方都不願輕易讓步，因此市場呈現觀望與拉鋸。

  • 五月都會區成交6941戶，月減3%；新上市9722戶，月減12.4%。活躍房源約2萬5159戶，年增16%，供給約3.41個月，逐步接近平衡。

  • 相較2021至2022年的搶房時期，如今鳳凰城選擇更多、談判空間更大，買方可更從容比較房源；賣方則需合理定價，甚至搭配優惠才更容易成交。

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