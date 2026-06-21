人物／台僑熱愛飛行 與朋友集資購輕型飛機圓夢

友人巫南生搭乘江哲宏的飛機，在空中鳥瞰內陸景色。(江哲宏提供)

來自台灣的江哲宏(Shay Chiang)，40多年前移民 美國。孩童時就有翱翔藍天的飛行夢的他，加上父親是機械技師，耳濡目染之下，江哲宏對機械展現出過人的天分與濃厚興趣。雖然人生際遇未能讓他如願成為航空公司維修技師，但他始終沒有放棄對飛行的熱愛，而是白手起家創辦汽車修理公司，在異鄉打拚出屬於自己的事業天地。多年後，他更與好友合資購買一架單引擎飛機，將駕駛飛機翱翔天際的夢想，化為人生中最自在、最享受的業餘樂趣。

江哲宏感嘆，自己的人生總像少了一點關鍵機遇。1980年代初移民美國後，他先在密西根州就讀高中，之後轉學到南加州。然而，由於密西根州部分學分不符合洛杉磯 學區標準，他不得不轉入一所父親口中所謂的「放牛學校」，校內華人 學生寥寥無幾。

讀放牛學校也爭氣

他表示，其實自己當時成績並不差，只是學分不足而已，但洛杉磯學區仍將他歸類為學術表現不佳學生，以免影響其他學生的整體成績。這段經歷，讓他很早便體會到華人移民家庭在美國教育體系中的現實與無奈。為了盡早自立與生存，他年紀輕輕便考取「汽車排煙檢測」(Smog Check)執照，希望能靠一技之長立足社會。

他坦言，當時雖然心中充滿不平與失落，但也只能接受現實。高中畢業後，為了實現進入大型航空公司的夢想，他進入聖安東尼山社區學院(Mt. SAC)學習飛機維修。兩年的專業訓練結束後，他原以為終於能踏進航空產業，沒想到命運再次與他開了玩笑。

他回憶，自己在社區學院畢業時正值1990年代中東戰爭爆發，油價飆升，加上航空業景氣低迷，許多航空公司經營困難，甚至瀕臨倒閉。當他前往應徵航空公司機械技師職位時，得到的回應卻十分現實：「像你們這樣的新人，我們幾乎不會錄用，因為現在連很多資深維修技師都找不到工作。」

就這樣，他始終無法找到與專業相關的工作，只能被迫放棄航空夢。

半退休 享受飛行樂

由於始終找不到與航空專業相關的工作，他決定轉換跑道，籌資創辦汽車修理廠，並於1990年5月開業。在妻子的支持與陪伴下，生意逐漸穩定，愈做愈好。談到人生最大的幸運，他毫不猶豫地說：「能遇到我的太太，是我這輩子最幸運的事。」

而對飛行的熱愛，也從未真正離開過他的人生。多年後，江哲宏與朋友合資購買一架單引擎飛機，考取飛行執照，並在奇諾機場設立機庫。年少時遨遊藍天的夢想，終於在中年後化為現實。如今，他將修車廠賣掉，他笑說自己是半退休。只要有空，他便駕駛飛機翱翔天際，享受自由飛行的快樂，也讓他那已深藏心中的飛行夢，終於有了滿意的歸宿。

江哲宏(右)帶友人巫南生準備駕機起飛。(江哲宏提供)

江哲宏和他的單引擎飛機。(江哲宏提供)