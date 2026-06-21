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人物／江哲宏行前準備充足 不帶恐懼飛

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江哲宏在駕駛輕型飛機外出旅行途中。(江哲宏提供)
江哲宏在駕駛輕型飛機外出旅行途中。(江哲宏提供)

台僑江哲宏自小熱愛駕機飛行，如今已實現飛行夢想。他坦言，飛行並非總是一帆風順，遇到緊急狀況，飛行員必須迅速應變，確保安全降落。他強調，飛行應是「帶著對風險的認知與準備」，而非「帶著恐懼飛行」。

他回憶，飛行生涯中有一次經歷，令他印象深刻。多年前，他從亞利桑納州飛往內華達州的拉斯維加斯，當時天候良好、航程順利，但途中飛機引擎運轉突然變得不穩定。隨著狀況惡化，他立即決定改變航向並緊急降落，最終在亞利桑納州Lake Havasu市立機場安全著陸。當時已接近晚9時，機場消防車也提前到場待命。

事後檢查發現，引擎本身並無故障，而是典型的「化油器結冰」所致。他表示，這次經驗讓他意識到，飛行中許多風險往往並不明顯，「看似平穩，實則潛藏危機」，也讓他對飛行判斷與風險管理有更深體會。

他進一步解釋，他所駕駛的飛機屬較早期設計，仍使用化油器(carburetor)系統，與現代汽車或新型飛機的電腦噴油系統不同。在高空低溫環境下，空氣中的水氣可能在化油器內凝結成冰，影響燃油與空氣混合比例，導致引擎運轉不順，甚至出現動力下降。因此，飛行員需適時啟動「化油器加熱」系統，以降低結冰風險。

談及外界對單引擎小型飛機安全性疑慮，他表示，每一次起飛前，飛行員都清楚潛在風險存在，但這不意味著要「帶著恐懼飛行」，而是必須建立在充分的風險認知與準備之上。

他指出，專業飛行訓練已涵蓋完整的應變機制與心理準備，包括各類緊急狀況的處置流程。因此，每次起飛前都必須完成嚴格檢查與風險評估，以便在突發狀況發生時，迅速做出正確反應。

他以引擎失效為例，飛機在設計時已計算滑翔性能等相關參數，即使在空中失去動力，也不會立即失控，仍具備一定滑翔能力。此時飛行員需保持適當空速、避免失速，並迅速觀察周邊環境，尋找合適的迫降地點，如空曠地或跑道，以爭取安全著陸機會。

他最後強調，關鍵不在問題是否發生，而在是否具備正確應對能力，只要訓練充分、判斷得當，即使遭遇引擎失效，仍有機會安全迫降。

江哲宏擁有的單引擎飛機。(江哲宏提供)
江哲宏擁有的單引擎飛機。(江哲宏提供)

精華 FAQ

  • 他主張飛行員應先理解風險、做好準備，再保持冷靜操作，而不是因害怕而退縮；真正重要的是面對狀況時能正確判斷並迅速應變。

  • 他曾從亞利桑納飛往拉斯維加斯時，途中引擎運轉變得不穩定，便立即改變航向並緊急降落，最後在Lake Havasu市立機場安全著陸。

  • 事後確認是化油器結冰造成，引擎本身沒有故障。飛行員可依高空低溫狀況適時啟動化油器加熱，並在起飛前做好檢查與風險評估。

亞利桑納州 內華達州

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