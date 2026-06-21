封面故事／走訪篇 迎建國250年 訪3總統故居

胡佛總統坐在舅舅的椅子上拍照留念。(作者提供)

今年7月，美國即將歡度建國250周年國慶。雖然只有短短200多年的建國歷史，美國卻以驚人的成長速度，躍居世界強國。綜觀美國發展的過程，歷屆總統的決策扮演著關鍵的角色。認識美國總統的政蹟，也成為我了解美國歷史的捷徑。藉著拜訪總統故居博物館，不僅讓我學習到美國總統這個角色，對當時社會的影響，也讓我看見這些政蹟，是如何創建出今日的美國社會。

1.傑佛遜故居 維州 蒙地卡羅莊園

前往維吉尼亞州 蒙地卡羅莊園(Monticello)當天，晴時多雲偶陣雨。 買了參觀票後，我與家人站在傑佛遜故居的前廊內避雨，眼前有幾位旅客撐著傘， 頗具詩意地漫步於莊園內的花園。這時，站在身旁的一位陌生旅客指著眼前的雨滴說，「看來蒙地卡羅並非總是陽光明媚。」隨後，她的臉上露出一道充滿言外之意的微笑，讓我立即連想起傑佛遜總統與黑奴的關係。

湯姆士傑佛遜(Thomas Jefferson，1743 -1826)是美國第三任總統，在位期間為1801至1809年。他是建國元老之一，也是起草美國獨立宣言的主要人物。他以宣導自由，民主和教育的精闢論述聞名，他的名言包括「人人生而平等」。但是，在推廣這些自由平等新思想的同時，他個人卻擁有600多名黑奴。

導覽員抵達後，隨即介紹蒙地卡羅。她說，這是傑佛遜所精心設計的莊園，建於1772年，整體面積包括總統故居、花園、菜園、黑奴工作的商業種植區(Plantation)和黑奴住所。導覽員接著說，莊園內的住宅建築型態為新古典主義風格。傑佛遜的建築美學風格深受希臘古典美學與義大利「建築之父」帕拉底歐(Andrea Palladio)影響。總統故居的中心點為圓頂主樓，加上左右對稱的側翼生活空間，以及有希臘「多利克式」柱門廊(Doric Portico)。

擁黑奴、情婦添爭議

導覽員說，蒙地卡羅莊園結合住宅建築與經濟種植區，換句話說，這是當時美國地主的居住藍圖。這個兼具地主住家與黑奴工作區的景觀，反應出18世紀和19世紀初期的美國社會導向。同時，也為歷史留下一個寫實的記錄。這些歷史見證，讓蒙地卡羅莊園於1987年列入世界文化遺產名單。

接著，我們參觀了傑佛遜的故居，包括展示廳內的美洲原住民文物和各項科學儀器，這些都是傑佛遜的個人收藏品。另外，我們也參觀了圖書館、客廳和臥室等。出乎意料的是，我們花了挺長的時間參觀位於地下室的「僕人工作區」，聆聽傑佛遜總統與黑奴莎莉(Sally Hemings)的情感生活。

隨後，導覽員以慎重的語氣表示，歷經200多年的爭取，傑佛遜與莎莉所生的子女與後代子孫，終於得以認祖歸宗。

傑佛遜總統的政績包括：1803年，從法國手中買下廣闊面積的「路易斯安納購地」條款，為美國增加了一倍的國土。1804年，他指派路易斯與克拉克帶領勘查隊，前往太平洋西北岸，為美國繪製了第一個精密的西岸地圖，記錄了300種前所未知的動植物，同時鞏固美國對太平洋西北岸的主權。至於他與莎莉的關係，以及他所擁有的黑奴，為他的豐功偉業添加不少爭議性，也反應美國根深柢固的種族議題。

2.泰迪羅斯福故居 紐約曼哈頓

美國第26任總統西奧多羅斯福(Theodore Roosevelt，1858–1919)出生於紐約市，鄰近曼哈頓格拉梅西公園(Gramercy Park)附近的一間房子。羅斯福在那裡住到15歲，然後全家搬到曼哈頓上城區。1916年，羅斯福出生故居被拆毀。1923年，相關單位在原址重建一間博物館，以紀念總統的出生成長地點，老羅斯福出生故居博物館隸屬於國家公園管理局。博物館為免費參觀，開放時間為周三至周日。

參觀時，導覽員介紹，這間博物館的設計展示，完全仿照1865年至1872年期間的總統故居原貌，館內的家具多來自於原址，以及羅斯福家族成員的提供。

參觀圖書館時，導覽員特別指著一張位於壁爐和書櫃之間的紅色矮木椅，同時展示著一張照片，顯示出童年時代的羅斯福正坐在這張椅子上。對於能夠找到這件原始家具，博物館人員感到十分慶幸。

泰迪熊玩偶源於他

老羅斯福在任時間為1901至1909 年，政績包括興建巴拿馬運河，促使美國掌握大西洋和太平洋之間的航行戰略。

1906年，由於他的協議，結束了日俄戰爭，讓他成為第一位贏得諾貝爾和平獎的美國總統。然而，多數美國人對老羅斯福總統的印象，則是來自於一隻絨毛熊。

1902年，華盛頓郵報刊登一幅詼諧的政治漫畫，描繪出羅斯福不忍射殺一頭熊的狩獵故事。位於布魯克林的一位名為米其頓的糖果店老闆看了這幅漫畫後，萌生奇想，決定製作一隻絨毛玩具熊，命名為泰迪熊，以獻給羅斯福總統。在獲得羅斯福的許可後，米其頓開始大量生產這隻絨毛熊，隨後成為風靡全球的泰迪熊。

泰迪熊的故事，為羅斯福塑造出熱愛大自然的環保形象。在職期間，羅斯福設立了五座國家公園、150個國家森林和51個鳥類保護區，超過2億英畝的公共土地被列入國家保護區。這些大刀闊斧的環保政策，也把數百萬英畝的原住民土地納入保護區內，導致原住民族群流離失所。

在以資本主義為軸心的美國社會，羅斯福的環保政策，持續挑戰著美國人對私人土地擁有權的傳統信念。

3.胡佛故居 俄勒岡州紐伯格

美國第31任總統赫伯特胡佛(Herbert Hoover，1874–1964)的童年故居，位於俄勒岡州的紐伯格市 (Newberg)。胡佛–明索恩故居博物館(The Hoover-Minthorn House Museum)是西北岸唯一存在的美國總統故居。胡佛年僅11歲時成為孤兒；隨後從愛荷華州到俄勒岡州，與舅舅John Minthorn同住，直到年滿17歲。

胡佛的舅舅是醫師、大學校長，同時也是基督新教貴格會(Quaker)的成員。該教派反對奴隸制度與暴力，支持女權與教育，同時主張簡樸的生活。舅舅的思想與居家生活型態，為正值青少年時期的胡佛，提供博愛自律的成長環境。

胡佛青少年的故居建於1881年，建築型式呈現19世紀盛行的折衷主義風格。換言之，這項建築風格打破單一建築特色，以混合各項建築元素為主。故居內的展示陳設為當時年代的家具與用品，也包括胡佛家人所提供的私人物品。

走不出大蕭條陰影

導覽員指出，少年時期的胡佛得分擔許多家務。例如照料牲畜、劈柴和整理園林。導覽員展示了一把鐵製的馬毛刷子，刷子的木製手杷上刻著胡佛的縮寫名字(H. H)，這正是胡佛用來刷馬毛的工具。另外，在舅舅和舅媽的鼓勵下，胡佛認真求學，博覽群書。他曾經感恩地說，舅舅就像是他的第二位父親。

胡佛故居博物館於1955年對外開放，開幕當天是胡佛81歲的生日。胡佛認出客廳裡的一張椅子，同時坐在這張椅子上接受拍照。原來，這張椅子正是舅舅的專用椅。

就任美國總統前，胡佛領導美國救援被第一次大戰所摧殘的歐洲，同時在比利時提供糧食救濟，為美國建立了良好的國際形象，也為他個人贏得人道主義者的美譽。胡佛在任時間為1929至1933年，政績包括：簽署法條保護農民、興建水壩，與促進國內基礎建設。然而，這些成就卻被經濟大蕭條的陰影所掩埋，無法帶領美國走出大蕭條的困境，也成了美國人對胡佛的評價。

總統故居 記錄美國故事

拜訪過這些美國總統曾經住過的房子， 讓我連想起許多學習過的歷史事件。歷屆美國總統所引發的爭論議題，反應出美國社會的演變與成長，也為未來提供一個借鏡。這些總統故居博物館，正是學習美國歷史的第一站。

胡佛總統認出這張椅子正是舅舅的專用椅。(作者提供)

傑佛遜總統故居地下室裡的黑奴工作區。(作者提供)

泰迪熊為羅斯福總統創造出環保形象。(作者提供)

胡佛總統故居位於俄勒岡州紐伯格市。(作者提供)

胡佛總統年輕時所使用的馬毛刷子。(作者提供)

位於維吉尼亞州的蒙地卡羅莊園是傑佛遜總統的傑作。(作者提供)

西奧多‧羅斯福總統的出生故居位於紐約曼哈頓。(作者提供)