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電影世界／諾曼第72小時 看風暴與人性

傅裴湘
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「諾曼第72小時」(Pressure)電影中登陸的一幕。(美聯社)
「諾曼第72小時」(Pressure)電影中登陸的一幕。(美聯社)

三國演義記載的「赤壁之戰」，把諸葛孔明神話到可以草船借箭、借東風的地步；其實孔明懂得觀天象，預知東南風將至，恰可用火攻，將曹操的連環船一燒而盡。我今天看的電影「諾曼第72小時」(Pressure)報告的鏖戰，是除了沙場演練、盟軍慎重地建立了聯合氣象預報組、又仔細考慮氣候變化，再三辯論思量，才下的決定。

近年的戰爭片：或「敦克爾克大行動」(Dunkirk，2017)、或「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front，2022)都附涵反戰意識；「諾曼第72小時」的導演兼剪輯安東尼‧馬拉斯(Anthony Maras)，改編大衛‧海格(David Haig)的同名舞台劇，比較就戰爭談戰爭，但也縱觀了這段近代戰事，橫衍人性捲進戰役後，各持己見的衝突、離家男子對臨盆妻子的愧疚、加之交戰前夕，諸將跟大頭兵的緊繃情緒。

D-Day(6/6/1944)就是諾曼第登陸(Normandy Landing、海王星行動Operation Neptune)。那一天15萬聯軍橫渡英吉利海峽後，在法國諾曼第地區塞納灣(Seine)的河口苦戰。這片海域正是主戰區之一。乃史上最大規模的搶灘之役，它奠定了勝利基礎。

主角氣象專家立大功

片子裡的艾森豪大統帥(Dwight David Eisenhower，1890-1969)，是曾經1960年6月18日訪問中華民國的美國第34任總統。二戰時期他為戰略急得焦頭爛額，主因來自前次的大敗仗——盟軍在法國迪耶普港發動兩棲登陸(Dieppe Raid，8/19/1942)，遭到德軍嚴密防禦，最終以重大傷亡告終。這位名將由這幾年東山再起的布蘭登‧費雪(Brendan Fraser)負責，費雪扮的是他從未試過的角色，威怒兼發。

主角是蘇格蘭氣象專家詹姆斯‧斯塔格上校(James Stagg)，飾演者是安德魯‧斯科特(Andrew Scott)。斯科特的表情傳達了內心的嚴謹與澎湃。他臨危受命，眼見四周軍曹如臨末日，藉著放歡來紓解壓力，他卻不願苟同；分析靠氣球、觀察站等等裝備，認為大西洋的風暴瞬息萬變，不可掉以輕心。但是同僚——美軍歐文‧克里克上校(Irving P. Krick ，Chris Messina，克里斯‧梅西納飾)不同意，克里克找出過去所有同日期的案例，相信6月5日天氣晴朗，是突襲的最好良機。

此片假使以紀錄片方式拍攝，也不會錯過參與討論的幾個重要人物，比方伯納德‧蒙哥馬利元帥(Bernard Montgomery，達米安‧劉易斯Damian Lewis飾)。我從小看的電影和電視影集，經常拿驍勇善戰的蒙哥馬利將軍作英雄，特別是他把軸心國趕出北非；沙漠之狐德國將領隆美爾(Erwin Rommel)，也是蒙哥馬利的手下敗將。劉易斯把氣勢、身態演得高人一等。

晴天突現風暴 戲劇1幕

劇情聚焦在攻擊前72小時，各幕戲打出三天的不同時段。片中倆倆對戲，常發生在著名的「D-Day地圖室」(Map Room)內：兩位將軍硬漢雖然彼此不服氣，但必須眾志成城；至於另一對氣象專家的對峙，也具極大的張力。有一轉捩點：決定6月5日不登陸後，各軍官在教堂參加崇拜，外頭日頭光亮，開戰視野清楚，造成斯塔格蹙眉內疚；然而晴天霹靂，風暴突至，斯塔格的預測完全正確，幸虧大軍臨陣轉舵。參謀們再次研究氣候條件，才定案6月6日的決戰。

本片美化了一則八卦：艾森豪的私人助理凱‧薩默斯比(Kay Summers，凱瑞‧康頓Kerry Condon飾)，萬綠叢中一點紅，是陽剛世界的唯一巾幗，片中她舉足輕重，眼觀八方，伺機發言。康頓的演技在電影「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)裡面，已經表現聰慧敏銳，這次亦自然得體。不過流言蜚語總說他與她的關係曖昧，不單是上司與秘書的關係。

同樣是近代戰爭的故事，有一部老片叫「六月六日斷腸時」(D-Day the Sixth of June，1956)的好萊塢電影，是當時的大片，其中主角就戰死沙場。戰爭殘酷，英、美、法、加拿大軍人，在諾曼第總共傷亡1萬人以上。任何戰場的消逝，均會帶給活人無限的傷痛。

安德魯‧斯科特(中)飾演主角——蘇格蘭氣象專家詹姆斯‧斯塔格上校。(美聯社)
安德魯‧斯科特(中)飾演主角——蘇格蘭氣象專家詹姆斯‧斯塔格上校。(美聯社)

精華 FAQ

  • 電影聚焦在1944年D-Day前的72小時，特別是盟軍是否能在天候允許下發動登陸的關鍵決策過程，並以氣象預報作為全片核心衝突。

  • 蘇格蘭氣象專家斯塔格認為大西洋風暴變化迅速，主張謹慎；美軍克里克則根據歷史資料判斷6月5日晴朗可突襲，兩人因此激烈對立。

  • 影評認為本片不只談戰爭決策，也描寫將領壓力、士兵情緒與家庭愧疚，並強調諾曼第戰役的殘酷代價，讓觀眾看見戰場背後的人性掙扎。

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