本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖
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2026年6月21日至6月27日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★☆☆
情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。
幸運色彩：月光藍
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。
幸運色彩：草地綠
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★☆☆☆☆
開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。
幸運色彩：琥珀棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。
幸運色彩：梅子青
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★★
精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。
幸運色彩：石板灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
【延伸閱讀】
射手座整體運勢最強，獲得五星評價，充滿活力與溫暖感；摩羯座也表現亮眼，愛情與事業同步上揚，是本週少數明顯走高的星座。 處女座感情不宜操之過急，順其自然反而更容易有好結果；事業方面可望因貴人相助而加速前進，投資則要著眼長線，不必只看眼前利益。 多數星座都被提醒要穩住步調、留意外界變動，像牡羊、天秤、天蠍都需要避免急躁或受環境干擾，才能在工作、感情與投資上減少失誤。
精華 FAQ
射手座整體運勢最強，獲得五星評價，充滿活力與溫暖感；摩羯座也表現亮眼，愛情與事業同步上揚，是本週少數明顯走高的星座。
處女座感情不宜操之過急，順其自然反而更容易有好結果；事業方面可望因貴人相助而加速前進，投資則要著眼長線，不必只看眼前利益。
多數星座都被提醒要穩住步調、留意外界變動，像牡羊、天秤、天蠍都需要避免急躁或受環境干擾，才能在工作、感情與投資上減少失誤。
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