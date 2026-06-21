我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本週十二星座運勢分歧，射手與摩羯表現最亮眼。
  • 重點二：處女座感情宜順其自然，事業有貴人助力。
  • 重點三：多數星座需穩住節奏，留意情緒與變動影響。

2026年6月21日至6月27日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：草地綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 射手座整體運勢最強，獲得五星評價，充滿活力與溫暖感；摩羯座也表現亮眼，愛情與事業同步上揚，是本週少數明顯走高的星座。

  • 處女座感情不宜操之過急，順其自然反而更容易有好結果；事業方面可望因貴人相助而加速前進，投資則要著眼長線，不必只看眼前利益。

  • 多數星座都被提醒要穩住步調、留意外界變動，像牡羊、天秤、天蠍都需要避免急躁或受環境干擾，才能在工作、感情與投資上減少失誤。

星座運勢

上一則

養生／調味料全部丟冰箱？保存方式不同

下一則

旅遊／北疆魔鬼城 沉醉風蝕奇景

延伸閱讀

本周星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂

本周星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂
本周星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美

本周星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美
6月13日星座運勢 天秤膽大心細 射手卸下偽裝

6月13日星座運勢 天秤膽大心細 射手卸下偽裝
6月15日星座運勢 處女頭腦清醒 天蠍靈感不斷

6月15日星座運勢 處女頭腦清醒 天蠍靈感不斷

熱門新聞

比利時、埃及、伊朗和紐西蘭齊聚的G組，比利時和埃及出線機率高。由左至右分別為紐西蘭伍德、伊朗塔雷米、埃及薩拉赫與比利時多庫。 (路透、美聯社)

世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了

2026-06-14 02:25
土豆絲炒芹菜

料理功夫／馬鈴薯絲炒芹菜

2026-06-14 02:12
六和芽菜場在火災之後轉型重生。(作者提供)

移民故事／六和芽菜廠 浴火重生更茁壯

2026-06-14 02:19
家庭常用的調味料，各有不同的保存方式。（本報資料照片）【作者：徐世經，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20090309000002895】

養生／調味料全部丟冰箱？保存方式不同

2026-06-14 13:20

料理功夫／素食粽子

2026-06-14 02:11
示意圖。(Photo by Kvalifik on Unsplash)

本周星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂

2026-06-14 02:00

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資