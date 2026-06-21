本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖

AI重點 文章重點整理： 重點一： 本週十二星座運勢分歧，射手與摩羯表現最亮眼。

本週十二星座運勢分歧，射手與摩羯表現最亮眼。 重點二： 處女座感情宜順其自然，事業有貴人助力。

處女座感情宜順其自然，事業有貴人助力。 重點三：多數星座需穩住節奏，留意情緒與變動影響。

2026年6月21日至6月27日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：草地綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

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