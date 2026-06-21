悅讀／小站也有遠方─ 鐵道軌跡的行腳故事

作者： 劉克襄 繪者： 陳孅孅 出版社：台北-遠流出版社 出版日期：2021年5月

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉克襄以鐵道小站書寫台灣偏鄉的風土與生命故事。

劉克襄以鐵道小站書寫台灣偏鄉的風土與生命故事。 重點二： 透過田野調查與平實文字，保存逐漸消失的地方記憶。

透過田野調查與平實文字，保存逐漸消失的地方記憶。 重點三：書中結合母親插畫與人文關懷，呈現溫暖的行旅視角。

在台灣的文學版圖中，作家劉克襄一直以「自然觀察家」以及「生態保育關懷者」的形象深植人心，創作題材豐富多元。《小站也有遠方》這本書，是他將觀察的視角從荒野山林轉向鐵道支線小城與沒落小站的里程碑之作。這不只是一本鐵道遊記，更是一部融合旅行書寫、在地風土人情介紹與人文關懷的作品。

偏鄉速寫 挖掘生命故事

全書以台灣各地的小車站為主軸，透過作者細膩的筆觸，重新發現那些在快速交通與都市化浪潮中被忽略的角落。

這些「小站」不只是單純的停靠點，更像是一扇通往地方記憶與生命故事的窗口。

書中詳細描述了包括縱貫線、北迴線、南迴線、平溪線、海線、山線……等等鐵路線道沿途停靠的小車站，其中不乏極具在地特色的偏遠城鄉。

隨著現代化的推進，許多小站逐漸被廢棄，人跡罕至，與之相關的生活記憶也逐步消失。

田野調查 保存風物人情

作者以獨特的「田野調查」風格將這些站點串聯起來，保存了地方風物人情的軌跡。如果沒有這樣深刻的記錄，這些可貴的風貌可能會在時間的洪流裡消失無蹤為世人所遺忘。

劉克襄的文字充滿濃厚的懷舊風，並不刻意堆疊華麗的詞藻，而是用平實的文字描繪他的所見所聞，及與在地人互動的日常對話與隱身於背後的故事。

例如在平溪線的嶺腳站，他分享了鄰近車站的一處閒置空間，後來被改造為長者共餐的食堂。每到午餐時間，小鎮老人便相約來此吃飯和鬥嘴鼓，因為有了共餐時光，這些孤獨的長輩才能聚在一起，讓生活多了一些色彩。

溫柔眼光 揭老齡化問題

雖然是寫鐵道、寫旅行，但他用一種溫柔的眼光，揭示了台灣偏遠鄉鎮在都市化浪潮下所面臨的長者獨居現狀與老齡化問題。

每一篇文章幾乎都圍繞著一個小站展開，劉克襄不寫熱門的觀光客拍照景點，不侷限於地理或交通的介紹，而是那些隱藏在軌道後的生態環境、人情故事以及豐富人文薈萃。

如前述溫馨的共餐情景及廢棄的礦坑、在月台邊兜售自家蔬菜的老婆婆、站點附近的生活風情……等等。

有些車站曾經因產業興盛而熱鬧，如今卻隨著時代變遷而沉寂；有些地方因自然景觀或特有物產，依然保有獨特的生命力。

作者藉由這些對比，呈現出台灣鄉鎮發展的縮影，同時也讓讀者在閱讀時不自覺地產生一種淡淡的鄉愁。

緩慢節奏 深入滄桑歷史

在高鐵與捷運將時間壓縮到極致的現代社會，作者選擇以緩慢的節奏，隨興之所至走過一個又一個名不見經傳的小站。

坐落在北縱貫線最接近郊山的山佳火車站，日治時代的建築依傍著綠色山巒，是大棟山鳥瞰下的龜崙嶺要道，好幾樁清末以來發生的大小戰役就發生在此地。

另外，後站還有一條早年的運煤路，挖採煤礦是當年居民的主要經濟活動。隨著劉克襄的行腳，一步步深入瞭解這個看起來不起眼的郊區車站往昔的滄桑歷史。

這些小站許多都是在地圖上被遺忘、每日乘客寥寥無幾之處，甚至連剪票員都付之闕如，對匆匆旅人來說，是旅途中擦身而過不會留下任何記憶點的無名角落；然而在追求兩小時生活圈的同時，也失去了對腳下這塊土地的認識。

唯有放慢腳步，用心觀察、體會，即使是逐漸沒落的荒野小站，也蘊藏了豐富感人的歷史。

生硬地理 轉化動人故事

《小站也有遠方》最成功之處，便是將生硬的地理知識轉化為充滿人情味的故事；遠方不一定遙遠，也可以很近，只要願意停下來，每一段鐵道、每一處陌生的地方，都能帶領我們走進一個別有洞天的世界，挖掘平凡中的不平凡。

劉克襄曾在接受媒體採訪時說：「我不是那種坐在房子裡讀文學、寫詩的人，我從小就是騎腳踏車到遠方釣魚、寫日記的人，這樣一路延續下來。」

他的創作根植於田野調查與生命體驗，喜歡用雙腳丈量土地、觀察日常，因此作品中反映了腳踏實地的現實生活，體現出深濃的關懷情調。

童趣插畫 作者母親的愛

本書另外一個亮點是，質樸童趣的插畫乃出自於作者母親之手，她以畫筆描繪出那些因行動不便無法親臨的風景。

每當收到兒子寄來的行腳照片，她便努力繪出一幅圖像，用自己的方式跨越空間的限制參與了旅程。每完成一幅畫作，便有了一起拜訪過那些地方的滿足。

這些插畫，雖非完美毫無瑕疵，其中卻蘊含了母子深厚的情感交流。無論走得多遠，離開多久，內心最牽掛的依舊是家中等待著的老母親。因為這樣的依伴，獨自前往的行旅途中似乎也不再那麼孤單。

紀實文學 生活態度展現

《小站也有遠方》不僅是一本紀實文學作品，也是一種生活態度的展現。現代人習慣了到此一遊的速食式旅行，當一個地方沒有景點可供打卡，便失去造訪的興趣，錯過了能夠深刻體會腳下這片土地之美及與環境深層連結的機會。

小站之所以迷人，因為那裡保留了台灣最純粹、未經過度包裝的人情質地，在溫厚的文字中娓娓道來，讓讀者跟著一起行走，看見那些曾被忽略卻可貴的存在。