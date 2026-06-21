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理財百科／退休搬家 5費用比想像更花錢

編譯周靜芝
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休搬家不只享受環境改變，還可能新增稅賦與生活成本。
  • 重點二：探親旅行、醫療保險與房屋保險，都是搬遷後常見的額外支出。
  • 重點三：規劃退休地點前，應先試算各項費用並保留預算緩衝。

談到退休後的搬遷，人們往往只聚焦在一些好處，如更好的氣候、能省下多少錢，以及能參與哪些新活動；這些固然不假，但並不能完整呈現退休後搬遷的真實面。今日美國(USA Today)報導，搬遷可能帶來新的開支，若不謹慎處理，這些開支可能會打亂退休預算。以下是搬家前值得預先準備的五項開支。

1. 新的稅賦

如果搬遷至另一個州或國家，可能會面臨從未繳納過的稅，如從不徵收所得稅的州搬至徵收所得稅的州，年度開支將會有所變化。遷往需對社安金徵稅的州，可能得習慣部分福利金遭州政府扣繳。

務必了解在新的退休城市可能面臨哪些新稅目，以便規畫預算；如有必要，可諮詢當地的會計師，以掌握可能需繳納的稅額。

2. 旅行開支

若搬離親友居住地較遠，退休後很可能想要探親，而這筆開銷正迅速增加，尤其是需搭乘飛機前往。

可透過估算返鄉頻率，並以當前價格為基準計算往返費用來預留預算；但未來旅行成本可能會上漲，建議預留緩衝資金，以防交通費用漲幅超出預期。

3. 費用更高的聯邦醫療保險優勢計畫

搬遷至其他地區可能被迫更換聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage plans)，未必會支付更多費用，這取決於原居住地與搬遷目的地，但確實有可能需支付比過去更高的費用。

比較計畫退休地區可用的聯邦醫療保險優勢計畫，以便了解有哪些選擇。搬遷會讓人符合「特別投保期」資格，能在標準「開放投保期」之外更換計畫。

4. 更高的保險費

搬遷至生活成本較高或保險理賠風險較大的地區，可能會增加退休開支。例如若新屋房價高於舊居，房屋保險費率很可能高於以往支付的金額；若搬至自然災害高風險地區，此一落差尤其明顯。

多方比價並比較多家保險公司的費率，是找到優惠方案的最佳方式；另外也該在退休帳戶中多存些錢，以備未來支付房屋保險費。

5. 新的生活型態花費

搬至新地區雖能讓人更接近喜愛的環境或嗜好，但也可能衍生新的開銷。例如若熱愛釣魚，並計畫在湖畔或海邊度過退休生活，可能會決定在退休後擁有一艘船；這意味需負擔購船費用、燃油、維修、船隻保險，以及冬季可能需要的停泊費用。

請仔細思考計畫如何度過退休生活，以及哪些活動可能衍生額外開銷；在制定退休預算時，務必將這些納入考量。

精華 FAQ

  • 因為搬到新地區後，可能面臨未曾繳過的新稅、較高的醫療與房屋保險費，還有探親交通與新生活型態帶來的額外開銷，若沒先估算，退休預算容易失控。

  • 主要包括五項：新州或新國家的稅賦、較頻繁的探親旅行費、可能更貴的聯邦醫療保險優勢計畫、更高的房屋保險費，以及新嗜好所衍生的生活型態支出。

  • 可先查清目的地稅制與保險費率，比較可用的醫療計畫，估算返鄉旅行次數與成本，並為生活嗜好預留預算，同時準備緩衝金，以應付未來費用上漲。

聯邦醫療保險

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