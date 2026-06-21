地產投資／德州4郊區 躋身最佳居住地

德州居民在弗洛爾蒙特打高爾夫，一份「最佳居住地」研究指出，北德州郊區的弗洛爾蒙特在全美最佳居住地排行榜中名列第三。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國新聞最新最佳居住地榜單中，四座德州城市躋身全美前十。

美國新聞最新最佳居住地榜單中，四座德州城市躋身全美前十。 重點二： 花崗巷附近的弗洛爾蒙特名列第三，僅次於兩座印第安納州城市。

花崗巷附近的弗洛爾蒙特名列第三，僅次於兩座印第安納州城市。 重點三：研究特別提高生活成本權重，反映買家更重視可負擔郊區社區。

愈來愈多德州 城市因其生活品質而博得全國的關注；德州媒體Chron指出，若先前未曾聽聞其中某些城鎮，一份最新報告或許將帶來一些啟發。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)日前發布了2026-2027年「最佳居住地」(Best Places to Live)研究報告，其中四座德州城市躋身前十名。

北德州郊區、位於葡萄藤(Grapevine)市附近的弗洛爾蒙特(Flower Mound)，在全美最佳居住地排行榜中名列第三，僅次於兩座鄰近的印第安納州城市卡梅爾(Carmel)和費舍爾(Fishers)。

德州在這份名單的後段同樣表現亮眼，其他三座城市利安德(Leander)、弗里斯科(Frisco)與舒格蘭(Sugar Land)也躋身前十。

研究人員表示，他們綜合考量了就業市場活力、生活負擔能力、生活品質以及整體宜居性等因素來決定排名。評估方法包含民意調查，以及來自勞工統計局、人口普查 局、聯邦調查局、聯邦緊急事務管理署(FEMA)與國家海洋暨大氣總署(NOAA)等政府機構的數據。

鑑於住房與負擔能力持續成為熱門議題，該研究負責人表示，為回應讀者意見，評估時特別加重了生活成本的權重。

「美國新聞與世界報導」消費貸款分析師喬瓦內堤(Erika Giovanetti)表示，隨著生活用品價格持續上漲，消費者在選擇居住地時，已將負擔能力視為首要考量；雖然們的消費者調查顯示，生活品質與負擔能力的重要性不相上下，但對生活成本的擔憂，讓許多美國人將「負擔得起」的現實考量置於理想之上。

這項研究也反映了Chron先前報導過的趨勢，隨著購屋者持續關注大都會核心區以外、兼具可負擔、新建住宅開發案及強勁就業市場的較小郊區社區。

換言之，隨著住房成本持續重塑德州人的居住選擇，吸引全國目光的愈來愈多是郊區，而非大都會中心區。

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