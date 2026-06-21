封面故事／250周年紀念幣貫穿愛國主題 父親節最佳禮物

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國鑄幣局為建國250周年推出全新紀念幣系列。

美國鑄幣局為建國250周年推出全新紀念幣系列。 重點二： 設計涵蓋五月花號、公約、獨立宣言與憲法等歷史主題。

設計涵蓋五月花號、公約、獨立宣言與憲法等歷史主題。 重點三：另推出喬布斯創新幣、半美元與鷹洋金幣等限量收藏。

慶祝建國250周年(1776~2026)，美國鑄幣局(United States Mint)2026年推出全新系列紀念幣，貫穿愛國主題，網羅建國里程碑事件和歷史文獻，編年史脈絡清晰，銘刻了一部濃縮版的美國史，也為世界收藏家和歷史愛好者提供了極有價值的全新收藏品。也是做為6月21日父親節很好的禮物。

新版金、鉑、鈀、鎳等貴重金屬紀念幣，涵蓋流通的5美分、10美分、25美分和半美元、1美元硬幣，採用獨特設計和先進工藝；經典的鷹洋和水牛金幣等，圖案帶有自由鐘，並錒刻數字「250」和「1776-2026」雙年分，賦予這些珍貴的收藏品獨特的紀念意義，僅限一年。

美國鑄幣局副局長麥克納利(Kristie McNally)指出，「這些具有歷史意義的硬幣上的圖案，描繪了美國邁向『更完美聯邦』的歷程，並頌揚了美國自由的根本理念。我們希望透過硬幣連接美國，讓每個美國人都有機會將國家250年的輝煌歷史握在自己的手中。」

1.《五月花號公約》紀念幣

《五月花號公約》(Mayflower Compact)25美分(Quarter)硬幣，正面圖案描繪了兩位清教徒擁抱在一起，眺望新大陸的場景。1620年11月21日簽署的《五月花號公約》確立了殖民地的共同事業，旨在促進公共利益，被認為是《獨立宣言》和美國憲法的先驅。硬幣上的銘文「E PLURIBUS UNUM」(合眾為一)和「IN GOD WE TRUST」(我們信仰上帝)，成為美利堅立國的宗旨。

硬幣背面圖案，描繪了揚帆遠航的「五月花號」，船上的清教徒們駛過波濤洶湧的大海，抵達新大陸尋求宗教自由，最終抵達科德角(Cape Cod)，並在後來成為麻薩諸塞州的普利茅斯(Plymouth)定居。鑴刻的銘文有「美利堅合眾國」、「自由」等。

2.獨立宣言紀念幣

美國鑄幣局6月1日開始向聯邦儲備系統提供「獨立宣言」(Declaration of Independence)250周年紀念幣，並透過該系統分發給商業銀行和金融機構。紀念幣正面為傑佛遜(Thomas Jefferson)的肖像，他是獨立宣言的起草者，也是美國第三任總統。正面銘文「E PLURIBUS UNUM」(合眾為一)等。

紀念幣背面描繪了自由鐘的鳴響，且鐘上的裂痕清晰可見，象徵著這個年輕國家在建國之初的脆弱。

3.獨立戰爭紀念幣

獨立戰爭25美分紀念幣(Revolutionary War Quarter)，正面圖案為美國首任總統、美國獨立戰爭期間大陸軍總司令華盛頓(George Washington)的肖像。

背面圖案為大陸軍士兵在賓州福吉谷(Valley Forge)的場景。當時，華盛頓的軍隊在白蘭地戰役(Battle of Brandywine)失敗，並在1777年至1778年的冬季營地中飽受疾病和嚴寒的折磨。雖然美國已在前一年的7月4日宣布獨立，但第二屆大陸會議時被迫撤離費城(Philadelphia)躲避英國軍隊的攻擊。圖案上的大陸士兵堅定的目光，展現了為追求自由而戰的決心。銘文有「LIBERTY」(自由)和美國獨立戰爭(Revolutionary War)等字樣。

4.美國憲法紀念幣

美國憲法25美分紀念幣(U.S. Constitution Quarter)，正面圖案為美國第四任總統麥迪遜(James Madison)的肖像，他在起草和推廣憲法方面發揮了重要作用被譽為「憲法之父」。

背面圖案為費城的獨立廳，自由鐘曾安置於此，也是《獨立宣言》和美國憲法的起草、辯論和簽署地。 「WE THE PEOPLE」(我們人民) 的銘文和獨立廳的圖案共同強調了憲法中闡述的一項基本原則：政府的建立是基於被統治者的同意(Government is grounded in the consent of the governed.)。

5.蓋茲堡演說紀念幣

蓋茲堡演說(Gettysburg Address)紀念幣面值25美分(Quarter)，正面圖案為美國第16任總統林肯(Abraham Lincoln)的肖像，他向那些為國捐軀的將士致敬，並呼籲全體美國人捍衛士兵們為之獻身的原則。這枚肖像既留下了他的飽經風霜的臉上刻下的戰爭印記，又展現了堅定不移、目光炯炯的決心，以及帶領國家團結一致、共創輝煌的信心。

背面圖案為「A NEW NATION CONCEIVED IN LIBERTY」(自由孕育的新國家)，此語也出自林肯總統的蓋茲堡演說詞。兩隻緊握的手象徵著林肯為維護國家團結所做的努力，以及他呼籲美國人民緬懷逝者，並確保「民有、民治、民享的政府永存」。銘文有「自由孕育的新國家」及「蓋茲堡演說」等。

蓋茲堡演說是林肯總統於1863年11月19日南北戰爭期間，在賓州蓋茲堡國家公墓落成典禮上發表的著名演講。這場僅有約272字的演說，以「民有、民治、民享」(of the people, by the people, for the people)的理念聞名，被視為美國歷史上最偉大的演說之一。

1863年7月1日至3日進行的蓋茲堡戰役(Battle of Gettysburg)是南北戰爭中最血腥的一場會戰，也是美國內戰的轉折點。北方聯邦軍擊敗了由南方邦聯軍的進攻，獲得決定性勝利。

6.美國鷹洋金幣

美國鷹洋四分之一盎司金幣(American Eagle One-Quarter Ounce Gold Proof Coin)由西點軍校(West Point)造幣廠鑄造，旨在慶祝《獨立宣言》簽署250周年。該金幣有精製版和未流通版兩種，僅發行一年，帶有特殊標記和雙年分，也是精美的收藏品。

這枚特別版的美國鷹洋金幣，刻有「1776~2026」的年分，以及帶有數字「250」的獨特自由鐘標記。正面圖案為自由女神全身像，長髮飄逸，右手擎著火炬，左手持橄欖枝，背面圖案為一隻雄鷹。

為了襯托精美的設計，每枚22K金幣均被封裝在時尚的翻蓋式盒中，並置於帶有美國鑄幣局印章的黑色展示盒內。還有一個限量版250周年紀念封套。每枚金幣均附帶相應圖案的真品證書。這款工藝精湛、圖案優雅的限量版金幣，必將受到世界收藏家的珍視。

7.煥然一新的半美元

幾個世代以來，半美元硬幣(Half Dollar)一直用來紀念甘迺迪總統(President John F. Kennedy)。為慶祝美國建國250周年，這枚標誌性的硬幣採用全新的歷史性設計，僅限一年發行。

2026年「永恆自由」(Enduring Liberty)半美元硬幣，以全新的視角詮釋了自由女神的形象。正面的自由女神像的特寫清晰醒目，她目光堅定地望向未來—象徵著堅韌、希望和自由的永恆承諾。

背面的圖案，女神將火炬傳遞給新一代，火焰燃燒著，充滿力量和使命感。在這幅震撼人心的畫面下方，銘刻著麥迪遜總統(James Madison)的名言：「知識是真正自由的唯一守護者。」(Knowledge is the only guardian of true liberty.)

這枚紀念幣有雙卷套裝和200枚裝兩種規格，為收藏家提供了批量收集的機會，無論是分享、收藏還是紀念皆為上乘之選。

8.水牛金幣 國家的象徵

20年來，水牛金幣(Buffalo Gold Coin)一直是美國硬幣中最具辨識度的設計之一，如今又賦予了新的意義。2026年版水牛金幣，首次採用雙年分(1776~2026)和自由鐘250周年紀念標記。這不僅是一枚金幣，更是歷久彌新的里程碑時刻。

這枚金幣背後的故事源遠流長。1913年，藝術家弗雷澤(James Earle Fraser)創作了一枚真正體現美國精神、植根於這片土地及其人民的金幣。在金幣正面，他以多位美洲原住民酋長的形象為靈感，創作了一幅合成肖像，旨在頌揚他們的尊嚴和力量。在金幣背面，他捕捉了美洲水牛原始而永恆的力量。水牛是堅韌不拔的象徵，也是美國土地的象徵，以及歷經風雨、屹立不倒的國家的象徵，最適合紀念美國建國250周年的榮耀。

9.加州1美元紀念幣 致敬喬布斯

美國鑄幣局的「創新一美元紀念幣計畫」是一項多年系列，旨在表彰創新及其推動者，2026年發行的第三枚為加州紀念幣。

「加州一美元紀念幣」的背面人物圖案是年輕時的喬布斯(Steve Jobs)—美國發明家、企業家、行銷師及蘋果公司聯合創始人。他坐在北加州橡樹覆蓋的綿延山丘前。這張照片捕捉了他的沉思瞬間，姿態和表情反映了環境如何激發他的靈感，將複雜的技術轉化為像自然本身一樣直觀和有機的事物。此外，還有「史蒂夫‧喬布斯」(STEVE JOBS)和「創造奇蹟」(MAKE SOMETHING WONDERFUL)的字樣。

正面圖案以自由女神像的側面像為特色，並刻有「1美元」($1)字樣。設計中還包含一個風格化的齒輪圖案，代表著工業和創新。2026年，該圖案加入了自由鐘和「250」字樣。硬幣邊緣刻有鑄造年分、造幣廠標記和「合眾為一」等字樣。

10.1美分硬幣收藏版

收藏版的一美分硬幣，正面是布倫納(Victor David Brenner)設計的林肯總統肖像，於1909年首次發行。但是2026年，硬幣上會印有「1776~2026」的年分。

自2010年起，1美分硬幣的背面圖案，象徵著林肯總統維護美利堅合眾國統一的功績。該圖案描繪了一個飾有捲軸的聯邦盾牌，13條豎條紋代表組成緊密聯邦的各州，它們共同支持聯邦政府。雖然這枚硬幣在2026年將不再流通，但仍可從美國鑄幣局購買作為收藏品。

★選出你最喜愛的歷史硬幣…

據美國鑄幣局官網消息，建國250周年紀念流通硬幣的設計，由美國鑄幣局的獎章藝術家和藝術融合項目的設計師們，根據聯邦顧問和項目利益相關者的指導意見創作，最終方案由財政部長批准。

2025年，美國鑄幣局通過民意調查，投票選出他們最喜愛的美國歷史硬幣。五枚最高評級的硬幣，經由公民鑄幣諮詢委員會 (CCAC) 和美國美術委員會 (CFA) 審查和推薦。

五套特別套裝包含24K純金幣，忠實地再現了歷史設計，並保留了原始發行日期，以紀念每枚金幣在歷史上的地位。金幣上還將帶有特殊的「250」字樣。每套金幣還配有一枚一盎司的銀質紀念章，其設計靈感源自24K金幣，採用全新現代風格。

此外，美國鑄幣局還為教育工作者推出了「建國250周年紀念抽獎活動」，讓他們有機會獲得新發行的「建國250周年紀念」流通硬幣，供學生們使用。

鑄幣局局長霍利斯(Paul Hollis)表示，「美國硬幣以一種切實的方式講述著我們國家的故事，我們支持教育工作者向學生們展示這些硬幣，並鼓勵年輕人通過實踐學習來探索歷史、公民價值觀和國家認同。」

瀏覽美國鑄幣局網站(www.usmint.gov)，可瀏覽和購買250周年金屬紀念幣。