父親節禮物／250周年紀念郵票 看英雄創造歷史

建國250周年，美國郵政總局發行一套革命先驅紀念郵票。(私人藏品，丁曙／翻拍)

紀念美國建國及郵政 服務公眾250周年，美國郵政總局(USPS)從2025年7月起，啟動了為期一年的慶祝活動，包括發行三組紀念郵票，內涵深刻，設計精美，予人印象深刻。也是做為6月21日父親節很好的禮物。

第一組是「美國革命人物永久紀念郵票」(Figures of the American Revolution Forever Stamps)，包含25位人物肖像，表彰那些為美國獨立做出傑出貢獻的英雄。

第二組是美國革命經典戰役紀念郵票(Battle of Lexington and Concord Stamps)，包括打響第一槍的革命發源地列克星頓。

第三組是美軍創建250年紀念郵票，包括陸軍(Army)、海軍(Navy)和陸戰隊(Marine Corps)三軍。

1.美國革命人物紀念郵票

美國革命人物紀念郵票2026年4月13日之前已在國家郵政博物館(National Postal Museum)展出， 5月下旬在波士頓世界郵票展上特別發行。美國郵政總局客戶及市場營銷主任蒙蒂思 (Steve Monteith) 表示，「慶祝建國250周年是一生中難得的盛事，國家的自由離不開成千上萬英雄兒女的奉獻。能夠通過這套郵票上的圖案來紀念他們，本人深感榮幸。」

美國國家郵政博物館集郵部首席策展人皮亞扎 (Daniel Piazza) 表示，「為了向美國建國250周年致敬，12位傑出的藝術家參與了這項視覺合作項目，創作了美國建國先賢的全新現代肖像。這些郵票旨在將美國革命視為一場致力於自由理念的人們組成的廣泛聯盟。」

革命先驅 浩氣長存

在美國獨立戰爭爆發之前，北美13個殖民地對大英帝國的統治和徵稅的反抗情緒日益高漲，反抗浪潮來自各個社會經濟階層，參與者包括奴隸和自由人、美洲原住民以及律師和立法者。他們抱持著「不自由，毋寧死」(Give me liberty or give me death)的信念，參與了美國革命。

在國際社會，法國和西班牙也提供了至關重要的支持，使這場革命更具合法性，並向世界其他國家表明，殖民地爭取獨立的鬥爭是正義的。這場美國革命持續了近十年，重塑了這個年輕的國家和世界的政治格局。

圖案人物 永垂青史

這一套25枚永久郵票由25位歷史人物組成，排成五行五列。每幅肖像下方印有人物姓名和簡短說明，文字均為黑色。每枚郵票的底部印有灰色的「USA」和「Forever」字樣。每幅肖像都取材自人物的歷史形象。

郵票彩色圖案上的人物神態各異，有些面向觀眾，有些相鄰而視，有些目視遠方，他們彷彿都在展望未來。美國國旗的圖案疊加在肖像後方。國旗上的星條圖案經過特殊處理，呈現出柔和的褪色效果，為25位人物的肖像提供了統一的背景，並且使肖像在視覺上占據著主導地位。

郵票的背景圖案為《獨立宣言》，頂端兩行英文，註明歷史時刻「In congress July 4, 1776」，以及英文全稱「The unanimous Declaration of the thirteen united States of America」，為紀念郵票增添了厚重的歷史感。郵票圖案頂部還印有一行文字，意為「以勇氣、領導力和犧牲精神，鑄就美國嶄新的開端。」

郵票人物肖像由20位男性和5位女性組成，分別來自白人、黑人和土著印地安人等主要族群。他們當中有數位是開國元勛，包括國父喬治·華盛頓(George Washington)，第三任美國總統及《獨立宣言》主要起草人湯瑪斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)，美國第二任總統亞當斯(John Adams)和他的夫人也是著名的女權倡導者Abigail Adams，以及集政治家、外交家、科學家、發明家、企業家於一身的富蘭克林(Benjamin Franklin)等人，皆為一時之選。

美國郵政總局邀請了12位男女藝術家，精心創作了這一組肖像畫。畫家們各擅其長，有人使用傳統油畫或蛋彩畫，有人使用粉彩或數位媒體，但殊途同歸，最終呈現出的作品，既保留了歷史人物的神韻，又融入了清新現代的詮釋。

美國郵政總局藝術總監Ethel Kessler是這套郵票的總設計師，她與部分郵票藝術家一同出席了該紀念郵票發行活動，與粉絲見面並簽名。

這套以美國革命人物為主題的郵票，以25枚一版的永久郵票形式發行。永久郵票的價值始終與目前一盎司一級郵件的郵資相等。

建國250周年，美國郵政總局發行一套革命先驅紀念郵票。(取自美國郵政總局官網)

2.美國獨立戰爭250周年紀念郵票

美國獨立建國成功，並非是在國會拿下了多數席位，而是在戰場上打敗了英軍。因此，美國郵政總局已在2025年4月23日，發行了一套15枚水彩畫風格的紀念郵票，描繪了美國獨立戰爭期間發生的五場戰役的場景，包括列克星頓(Lexington)和康科德(Concord)戰役。雖然歷史愛好者迄今每年都會舉行戰役重演活動，但透過新發行的紀念郵票，更多人可以在相冊上重溫歷史。

列克星頓和康科德戰役

美國郵政總局官網指出，「列克星頓和康科德戰役展現了馬薩諸塞州人民的勇氣，以及依靠本地組織和熟悉家鄉地形的優勢，殖民地的士兵戰勝了訓練有素的英國正規軍。」1775年4月19日清晨爆發的列克星頓和康科德戰役，當時英軍從波士頓行軍14英里，抵達列克星頓鎮中心廣場，當地戰爭結束時，另一場戰鬥仍在康科德以西約7英里處繼續進行，約有250名英軍士兵和95名殖民地居民傷亡。

美國郵政總局發行的這套郵票，其中一枚郵票描繪了來自康科德的殖民地民兵與英國正規軍交戰，這場戰鬥打響了後人所稱的「震撼世界的槍聲」。

部分郵票是為了紀念邦克山(Bunker Hill)戰役而發行的，這場戰役主要發生在查爾斯頓的布里德山(Breed’s Hill in Charlestown)。

這套郵票也描繪了特倫頓戰役(Battle of Trenton)，重點介紹了國父喬治華盛頓率領他的水兵們，從賓州渡過德拉瓦河(Delaware River)進入新澤西州(New Jersey)的場景。

此外，郵票上還印有薩拉託加戰役(Battles of Saratoga)的場景。這場戰役發生在紐約州，促使美國結成國際聯盟。郵票上也展現了約克鎮戰役(Battle of Yorktown)，這場戰役迫使英國投降，最終承認了美國獨立。

這組郵票由美國郵政總局藝術總監諾伊斯(Derry Noyes)設計，插圖由 Greg Harlin 創作。

慶祝建國250周年，美國郵政總局發行一套獨立戰爭紀念郵票。(美國郵政總局公關提供)

慶祝建國250周年，美國郵政總局發行一套獨立戰爭紀念郵票。(取自美國郵政總局官網)

3.美國建軍250年紀念郵票發行

2025年3月15日，美國郵政總局宣布發行紀念美國陸軍、美國海軍和美國陸戰隊成立250周年的郵票，這一組郵票也成為形象的美國建軍史。

1776年7月4日，《獨立宣言》的簽署標誌著美利堅合眾國的誕生。然而，陸軍、海軍和陸戰隊的起源可以追溯到美國革命的初期。

1775年，第二屆大陸會議在費城召開，會議意識到需要一支代表所有殖民地的軍隊，並於6月14日決議組成大陸陸軍，喬治·華盛頓被一致提名就任總司令。

兩個月後，大陸會議意識到建立一支大陸海軍的重要性，而非依賴各殖民地各自維持艦隊，於是授權建造了海軍的首批兩艘艦艇。同年11月，大陸會議又授權組成兩個陸戰營。

建軍250年以來，美國軍隊已經發展成為保衛世界和平的重要力量。自1775年以來，每一位現役軍人都在傳承美國陸軍、海軍和海軍陸戰隊的光榮傳統，根植革命，傳承服務。

陸軍250周年紀念郵票

這枚郵票是為了慶祝美國陸軍成立250周年而發行的。美國陸軍由大陸會議於1775年建立，如今已發展成為一支全球性力量，其宗旨是「為美國而戰並贏得戰爭」。這枚郵票以白色為底，印有美國陸軍軍徽。

海軍250周年紀念郵票

美國海軍成立於美國獨立戰爭時期，當時美國殖民地正為爭取獨立而戰。如今，美國海軍站在尖端科技的最前沿，捍衛美國的海洋利益，確保經濟繁榮和海洋自由。這枚郵票以白色為底，飾有美國海軍徽章，旨在慶祝美國海軍成立250周年。

陸戰隊250周年紀念郵票

這枚郵票以美國陸戰隊徽章為主題，慶祝美國陸戰隊成立250周年。陸戰隊成立於美國獨立戰爭時期，當時美國殖民地正為爭取獨立而戰。如今，陸戰隊作為一支精銳部隊，在世界範圍內享有盛譽，隨時準備應對任何挑戰，並在21世紀的衝突中取得勝利。

這三枚郵票於2025年5月16日首次發行，每枚郵票以20枚一版的形式發行。它們以永恆的榮譽感和傳統為主題，紀念陸軍、海軍和海軍陸戰隊成立250週年。美國郵政總局表示，很榮幸參與慶祝美軍的輝煌歷史，並表彰他們對國家的持續奉獻。這三組郵票皆由美國郵政總局藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)設計。

美國郵政總局發行紀念美國陸軍、海軍和陸戰隊的郵票。(美國郵政總局公關提供)