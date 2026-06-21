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世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

移民專頁／申請AP 80%耗時逾1年

李亞倫律師主答
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讀者問：

我的I-485跟EAD(Employment Authorization Document，簡稱工卡) 去年10月初交的表，去年12月批下來了，因為種種原因沒有申請AP(Advance Parole，俗稱「回美紙」)。我當時估計很可能上半年還要回國。我當時還有H-1B簽證。現在，簽證剛過期，我要不要辦AP？聽說現在AP的處理接近一年，是不是現在申請意義不大了？

答：

我假設你去年12月核准的申請是EAD工作許可，而你的I-485申請仍在等待審批。就你的情況而言，提前離境許可(Advance Parole，簡稱AP)是一種更安全的旅遊方式，因為如果過期的是簽證，而非H-1B身分，則無需與美國領事官員面談。如果身分過期，則只能選擇提前離境。在川普政府執政期間，由於領事館和機場的嚴格審查，不建議非移民人士出於非緊急原因暫時離開美國。

你可以立即申請提前離境許可，但請注意美國公民及移民服務局(USCIS)公布的80%的申請處理時間超過一年。對讀者而言，在許多情況下，USCIS同時收到EAD和AP的申請並選擇同時處理，因此上述時間線並不適用。

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