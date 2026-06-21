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移民專頁／移民積案達1160萬件 拒絕率升逾11%

編譯尤寶琪
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美國公民暨移民服務局(USCIS)在過去十年間的積壓案件數量增加了兩倍多。圖為一...
美國公民暨移民服務局(USCIS)在過去十年間的積壓案件數量增加了兩倍多。圖為一名伊朗移民與親人在波士頓機場團聚。(路透)

美國公民暨移民服務局(USCIS)在過去十年間的積壓案件數量增加了兩倍多，從2016年的350萬件待處理案件增加到2025年的1160萬件；積壓案件導致綠卡申請人、臨時保護身分(temporary protected status)持有人和移民工人，面臨難以預料的等待時間，律師和學者表示，這種情況正在危及那些守法民眾的合法身分。

美國移民協會(American Immigration Council)發布了一個匯整了USCIS數據的互動式儀表板(dashboard)，顯示其處理能力已嚴重跟不上申請進度；以目前的處理速度，即使不接受任何新申請，也需要13.8個月才能清理完現有的積壓案件。

從業十餘年的移民律師羅克斯汀(Ian Rochstein)表示，他的客戶遇到的延誤情況越來越普遍，就算主動聯繫移民機構和國會辦公室，效果也甚微。

「我在第一次諮詢時就會告訴客戶，審批時間非常難以預測，」羅克斯汀說，「有時我們提交的申請幾個月內就能獲得批准，而有時則需要一到兩年」。

他最近獲批的綠卡申請之一的最初提交日期是在2024年3月；另一位客戶在2025年1月參加了綠卡面談，儘管已經多次尋求國會的幫助，但仍在等待結果。

根據美國移民協會的數據，由於川普第二任期前三個季度的新申請數量增加但結案數量下降，積壓案件數量到2025年激增200萬件；臨時保護身分申請的待處理案件數量激增約150%，從46萬5118件增加到近的120萬件；同期，綠卡申請者的就業許可申請待處理數量也增加了一倍以上。

而拒絕率也有所上升；USCIS的整體拒絕率從2016年的8.6%上升至2025年的11.1%。

丹佛大都會州立大學(Metropolitan State University of Denver，簡稱 MSU Denver)奇卡諾人研究(Chicano Studies)兼任教授查維斯(Jazmin Chavez)指出延誤並非個案，而遵循法律程序的人將因此面臨風險。

他解釋：「現在有一大批人因為失去合法身份可被驅逐出境，這絕非偶然。這意味著當局可以追捕他們，從而增加遣返。」

精華 FAQ

  • 美國移民協會指出，川普第二任期前三個季度新申請增加、結案數下降，導致積案在2025年又激增約200萬件，顯示處理量明顯跟不上申請成長。

  • 積案已從2016年的350萬件增至2025年的1160萬件。依現有處理速度推估，即使不再接受任何新申請，也仍需13.8個月才能清完現有案件。

  • 綠卡、TPS與工作許可申請都面臨不確定等待，部分守法移民恐因失去合法身分而被驅逐。USCIS整體拒絕率也從8.6%升至11.1%。

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