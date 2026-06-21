養生／養成4生活習慣 健康活百歲

每晚睡眠七到八小時的人，早逝風險最低。(美聯社資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 醫學專家指出，長壽不只靠基因，日常習慣也能提升活到百歲機會。

醫學專家指出，長壽不只靠基因，日常習慣也能提升活到百歲機會。 重點二： 增加日常活動量比重訓更重要，避免久坐並維持全天活躍狀態。

增加日常活動量比重訓更重要，避免久坐並維持全天活躍狀態。 重點三：少吃加工食品、保持七到八小時睡眠並定期健檢，有助延年益壽。

活到100歲未必一定取決於遺傳基因和運氣，英國一位醫學專家指出，只要遵循四大生活準則，也能幫助達到延年益壽，其中包括飲食、運動、睡眠等，而所謂的運動不一定非得上健身房或做多激烈的項目，增加日常活動量才是王道。

根據鏡報（The Mirror）報導，英國索爾福德大學生物醫學科學講師蓋瑞斯奈伊（Dr. Gareth Nye）強調，雖然沒有任何方法能百分之百保證長壽，長壽在某種程度上取決於運氣，但你可以透過行為改變來提升你的運氣。

奈伊指出，基因在壽命中扮演一定角色，約影響整體壽命的20%至30%，涵蓋疾病風險、荷爾蒙平衡與細胞再生速率等因素；約有40%的壽命可從上一代繼承，若父母與祖父母壽命較長，後代也更有可能長壽。

除此之外，改善一些生活習慣，也能幫助延長壽命，以下是奈伊提出的四項長壽關鍵原則：

增加日常活動量

不一定要高強度訓練或上健身房才算是運動，奈伊強調，與其說「運動」，不如說「增加日常活動量」才是長壽之道。

他指出，長壽的人通常在日常生活中更為活躍，而非仰賴規律性的健身計畫。關鍵在於全天增加活動量，避免久坐不動，例如上班族可以選擇站立式辦公桌，或重新規畫通勤方式。這一觀點也獲得研究支持，有研究指出，每天步行達1萬500步，可降低39%的早逝風險，以及21%的心臟病與中風風險；另有研究發現，少量高強度活動或快走，可降低40%的失智風險。

加工食品愈少愈好

想要長壽，就必須檢視每日的飲食與生活方式。奈伊指出，應盡可能避免攝取酒精、菸品與高飽和脂肪食品，這些都與多種健康風險有關。

他建議加工食品攝取越少越好，加工食品中含有的防腐劑成分尤其有害。例如，火腿與培根會提高罹患大腸癌的風險，選擇放養或有機的肉類與蔬菜，能降低對身體的負面影響。

過度加工食品影響身心健康。（本報資料照片）

他建議，減少攝取額外添加糖與甜點，控制鹽分攝取，人體每日僅需約0.5克鈉，但多數人攝取量高達8.5克，與心血管疾病密切相關。良好飲食習慣還有：增加每日水果攝取量，種類越多越好；多使用橄欖油；減少動物性蛋白攝取。他補充，不一定非得吃新鮮的，冷凍蔬果同樣營養，且更容易加入日常飲食。

睡眠時間不能少

睡眠不僅影響白天精神，更關乎壽命長短。研究指出，每晚睡眠七到八小時的人，早逝風險最低。2021年一項研究顯示，50至60歲若每晚睡眠少於六小時，罹患失智症的風險會顯著上升。若少於七小時，早逝風險增加12%；超過八小時，則可能增加30%，規律的作息才是延壽關鍵。

定期健康檢查

奈伊提醒，了解自身與家族病史、定期健康檢查是必要的。基因因素估計影響壽命的20%至30%，包括疾病風險等。

了解家族病史、定期健康檢查是必要的。(圖／AI生成)

根據英國國民保健署對基因檢測的建議，若檢測發現基因異常導致某些健康狀況，其他家族成員也可能受到影響，醫師可能會建議家族成員也接受檢測。此外，檢測結果也可能揭示未曾知曉的家族資訊，例如領養或生父並非原先認知的人。