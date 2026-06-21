旅遊／瓜地馬拉 奔赴一場火山盛宴

火山在呼吸，在咆哮，在黑暗中綻放出驚心動魄的光芒。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者在安提瓜古城短暫停留，感受火山環抱與殖民風貌。

作者在安提瓜古城短暫停留，感受火山環抱與殖民風貌。 重點二： 64歲作者全程徒步Acatenango與Fuego，親眼見證岩漿噴發。

64歲作者全程徒步Acatenango與Fuego，親眼見證岩漿噴發。 重點三：行程後造訪阿蒂特蘭湖，體驗瑪雅文化、日出與火山湖景。

第二次來瓜地馬拉，跟第一次一樣，我們避開首都瓜地馬拉城，下飛機之後，直奔聯合國 世界遺產的安提瓜(Antigua)古城。

★安提瓜古城 被火山環抱

安提瓜如同一本被火山灰封印的舊書，曾為西班牙殖民時代的璀璨首都，是西班牙殖民統治地區的政治、軍事中心。在安提瓜最興盛的時期，它的人口超過6萬，在整個新大陸僅次於墨西哥城和利馬。

十幾年後重返安提瓜，沒感到城市有啥變化，只是聽導遊說，當年安提瓜城裡的原居民抗不住物價房租的瘋漲，大多數人已經搬走，怪不得當年街上隨處可見的狗狗貓貓也變少了。

無論從哪個角度望去，火山彷彿就是城市的座標。(圖皆為作者提供)

安提瓜面積很小，整座小城的地面鋪著深色火山鵝卵石，走在上面微微硌腳。街道兩側是低矮的彩色房屋，無論從哪個角度望去，遠處的火山總是穩穩地立在道路盡頭，彷彿城市的座標。它偶爾噴吐的濃煙，將雲層也染成深灰。

鵝卵石街道旁，芥末黃的巴羅克教堂殘垣與藤蔓糾纏生長；藍框木門之後，藏著可哥工坊與靛藍染坊的秘密。

當地網紅景點，美麗的星巴克咖啡館。(圖皆為作者提供)

安提瓜海拔約1500公尺，氣候溫和舒適。連續兩天隨意出門閒逛，找一家咖啡館喝杯咖啡，再鑽進當地人的小餐館，喝一碗熱乎乎的雞湯——嗯，這裡真的很適合躺平。

這次來瓜地馬拉，主要任務是爬兩座火山，我們在安提瓜大街上選擇了一家提供火山旅遊的公司。

旅行社當天共有六位遊客，面對一天之內要徒步Acatenango和Fuego兩座火山的選擇時，五個平均年齡30歲的年輕人，一致選擇了坐車上山。連平時一直陪伴我，與我共進退的女兒，也因身體原因放棄，選擇了坐車。

當得知只有我——一個64歲的「老年徒步客」決定全程徒步兩座山時，空氣突然安靜了。旅行社老闆反覆跟我確認：「您真的決定了嗎？那兩座山都很高，非常陡，異常辛苦。」聽得出來她是想勸我隨大流。

我點點頭，沒有再多解釋。

Acatenango火山跟我以前爬過的眾多高山不一樣，上來就是垂直爬升，我幾乎是走幾步就要喘幾下。

徒步途中，看到露出雲端的火山。(圖皆為作者提供)

最初的路徑穿過咖啡田和綠意蔥蘢的農場，接著是青翠的松林，隨著海拔的升高，氧氣開始稀薄，最後是火山灰鋪成的陡坡，大山垂直1000多公尺，每一步走得特別吃力。

將近四個多小時裡，跟隨著21歲的年輕導遊Angel，我從山腳下緩慢地向上爬升，一步一步，跨過碎石、陡坡和喘不過氣的高海拔。從山腳到海拔3600多公尺的大本營，每走一步，都是呼吸與缺氧的較量。21歲的小導遊英語夾帶著西班牙語，不停地鼓勵並停下等我。

聽到前方有掌聲和歡呼聲，五個已經比我先到達大本營的年輕人在路口熱烈地祝賀並歡迎了我。

六位徒步客和導遊在火山前合影。(圖皆為作者提供)

回望來路，雲海已在腳下蒸騰，將塵世溫柔地掩去。前方，Fuego火山正以它經典而完美的錐形輪廓，刺破天空，鋒利而莊嚴。

火山安靜地矗立著，卻並非沉睡，火山口每隔幾分鐘，便噴吐出火焰與煙雲，低沉而有節奏，像大地的呼吸。

山就在那裡，它讓你看清目標，理解登山的艱險與壯麗，然後沉默地等待你的選擇。

我想，今天我作出了正確的選擇！

「Madam, you are so incredible!」來自波多黎各的年輕小夥Tony告訴我，因為受我的影響，他已改變主意，決定加入我，接下來去攀爬Fuego火山。女兒吃了片治頭疼的止痛藥，也隨我們一起出發了。

傍晚5點，我們先從3600多公尺的大本營下降到3000公尺的鞍部。在陡峭的火山灰坡上下降，如同踩著流動的黑色沙瀑，每一步都需將身體後仰，與重力角力。下降耗費的體力與攀升無異，且更易讓人心生退意——因為每降低一公尺，待會兒都需要加倍償還。

山路上星光點點，帶著頭燈的徒步者艱難地攀登山頂。(圖皆為作者提供)

抵達鞍部短暫喘息，抬頭望去，Fuego的輪廓在漸濃的夜色中如同巨獸的剪影，山頂隱約有紅光吞吐。真正的挑戰才開始：向上海拔700多公尺，直抵靠近它的噴發口。

夜色很快降臨。我們穿過被火山灰染黑的「黑葉子」地帶，腳下是鬆動的碎石，頭頂星光點點，混合著登山客們粗重的呼吸聲，一聲一聲，敲在寂靜裡。

爬山的人真多啊，一隊又一隊的年輕人超過了我們。很快，又有戴著頭燈的徒步人開始下撤。

★Fuego火山口 岩漿炸裂

然後，毫無預兆地，我們到了。

腳下是最後一道山脊，前方的那個山頂，就是Fuego翻湧的火山口。嚮導示意我們關掉頭燈。

就在那一瞬，黑暗被撕裂了，天幕是純淨的墨黑，大地深處卻亮起了最絢爛的煙花。一聲悶雷般的轟鳴從腳底傳來，隨即，赤紅的岩漿被巨力拋向空中，炸裂成無數燃燒的碎片，畫出熾熱的弧線，墜落在山脊兩側。

金色的熔岩河流，在噴發間隙於火山口隱約可見，緩慢而致命地蠕動。一次，兩次，三次…地球在我面前，展示著它最原始、最暴烈、最美麗的創造力。

Fuego火山那陣陣轟鳴聲就是地球的心跳，那焰火是岩石的燃燒。此刻，山頂上寒風凜冽，而我卻感覺渾身血液都在沸騰。

火山在呼吸，在咆哮，在黑暗中綻放出驚心動魄的光芒。(圖皆為作者提供)

火山在呼吸，在咆哮，在黑暗中綻放出驚心動魄的光芒。

那一刻我突然明白了——所有的疲憊、猶豫和堅持，都不是為了抵達某個高度，而是為了親眼見證這一瞬間。

山不問年齡，只問我是否繼續前行。(圖皆為作者提供)

那座山在那裡，像一句古老的讖言，它不問年齡，只問你是否繼續前行！

路還沒走完。更艱難的部分來到了，我們不得不再次下降，回到不足3000公尺的鞍部，再在夜色與寒風裡重新起步，向著3600多公尺的大本營，一步一步，把幾近透支的身體和搖搖欲墜的意志，重新交還給群山。

此時的我又饑又冷，腸胃開始不安地抗議。白天攀完第一座火山後，旅行社只給了一杯茶和一小塊蛋糕，便催促著繼續爬第兩座火山。

而我在極度疲勞中犯了近乎「老年癡呆」的錯誤——忘了帶上自己的零食。現在剛剛完成第兩座火山的攀登，我幾乎耗盡了身體裡所有還能被調用的力氣。

下山時，雙腿彷彿已經不再屬於自己，呼吸凌亂而淺短。

鬆散的火山灰在腳下不斷滑移，每一步都像踩在傾斜的流沙上，身體根本來不及做出反應。我腳步虛浮又遲鈍，只能被動地順著坡度往下「滑」。一路上摔了三個跟斗，屁股和手掌火辣辣地疼。

唉，怎麼下山比上山更難啊？

抬頭望向仍高懸在黑暗中的3600多公尺大本營，我第一次如此清晰地意識到——也許，我真的走不動了。後悔在這一刻悄然滋生：是不是一開始，就不該再來爬這第兩座火山？

就在我幾乎絕望、瀕臨崩潰的時刻，我看見女兒一直在前方等待並鼓勵著我。

然後，牠突然出現了。一條黃黑色的小狗從容地走到了我和女兒之間，然後，牠開始領路。

就這樣，在女兒的等待和一條陌生小狗的陪伴下，我艱難地挪動著腳步，終於回到了3600多公尺的大本營。

★火山爆發 一晚看了51次

晚飯後，兩位導遊升起一個火堆給大家取暖看景。

夜已深，四個年輕的遊客返回帳篷歇息。最後，連兩個導遊也撤退了。只剩下我和女兒並肩坐著，守著Fuego。黑夜一次次被岩漿撕開，轟鳴在胸腔裡迴盪。

我對女兒說，再等Fuego一次大爆發，看完就去睡覺。幾分鐘後，火山真的爆發了，火光照亮夜空，我又說，再等一次吧。就這樣，一次又一次，我們看到Fuego火山爆發了51次。

是啊，哪捨得去睡覺。

雖然我剛剛結束了兩座火山的攀爬，身體早已疲憊不堪。寒風裡，雙腿發沉，眼皮發痠，可只要火山口再一次亮起，所有的疲憊都會被瞬間燃盡。那不是勉強堅持，而是看不夠。

我們不說話，只是等，等下一次噴發，等下一次心跳。直到東方的天空上浮出微微的亮色，我們才意識到——原來已經是黎明了。

不是嗎，人生總得為火山衝幾次吧！

這些年的旅行裡，我們徒步過很多座火山：看過岩漿翻湧的活火山，也走過死得透透的火山錐；經歷過噴發的熾烈，也踩過遍地冷卻的火山灰。

但沒有哪一次，像瓜地馬拉的活火山Fuego，這樣毫不保留地回饋我們。一開始只是低沉的轟鳴，像大地在胸腔深處翻身。忽然，火山口亮了——熾熱的岩漿被猛地拋向空中，紅光撕裂黑夜，火星順著山體滾落，像一條正在燃燒的血脈。空氣在震動，腳下的土地在回應。每一次噴發，都像地球在展示自己的心跳，原始、暴烈，卻無比真實。

站在那裡，我清楚地意識到自己的渺小，也感受到一種奇妙而深刻的連接——彷彿我正站在這顆星球的心臟旁，被允許近距離聆聽它的力量。

那一夜，我們沒有睡。

我和女兒一起，看著地球醒來。

第二天，彷彿是為了犒勞我前一日的萬苦千辛，黎明時分，Fuego火山在漸亮的天空下醒來，彩霞鋪滿天際，火山低沉的轟鳴從山腹深處傳來，隨後火光迸裂，熾熱的岩漿在晨光中畫出耀眼的弧線。

那一刻，我站在寒風裡，卻感到一種難以言喻的安慰——這座火山，把它最壯麗、最危險、也最慷慨的噴發送給了我。

2026年的冒險故事剛剛開始，我們依然年輕！

晨霧初散後的阿蒂特蘭湖，湖面寧靜、美麗而平整。(圖皆為作者提供)

★阿蒂特蘭湖 3火山環繞

火山徒步結束後，我們來到被德國作家赫塞譽為「世界最美的湖泊」的阿蒂特蘭湖（Lake Atitlán）。

阿蒂特蘭湖被三座火山環繞，因為地理的封閉性，湖周邊的村子至今仍保留了較完整的瑪雅傳統（語言、服飾、信仰）。

女兒訂的民宿小木屋就在湖邊，晨霧初散時，湖面安靜而平整，映出聖佩德羅火山清晰的輪廓。

獨木舟貼著水面慢慢划過，船上穿著huipiles（瑪雅刺繡上衣）的婦女低頭搖槳，鮮豔的顏色在灰藍色的湖水中輕輕晃動，湖面隨之泛起細小的漣漪。

在這裡，湖水不是風景的背景，而是生活本身。

火山、湖泊與瑪雅人，共同構成了一種緩慢而深沉的美。

這兒也是著名靈修地，特別安靜閒適，可以參加各類靈修活動和練瑜伽，街上走的都是波西米亞風打扮的嬉皮士。

除了不少教西班牙語的語言學校，當地還有文化之旅，比如咖啡、紡織、巧克力、美食烹飪、Salsa舞蹈等。我只對價廉物美的SPA感興趣，連續做了三次。

報了一個看日出的行程，凌晨4點出發，摸黑前往湖畔那處著名的觀景點Indian Nose。

晨霧初散後的阿蒂特蘭湖，湖面寧靜、美麗而平整。(圖皆為作者提供)

朝霞鋪陳在阿蒂特蘭湖面之上，光影流轉之間，太陽緩緩升起。(圖皆為作者提供)

上山的路需要攀登約40分鐘，大體平緩。抵達山頂時，工作人員遞上免費的熱巧克力或咖啡，還有麵包。暖意在掌心慢慢散開，抬眼望去，湖對面遠處的Fuego火山正靜靜噴發，火光在薄霧中若隱若現，彷彿昨夜尚未熄滅的呼吸。

想到兩天前，自己曾一步一步攀上那座火山，在山頂留下過真實而微小的身影，只為親眼感受那彷彿來自地心的脈搏跳動。那些氣喘、高反與堅持，此刻重新浮現，心裡忽然湧起一種不必言說的驕傲——原來我真的走到了那裡。

此刻，星辰在天際悄然退場，遠處的Fuego依舊平靜地噴發著；朝霞鋪陳在湖面之上，光影流轉之間，太陽緩緩升起。

這片中美洲最深、最大的火山湖在晨曦裡格外安靜，湖面偶有小船緩緩駛過，水紋輕輕蕩開。雞鳴與犬吠從山腳的村落傳來，天色一點點亮起，新的一天，就這樣在不動聲色中，慢慢拉開了序幕。

我想，這個國家，我還會再回來的。