娛樂／網紅升格賣座導演 Z世代顛覆好萊塢

電影「後室」劇照。（取材自豆瓣電影）

後室刷新票房、年齡紀錄

恐怖片「後室」（Backrooms）5月底上映後刷新了北美票房歷史，該片在北美3443家影院上映，一舉獲得8145萬美元首映票房。這個數字幾乎完全等同於前一周末「星際大戰：曼達洛人與古古」（Star Wars: The Mandalorian & Grogu）的三天開片票房（8167萬美元），但「後室」的製作成本僅1000萬美元，連前者的十分之一都不到。更別說，「後室」沒有IP加持，宣傳攻勢也沒有鋪天蓋地。那麼，這麼一部看似小眾的恐怖片，究竟憑什麼能吸引觀眾走進影院？

「後室」的北美觀眾群體幾乎都是年輕人：86%的觀影者年齡在35歲以下，其中66%不滿25歲，44%不滿21歲。作為對比，「曼達洛人與古古」首周末北美觀眾中，25歲以下觀眾占比僅為27%。

2019年，美國次文化網站4Chan的超自然現象討論板上，有網友貼出一張空盪盪的辦公室照片，隨後有人給出了「後室」的定義：「假如你不小心在錯誤的地方由現實中切出，你終將墜入後室。後室裡只有腐臭的潮濕地毯，令人發狂的單調黃色，螢光燈全力運作發出的永無止境的嗡鳴聲，還有令人深陷其中的大約六億平方英里隨機分割的空盪房間。」

高中生狂想 布倫屋、溫子仁搶合作

疫情後，「後室」及其衍生出的「閾限空間」（Liminal Space）概念在網路上迅速走紅，帶動大量相關創作，其中以凱恩帕森斯（Kane Parsons）在2022年1月上傳至YouTube的偽紀錄片「後室」最為著名。當時，他還只是加州一所公立高中的學生。

隨後幾年，帕森斯將其拓展為系列短片，不斷豐富故事背景與內核。2023年，專事恐怖片的布倫屋影業（Blumhouse Productions）老闆傑森布魯姆（Jason Blum）和打造「厲陰宅」（The Conjuring）系列的溫子仁（James Wan），協同A24影業，邀請帕森斯執導電影版「後室」。電影講述一位心理治療師進入了傳說中的後室，試圖尋找迷失其中的病人。

「後室」導演凱恩帕森斯（中）與主演奇維托艾吉佛、雷娜特萊因斯夫參加活動。（取材自豆瓣電影）

相比「後室」男女主角奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor，曾主演「自由之心」（12 Years a Slave，又譯「為奴十二年」）和雷娜特萊因斯夫（Renate Reinsve，曾主演「世界上最爛的人」（The Worst Person in the World）、「情感價值」（Sentimental Value），凱恩帕森斯的名號對一般觀眾而言相當陌生。2005年出生的他，今年6月18日才剛滿21歲。或許受到從事電子遊戲開發工作的父親影響，他從小就對影像、特效極感興趣，12歲時已開始使用Adobe軟體製作內容，並用一台二手數位相機嘗試拍攝電影。

「我感覺，如果我不把腦海中的這些構想徹底釋放出來，我遲早會瘋掉，」他在接受媒體採訪時說，「我之所以著手製作『後室』，歸根結底也是因為那些尚未成形、尚待實現的創意。」對於自己的成才之路，他坦言：「YouTube不僅賦予我足以安身立命的經濟保障，更帶給了我一種在創作上極度充實與滿足的體驗。」

帕森斯最終決定放棄讀大學，直接投身電影製作，並在近期創造了美國票房史多項紀錄：影壇新人執導的原創電影最高開片票房，以及最年輕的開片票房冠軍導演。「後室」在海外市場也收獲了3654萬美元票房，全球開片票房高達1.18億美元，大幅刷新出品方A24影業有史以來的最高開片票房紀錄。隨著法國、德國等歐洲市場在6月中旬陸續上映，「後室」超越去年「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的「橫衝直闖」（Sinners，又譯「至尊馬蒂」）成為A24新科票房冠軍，應毫無懸念。

愛你致死不渝 百萬成本賣逾1.5億

同時，北美電影市場還有另一部讓人意外的黑馬：由焦點影業（Focus Features）出品的恐怖片「愛你致死不渝」（Obsession，又譯「著魔」）。

該片5月15日北美公映，開片票房1719萬美元，靠著口碑效應，第二個周末票房不減反增（2396萬美元），第三個周末繼續上揚（2640萬美元）。類似發行規模的作品能連續三個周末實現票房增長，若剔除聖誕檔期，上一部做到這種成就的電影，可能要追溯到1982年上映的「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）。

「愛你致死不渝」的北美累計票房已達1.047億美元，全球票房突破1.48億美元，創下焦點影業票房紀錄。更令人咋舌的是，它的製作成本才區區100萬美元。導演庫里巴克（Curry Barker）生於1999年，今年才26歲，此前也只拍過一部長片。

電影「愛你致死不渝」劇照。（取材自豆瓣電影）

和帕森斯一樣，庫里巴克原本也是社群平台上的喜劇短片創作者，並非電影學院科班出身。2024年，他花了800美元，用四個月時間自編自導自演了長度僅62分鐘的偽紀錄片風格恐怖片「玩命鬧劇」（Milk & Serial），但花了整整一年也找不到發行商。2024年8月，他索性直接把作品放到網路上供全球免費觀看。這部作品獲得不錯的評價，也促成了他後來自編自導「愛你致死不渝」，並由焦點影業以1500萬美元買下發行權。

巴克指出，他和帕森斯的成才路，其實與過去幾十年史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）或阿里艾斯特（Ari Aster）這樣的前輩導演並無太大差異。「區別只是在於，他們選的是傳統的發展路徑，而我們被發掘的平台恰恰是YouTube。我們在那上面埋頭拍攝短片，不斷磨練技藝，直到終於有人對我們說：嘿，拍得挺不錯的，咱們來拍一部長片吧。」

再對比同期「曼達洛人與古古」的低迷票房，已有不少評論者喊出了「好萊塢 大變局」的預判。隨著網路創作者的成熟、AI電影工具的進化，好萊塢繼續依賴IP炒冷飯的時代，或許已時日無多。而且，世界各地遍布優秀的網路視頻創作者，這股星星之火有望從好萊塢蔓延開來。

（取材自澎湃新聞）