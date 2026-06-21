娛樂／新片票房疲軟 星戰系列還能翻紅嗎？

「曼達洛人與古古」劇照。（取材自豆瓣電影）

科幻大IP「星際大戰」系列的「星際大戰：曼達洛人與古古」（Star Wars： The Mandalorian & Grogu）是該系列睽違7年重返大銀幕的最新電影，結果該片首映周末三天北美票房8200萬美元，成為自迪士尼 斥資40億美元收購盧卡斯影業（Lucasfilm）以來，北美開片成績最差的「星際大戰」電影。

「曼達洛人與古古」是「星際大戰」系列的第12部真人電影，由強法夫洛（Jon Favreau）執導，佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）等出演。在打造「曼達洛人」劇集版之前，強法夫洛曾執導過「精靈總動員」（Elf，又譯「聖誕精靈」）、「鋼鐵人」（Iron Man）、「獅子王」（The Lion King）等多部迪士尼集團出品的賣座片。此次，他與戴夫費洛尼（Dave Filoni）聯手撰寫該片劇本，後者是盧卡斯的嫡傳弟子，今年年初剛升任盧卡斯影業的總裁。

「曼達洛人與古古」承接劇集，繼續講述由佩德羅帕斯卡飾演、頭戴面甲的賞金獵人丁賈倫，與其得力助手「尤達寶寶」古古一同經歷全新的冒險故事，這次主要任務是去營救經典反派角色賈霸的兒子羅塔（傑瑞米艾倫懷特飾）。

票房要破6億才能回本

由於該片5月22日首映適逢國殤日假期的關係，按照近年慣例，此檔期的票房統計存在兩種不同口徑：三天周末或是周末加周一的四天小長假。若就周末三天（周五至周日）來看，其開片成績為8200萬美元北美票房。即便算上周一，目前預估北美四天開片票房也只能達到1.02億美元。

這個數字，要比當初口碑極糟的「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo： A Star Wars Story，又譯「游俠索羅：星球大戰外傳」，8440萬美元三天首映票房，1.03億美元四天開片票房）更差，而後者也是此前「星際大戰」系列中唯一票房虧損的作品。

如果單算電影票房的話，「曼達洛人與古古」也存在虧本的風險。雖然該片製作成本已經壓得相當了得，該片是盧卡斯影業被迪士尼收購後，所有「星際大戰」系列電影中製作成本最低的一部，但傳聞仍達1.65億美元；再加上據稱高達1億美元的宣發費用，有消息人士表示，此片全球票房必須達到約6億美元，才能實現收支平衡。

當然，類似「曼達洛人與古古」這樣的作品，也不能僅僅算票房帳。靠電影帶動相關產業收入，這本就是迪士尼的看家本領。之前，在迪士尼串流平台Disney+上播出的劇集「曼達洛人」已帶動超過10億美元的周邊商品銷售。這一次，隨著電影版的上映，光是古古玩偶的熱銷，就能讓迪士尼進帳不少。

迪士尼深諳周邊商品之道，「曼達洛人」帶動逾10億美元周邊銷售，電影版上映更掀起尤達寶寶玩偶新一波搶購潮。（路透）

此外，迪士尼在加州和佛羅里達的兩大主題樂園，都同步推出了全新的主題遊樂項目，已吸引大量遊客光顧。電影上線後的付費點播收入，為Disney+平台帶來的引流作用，也不容小覷。因此，光是票房數字本身的多少，不足以被拿來定義「曼達洛人與古古」究竟是成功還是失敗。

宇宙太龐雜 反變負擔

可話說回來，票房畢竟也是一項重要指標，能讓我們從中看出好萊塢整體形勢的變化。曾幾何時，「星際大戰」電影上映，是足以點燃全美電影觀眾的頭等大事。可是這次的「曼達洛人與古古」，單就提前場僅1200萬美元這一項數據，便能看出美國本土觀眾對這類電影的熱情已消逝到何種程度。要知道，這可是時隔七年才出現的全新「星際大戰」電影，照理說影迷饑渴已久，本該傾巢而出，結果卻事與願違。尤其25歲以下的觀眾群，這個周末只占到北美觀眾整體的25%。

而且，即便是北美以外的海外市場，該片情況也不理想，周末三天只獲得6300萬美元。在全球第二大市場的中國，觀眾向來對「星際大戰」系列興趣缺缺，這次「曼達洛人與古古」在有劇集鋪墊的前提下，三天只有3617萬元人民幣入帳（約534萬美元），而八年前的「星際大戰外傳：韓索羅」首周票房還有6316萬元人民幣（約933萬美元）。

細究導致「曼達洛人與古古」票房不振的原因，說穿了就是一條：吸引力不夠。電影上映之前，業內人士就分析：它要成功，必須要能說服「星際大戰」的忠實粉絲，讓他們覺得這是一部值得去影院觀看的新作；同時又要向新入坑的新血觀眾保證，即使沒看過之前的劇集，也能毫無障礙地欣賞。

「曼達洛人與古古」劇照。（取材自豆瓣電影）

著有「經典電影分析：帝國反擊戰」一書的電影學者麗貝卡哈里森（Rebecca Harrison）在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，「曼達洛人與古古」的題材可能過於小眾，「如果你對相關劇集並不熟悉的話，可能就會缺乏走進影院觀看的動力」。

跟上劇情像在做功課

在英國「獨立報」首席影評人克拉里斯勞格雷（Clarisse Loughrey）看來，當今的大環境就是，電影必須要有一個強有力的「賣點」，才能讓觀眾非去影院看才行。然而「曼達洛人與古古」「似乎既沒有波瀾壯闊的史詩級大戰，也沒有眾多角色聯手出擊的場面，感覺就是普普通通的一次冒險之旅」。

英國影評人漢娜弗林特（Hanna Flint）撰寫的分析文章中，直指現在的「星際大戰」IP整個劇情和人物已搞得太過複雜。「儘管這種相互交織的劇情網路，對於死忠星戰迷而言或許是一大福音，但對普通觀眾來說，卻是沉重的負擔。想要跟上所有的劇情進展，感覺就像是在做功課一樣；所以我很懷疑，這是否會限制其受眾群體的規模。」

過去幾年，除了「曼達洛人」之外，迪士尼操盤下的星戰IP一口氣推出多部衍生劇集，但其中只有情報官「安道爾」（Andor，又譯「安多」）口碑爆棚，其他如「波巴費特之書」（The Book of Boba Fett）、「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）、「骨幹小隊」（Skeleton Crew）等，都談不上成功。

至於「曼達洛人」，回到2019年，「尤達寶寶」橫空出世，引爆流行文化熱潮，衍生大量社群媒體熱梗，確實為這一IP贏得許多年輕粉絲。從這一點來說，最初想出這麼一個萌物的強法夫洛，確實讓人佩服。不過，拍到「曼達洛人」第三季，劇集本身的口碑與評分明顯下降。況且，網上玩梗是一回事，拿出真金白銀進影院看電影，又是另一回事。

回顧過往，自2012年迪士尼以40億美元天價收購盧卡斯影業，並於2015年成功推出「原力覺醒」（Star Wars： The Force Awakens），重啟「星際大戰」系列以來，其票房成績始終呈現遞減的趨勢。

2015年上映的「原力覺醒」是星戰系列最成功之作，全球票房達20.7億美元。（取材自豆瓣電影）

明年的希望由他扛

2015年的「原力覺醒」一炮而紅，全球票房狂收逾20億美元，但之後幾部，無論是2017年的「最後的絕地武士」（Star Wars： The Last Jedi）還是2019年的「天行者的崛起」（Star Wars： The Rise of Skywalker），全球票房都下降到只有「原力覺醒」的約一半。至於穿插其間的兩部衍生作品，「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One： A Star Wars Story）於2016年斬獲10億美元全球票房，成績不錯；可2018年的「星際大戰外傳：韓索羅」全球票房只有3.9億美元，成了所有「星際大戰」電影裡的第一部虧損作品。

如今看來，和漫威系列的情況或許有些相似，隨著串流平台劇集數量激增、整個所謂「宇宙」變得愈來愈複雜，觀眾對這些作品的熱情反而愈來愈弱。明年夏天，將有一部號稱「星際大戰」系列真正重磅大片的「星際大戰：星際戰機」（Star Wars： Starfighter）問世。該片由尚李維（Shawn Levy，曾執導「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine））執導、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）領銜主演，能否讓這個大IP起死回生，或許要等到那時才能見分曉。

雷恩葛斯林主演的2017年電影「銀翼殺手2049」被視為近年最成功的科幻續作之一，由他領銜的「星際大戰：星際戰機」預計明年夏天上映，外界寄望他能重振這個老牌IP的票房；圖為「銀翼殺手2049」海報。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）