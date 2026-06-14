記憶夾／火箭隊姚明 我和兒子的記憶

2009年1月，火箭隊作客波士頓，姚明表現搶眼，攻下全隊最高的26分，也讓塞爾蒂克吞下三連敗。(美聯社)

21世紀之初，兒子還是一名小學生，一臉嬰兒肥，每天回家第一件事情是跟媽媽擁抱，心心念念除了動畫片就是寶可夢 (Pokémon)。突然有一天，他一回家便興奮地說：「媽媽，你知道姚明嗎？」看著我一臉茫然，兒子驕傲地宣稱，姚明(Yao Ming)即將加盟休士頓 火箭隊(Houston Rockets)。一向對體育賽事漠不關心的自己，也被兒子的熱情調動起來，開始關注跟蹤姚明和火箭隊的新聞。

得知姚明在2002年的NBA (National Basketball Association，美國職業籃球聯盟)選秀大會上，以第一輪第一順位(狀元)被火箭隊選中，成為NBA歷史上首位外籍(非美國大學籃球經驗)狀元。更令人驚嘆的是，姚明擁有7呎6吋的身高，球場上依舊靈巧，未有巨人常有的笨拙和遲滯，且年僅22歲，未來的職業生涯前途無量。

華人球迷自立俱樂部

彼時，休士頓的華人社區也開始圍繞姚明，社區活動愈發活躍。選秀結束後，姚明尚未抵達，休士頓華人便成立了「姚明球迷俱樂部」。不僅只是華人社區如此熱鬧，主流媒體也大力渲染，公司裡的美國同事也在熱烈討論著姚明的相關信息，彷彿整座休士頓都在期待這位巨人的到來。火箭隊更是因著姚明的加盟家喻戶曉，再次火爆。堪稱姚明旋風席捲休士頓。

後來從兒子的口中，陸陸續續聽到姚明的消息，諸如姚明在我們所在的凱地市(Katy)買了房子，與同學吉米一個社區。吉米興奮地宣告與姚明成為鄰居，每天放學後穿著滑輪鞋滑行到姚明家門前，期待一睹巨人風采，每次皆失望而歸。

一天晚餐期間，兒子興奮地說：「媽媽，知道嗎，姚明和你一樣。」我問：「什麼一樣？」兒子神祕地說：「姚明也怕狗呢。」我問：「你怎知道？」兒子說：「姚明在社區散步，吉米家的小狗狗衝出去，姚明居然嚇得後退幾步，站著不敢動。小狗都沒有姚的腳掌大。」

那段時間，每天的話題總是圍繞著姚明。諸如姚明喜歡吃餛飩，比賽結束後，不和隊友們吃牛排逛酒吧，逕自回家吃姚媽媽包的餛飩。「姚明應該多吃牛排，少吃餛飩，肯定會少摔跤，更有勁。」兒子的語氣神態儼然姚明的飲食顧問。

更為有趣的是兒子問：「為什麼姚明的車牌號是YY11？」我搖頭裝作不懂，稚嫩的兒子說：「姚明的女朋友葉莉，是姚明的初戀，YY是姚明和葉莉拼音縮寫的第一個字母 ，11是姚明在火箭隊的編號。「媽媽，妳相信嗎，姚明只愛過一個女孩子，This is unbelievable。」 看著兒子稚嫩卻嚴肅的表情，我被逗得樂不可支，問兒子怎麼知道的？兒子說，學校裡的每一個同學都如此說。

終於有一天，姚明要比賽了。先生和兒子準備買票現場觀看，我則表示毫無興趣。兒子竭力鼓勵我一定要去現場看，最後生氣地說：「媽媽，這是家庭活動(Family Activity)，妳必須參加。」無奈之下，勉為其難第一次走進火箭隊的豐田中心(Toyota Center)，當天具體是和哪一個隊比賽，我早已忘卻，但對現場的熱烈火爆場面卻記憶猶新。

現場一睹巨人風采

可容納1萬8000人的豐田中心座無虛席，比賽進行中，全場都在吶喊著姚明的名字為之加油。坐在後排的一個觀眾，一直在喊著「姚，姚」，姚明打得好，恨不得大呼萬歲，一旦失誤，就叫嚷著「姚，下地獄(go to hell)。」 喊叫的嗓子都啞了。最後幾秒，火箭隊敗局已定，這位看客不忍目睹，忿而先行退場。

更驚訝的是，現場華人面孔很多，據新聞報導因為姚明，很多從不問津NBA的華人全家出動。記者採訪一位79歲的阿姨，阿姨興奮地告訴記者，這是她平生第一次走進NBA賽場，只是為了一睹巨人風采。

在兒子的強烈要求下，我陸陸續續看了幾場姚明的比賽。說心裡話，對於場上幾個人爭來搶去的追逐著一隻球跑，實在沒什麼興趣，倒是比較喜歡中場的啦啦隊表演，震耳欲聾的音樂，鏗鏘有力的舞蹈，而且每場必有頗具華人特色的獅子舞表演。兒子聽我如此說，便不再勉強。那幾年的時光裡，經常是先生帶著兒子去看姚明比賽，我則留在家中自我消遣。

姚明和火箭隊，陪伴著兒子一起成長，從小學到中學，從稚嫩孩童到青春少年。為了和進入青春期的兒子有更多可以交流的話題，我開始更多關注NBA、火箭隊、姚明和其他NBA球星的新聞，每天上下班的路上，從音樂頻道轉到體育新聞。聽個一鱗半爪，回來主動和兒子聊NBA和火箭隊。

記得有一次，新聞裡報導1984年的選秀狀元、休士頓老將奧拉朱旺(Hakeem Abdul Olajuwon)在豐田中心專門為姚明開小灶，傳授獨家秘訣的消息。一回家便和兒子分享，兒子明亮的眼睛閃爍著好奇和興奮的光芒，「媽媽，妳怎麼也對NBA開始感興趣了。」我說：「你感興趣的，媽媽一定會感興趣。雖然媽媽不喜歡現場看比賽，但是新聞還是可以聽的。」

與兒子的美好回憶

多年以後，驀然回首，那些交流，何其蒙福，藉著姚明和火箭隊，得以與踏進青春期門檻的兒子能夠在一個平台交流溝通，同步成長，緩解甚而避免了兒子的青春期叛逆。

2008年，父親從國內來休士頓探望我們，適應時差後的第一件事情，就是帶著古稀之年的父親走進火箭隊的豐田中心。遺憾的是，那段時間姚明因為腳傷修養，老父親未能目睹賽場上姚明的風采。

2009年遷居芝加哥以後，先生帶著兒子不僅觀看芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)與火箭隊的比賽，甚至驅車兩個小時前往威斯康新州的密爾瓦基市(Milwaukee)，為火箭隊和姚明助威。凌晨歸家，卻樂此不疲。

世紀之初，因為姚明加盟火箭隊，更因為兒子這個鐵粉，我這個體育外行，第一次關注NBA，也是第一次走進NBA賽場。

四分之一個世紀以後，兒子早已工作，依舊和朋友們結伴去看火箭隊。每次先生去休士頓看望兒子，一旦有火箭隊的比賽，父子倆是一定要去看一場的，照例是喊叫的嗓子嘶啞，情緒激動。

我問兒子，姚明早已退役，為什麼還如此在意火箭隊的輸贏。兒子回答，因為姚明，成為火箭隊的粉絲，而且Be a Rocket Fan Forever。於我而言，粉絲與否，無關緊要。姚明和火箭隊只是歲月裡的一次饋贈和契機，陪伴兒子成長的一段旅程，一份留存於記憶深處的美好記憶。

2008年2月2日，在一場NBA常規賽後，密爾沃基公鹿隊球員易建聯（左）與休士頓火箭隊球員姚明交談。（新華社資料照片）

2024年，巴黎奧運女子籃球小組賽，中國對波多黎各的比賽結束後，中國籃協主席姚明現身。(新華社)

2024年，巴黎奧運，姚明坐在場邊觀看練球。(路透)

2010年11月黃蜂隊的保羅(3號)帶球推進時，火箭隊的姚明在一旁防守。(美聯社)

2009年3月，火箭隊姚明射籃，隊友和敵將抬頭仰望，他包辦全場最多的23分。(美聯社)

2025年，前NBA籃球運動員姚明在中國上海舉行的上海美國商會年度晚宴上發表演說。(路透)

2024年，巴黎奧運女籃比賽，中國隊出戰塞爾維亞，姚明坐在場大喊加油。(美聯社)

NBA火箭隊時期的姚明，縱橫籃下。(美聯社)