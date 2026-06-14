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世足攻略／G組 比利時首戰埃及 踢平就麻煩了

趙榮瑞
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比利時、埃及、伊朗和紐西蘭齊聚的G組，比利時和埃及出線機率高。由左至右分別為紐西...
比利時、埃及、伊朗和紐西蘭齊聚的G組，比利時和埃及出線機率高。由左至右分別為紐西蘭伍德、伊朗塔雷米、埃及薩拉赫與比利時多庫。 (路透、美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：比利時首戰埃及若打平，G組後續晉級局勢恐將混亂。
  • 重點二：比利時靠德布勞內等黃金世代領軍，但體能與速度下滑。
  • 重點三：埃及仰賴薩拉赫與防守反擊，目標是逼平強敵搶分。

比利時、埃及、伊朗和紐西蘭齊聚的G組，比利時和埃及出線機率高，不過兩隊第一戰就碰頭，平手的話可能影響後續比賽，讓局勢變得混亂。紐西蘭在本次48支隊伍中排名墊底，且隊史在世界盃不曾奪勝，出線率雖不高，但能朝首勝開張的目標前進。

世界排名第九的比利時，球員身價5.48億歐元。過去比利時曾有一段「黃金世代」，2018年俄羅斯世界盃獲得第三名，不過2022年小組賽就出局，黃金世代走下坡。德布勞內(Kevin De Bruyne)仍是比利時靈魂，儘管6月底就35歲，傳球視野、創造能力還是世界頂級，不過身體狀況仍是比利時能走多遠關鍵。

比利時有德布勞內、盧卡庫(Romelu Lukaku)和門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)黃金世代領軍，和年輕球員的結合，擺上分組第一不為過，不過相比巔峰時期，球隊攻防轉換速度下降，最大隱憂還是體能，老將能否在高強度的小組比賽保持狀態就看臨場表現。

比利時黃金世代已走下坡，但小組賽要出線應該不困難。(美聯社)
比利時黃金世代已走下坡，但小組賽要出線應該不困難。(美聯社)

埃及世界排名29，球員身價約1.19億到1.35億歐元，主帥哈桑(Hossam Hassan)強調務實反擊，防守紀律強，球隊核心是薩拉赫(Mohamed Salah)；埃及出線機率約五、六成，球隊攻擊上星光閃閃，防守組織嚴密，但防守的穩定性面對世界級強隊可能面臨考驗。

薩拉赫15日就要滿35歲，雖然年齡增長但射門和禁區內處理球仍是世界級，埃及戰術完全以他為主展開攻擊，和馬穆什(Omar Marmoush)的搭配；埃及最大問題是陣容頭重腳輕，中場創造力較不足，要想辦法逼平比利時，晉級機率就大。

埃及前鋒薩拉赫(左)雖然已35歲，但尚未退化仍是世界級前鋒，也是埃及絕對主力。(...
埃及前鋒薩拉赫(左)雖然已35歲，但尚未退化仍是世界級前鋒，也是埃及絕對主力。(路透)

波斯鐵騎伊朗目前世界排名21，球員升價6000萬歐元，是亞洲的傳統強隊，是大賽常客，幾乎每屆都有參賽紀錄，是亞洲老牌強權，不過世界盃前後6度參賽還沒在小組賽出線過，今年中場組織較慢，恐難壓制比利時節奏，出線的比率可能四、五成。

伊朗主要依靠塔雷米(Mehdi Taremi)和門將貝蘭萬德(Alireza Beiranvand)，戰術風格是積極防守反擊，身體對抗強硬，要憑實力去進球能力較不足，死球是主要破門的手段。近期中東局勢能否激起團隊鬥志，是小組賽可以觀察的重點之一。

伊朗連六屆小組賽止步，就看這次擴編後能否在塔雷米帶領下更進一步。(路透)
伊朗連六屆小組賽止步，就看這次擴編後能否在塔雷米帶領下更進一步。(路透)

紐西蘭排名85在這次隊伍中墊底，球員身價2530萬歐元。紐西蘭足球最輝煌是2010年南非世界盃，在小組3場打平，這也是亞洲和大洋洲遇到強隊時使用的方法；紐西蘭球隊特色是身體強悍、比賽節奏快，球隊打法簡單，擅長用身體優勢突破對手防線。

紐西蘭主要靠前鋒伍德(Chris Wood)，他是唯一世界級選手，團隊整體缺乏國際大賽經驗，且世界盃累積九場比賽成績5平4負，出線機率不高，唯一能實現的目標就是贏一場球。

精華 FAQ

  • 因為兩隊都是G組出線熱門，首戰直接碰頭若踢平，後續積分與戰術布局都會受影響，讓伊朗與紐西蘭也有機會攪亂排名，晉級局勢因此更難預測。

  • 比利時仍有德布勞內、盧卡庫與庫爾圖瓦領軍，整體身價與經驗都很高；但球隊攻防轉換速度已不如巔峰，老將體能能否撐住高強度賽程是最大考驗。

  • 紐西蘭世界排名墊底、整體身價最低，國際大賽經驗也不足，雖然身體強悍、節奏快，但出線機會很小；對他們而言，最現實的目標就是盡力贏下一場比賽。

埃及 世界盃 紐西蘭

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