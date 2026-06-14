世足攻略／E組 德國有王者魔咒 厄象對戰吸睛

由德國、象牙海岸、厄瓜多與古拉索組成的E組中，呈現出一個「一超、兩強、一弱」的微妙格局。由左至右代表球星為維爾茨、凱塞多、凱西與魯姆。(美聯社、路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德國是E組頭號熱門，但連兩屆分組出局成最大心理包袱。

德國是E組頭號熱門，但連兩屆分組出局成最大心理包袱。 重點二： 象牙海岸與厄瓜多爭奪第二名，對決將成本組最關鍵戰役。

象牙海岸與厄瓜多爭奪第二名，對決將成本組最關鍵戰役。 重點三：古拉索以密集防守反擊應戰，可能左右小組第二的淨勝球。

2026年美加墨世足賽由德國 、象牙海岸、厄瓜多與古拉索組成的E組中，呈現出一個「一超、兩強、一弱」的微妙格局，身為傳統豪門的德國，在經歷了連續兩屆分組賽抱恨出局的低谷後，今年能否在主帥納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)的帶領下打破魔咒，成為本組最核心的看點。

身為四屆世足賽冠軍得主，德國在本組毫無疑問是身價與實力兼具的頭號熱門，但正如俗話所說「猴子也有從樹上掉下來的時候。」過去兩屆世足賽，德國往往成為對手「死守一分、全面反擊」戰術下的犧牲品。

主帥納格爾斯曼確立了以高強度控球、高位壓迫為主的戰術體系，中場創造力驚人，隊中更擁有如穆夏拉(Jamal Musiala)、維爾茨(Florian Wirtz)等名聲大噪的頂級年輕新星，為球隊注入全新活力。

然而這台戰車並非毫無隱憂，連續未能從小組賽突圍的心理陰影是揮之不去的沉重包袱，更關鍵的是，當前陣容中缺乏具備絕對終結能力的明星中場，鋒線破門效率將打上問號，一旦久攻不下而暴露中後場防守空檔，將是他們尋求小組第一的最大罩門。 維爾茨(右)是德國近年竄起的頂級年輕新星，為球隊注入全新活力。(新華社)

相較於一枝獨秀的德國，象牙海岸與厄瓜多的2號席位之爭，才是本組最激烈的戰場。事隔12年重返世足賽舞台的非洲新科冠軍象牙海岸實力不容小覷，他們在資格賽創下驚人的10場零失分紀錄，陣中擁有凱西(Franck Kessie)等歐洲五大聯盟主力，身體對抗與衝擊力堪稱頂級。不過象牙海岸過於依賴兩翼吊中與球星個人能力，加上非洲球隊傳統上抗壓性較弱，面對戰術紀律嚴明的球隊時恐陷入苦戰。

另一支在南美洲外圍賽表現優異的鐵血勁旅厄瓜多，在防守核心凱塞多(Moises Caicedo)的率領下，中場具備極強的攔截與攻防轉換能力，資格賽僅失5球的數據證明了他們是本組防守最堅固的球隊。

至於作為本組新軍的古拉索，在資格賽以不敗之姿驚奇晉級，在經驗豐富的老帥艾德沃卡特(Dick Advocaat)執教下，有著明確且紮實的密集防守反擊風格。儘管硬實力與同組三強有肉眼可見的差距，但古拉索並非毫無追求，他們主要任務是累積大賽經驗、爭取歷史首個進球與積分。其他三強在對陣時不僅要贏，還得比拚淨勝球，這讓古拉索的防線成了決定小組第二誰屬的關鍵背景板。 厄瓜多有世界級的防守中場凱塞多(右)。(路透)

綜觀本組局勢，在分組賽的第一天就可能決定晉級態勢，14日象牙海岸與厄瓜多之戰將上演鋼鐵衝擊力與鐵血防守的對決，我個人更看好厄瓜多能笑到最後，但象牙海岸仍有可能以成績較佳的第三名晉級淘汰賽。

至於德國14日必須在首戰面對古拉索就全力搶勝，避免為晉級之路埋下隱憂。

德首戰需搶關鍵勝利 德國隊在2026年美加墨世足賽E組由傳統豪門之姿領銜，身為四屆冠軍得主也被視為本組頭號熱門。不過他們近兩屆世足賽都在分組賽階段抱恨出局，心理陰影與戰術落地壓力仍是現實存在的包袱；是否能翻身，最直接的觀察點就是能否先在首戰對古拉索拿到關鍵勝利，避免為晉級之路埋下隱憂。。若德國能在高強度控球與高位壓迫的體系下有效轉化為進球，並避免久攻不下後暴露中後場空檔，才有機會真正把「低谷」轉成「破局」。