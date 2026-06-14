星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂
AI重點
文章重點整理：
2026年6月14日至6月20日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。
幸運色彩：梅子青
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。
幸運色彩：玉石白
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★☆☆☆☆
這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：蕃茄紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
【延伸閱讀】
金牛座獲得五星滿分，是本週運勢最強的星座。其最大優勢在於創造力特別旺盛，適合嘗試平常不會做的事，讓自己展現不同面貌並帶來新氣象。 天秤座本週有四星運勢，適合投入業餘休閒活動，讓生活被快樂片段填滿。這些正向經驗不僅帶來充實感，也有助於淡忘過去的不愉快。 牡羊、獅子、天蠍與摩羯都需特別留心。牡羊要收斂玩心，獅子別逃避問題，天蠍受現實束縛，摩羯則要提防甜言蜜語背後的騙局。
精華 FAQ
金牛座獲得五星滿分，是本週運勢最強的星座。其最大優勢在於創造力特別旺盛，適合嘗試平常不會做的事，讓自己展現不同面貌並帶來新氣象。
天秤座本週有四星運勢，適合投入業餘休閒活動，讓生活被快樂片段填滿。這些正向經驗不僅帶來充實感，也有助於淡忘過去的不愉快。
牡羊、獅子、天蠍與摩羯都需特別留心。牡羊要收斂玩心，獅子別逃避問題，天蠍受現實束縛，摩羯則要提防甜言蜜語背後的騙局。
上一則
封面故事／臺灣漫遊錄連奪國際大獎 虛實見魅力
下一則