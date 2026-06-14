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星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金牛座本週運勢最佳，創造力強且適合做出突破。
  • 重點二：天秤座生活充實快樂，休閒活動能洗去不愉快。
  • 重點三：多數星座運勢平穩或偏弱，需留意態度與人際互動。

2026年6月14日至6月20日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：玉石白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：蕃茄紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

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精華 FAQ

  • 金牛座獲得五星滿分，是本週運勢最強的星座。其最大優勢在於創造力特別旺盛，適合嘗試平常不會做的事，讓自己展現不同面貌並帶來新氣象。

  • 天秤座本週有四星運勢，適合投入業餘休閒活動，讓生活被快樂片段填滿。這些正向經驗不僅帶來充實感，也有助於淡忘過去的不愉快。

  • 牡羊、獅子、天蠍與摩羯都需特別留心。牡羊要收斂玩心，獅子別逃避問題，天蠍受現實束縛，摩羯則要提防甜言蜜語背後的騙局。

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