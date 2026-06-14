我個人喜歡吃傳統客家粽子，雖然媽咪是客家人；但在我小時候的記憶中，那種滷餡料的粽子，我可是連吃都沒吃。反而是舅媽的客家粽讓我很愛，還好那時住客家庄，倒是可以在過節時候買到客家粽子。還是用蒸出來的滋味最棒，尤其一陣粽香飄出，無法抵擋。我跟媽咪找出盡量少油，利用水蒸法，還加入綠豆，兩種穀類混和，炒料用蒸煮跟水煮方式結合，讓粽子節可以維持元氣纖體。

材料：圓糯米1斤、綠豆1.5杯、豆干4塊、毛豆50克、蘿蔔絲60克、香菇5朵、醬油適量、粽葉20片、棉線一份。

作法：

1.圓糯米、綠豆清洗乾淨備用（無須浸泡版）。

2.將粽葉清洗乾淨，放入熱水中煮6分鐘，撈起後逐片擦洗，棉線也要同時洗乾淨。

3.把香菇（提前泡發）加入醬油滷製，水煮約30分鐘後燜煮，不開蓋。

4.毛豆用熱水汆燙去皮膜；蘿蔔絲以清水淘洗3次後剪斷；豆干與香菇切丁備用。

5.取平底鍋炒餡料：倒入適量橄欖油，依序翻炒豆干丁、蘿蔔絲段、毛豆，倒入醬油與些許水稍加燜煮，最後加入香菇丁翻炒均勻。

6.取兩片粽葉交疊（小片在上面），摺成三角形。先放入作法1的米料（約五分滿），中間填入作法5的餡料，最後蓋上糯米綠豆至八分滿並壓實。將粽葉蓋下、捏出角度，用棉線拉緊紮實，否則容易漏餡。

7.將粽子放入內鍋，注入約九分滿的水。若想吃硬一點的口感放在上面，喜歡軟爛的放下面。外鍋加入3杯水，蒸煮約1小時，開關跳起後續燜，最後取出瀝乾水分即可。

PS：粽子熱量高，搭配蔬菜、水果更棒。

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