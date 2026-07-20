我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

世界盃／7場零封只丟1球 西班牙門將：功勞不在我

新華社／新澤西7月19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙門將西蒙獲得「金手套」獎。(歐新社)
西班牙門將西蒙獲得「金手套」獎。(歐新社)

終場哨響，西班牙隊員衝向彼此，在擁抱與歡呼中慶祝球隊時隔16年再度捧起世界盃冠軍獎盃。西班牙門將西蒙（Unai Simon）同時獲得「金手套」獎，卻並不激動，他表示功勞在全隊。

「我還在努力消化這一切。」他在賽後接受採訪時說，「裁判吹響終場哨時，我甚至沒有特別強烈的情緒，只覺得：我們真的做到了。」

本屆世界盃，西班牙隊八場比賽僅丟一球，西蒙完成七場「零封」，創造了單屆世界盃「零封」場次紀錄。他說，自己獲得「金手套」獎，並不像一些門將那樣經歷了大量撲救，但這組數據依然可能在很長時間內難以被超越。

「我不會把功勞歸於個人，而是歸功於所有隊友。」他說，「是大家共同創造了八場只丟一球的紀錄。我為隊友感到驕傲，也感謝他們始終保持如此高水準的防守。」

西班牙門將西蒙奮力撲球。(美聯社)
西班牙門將西蒙奮力撲球。(美聯社)

西蒙還回憶起球隊本屆世界盃首場對陣維德角隊的比賽。那場比賽後，他曾提醒外界保持耐心，因為西班牙隊的征程才剛剛開始。八場比賽過後，他認為球隊最可貴之處，正是在順境和逆境中始終堅持自己的比賽方式。

「我們在進攻和防守中始終保持著自己的風格。無論遇到怎樣的起伏，我們都維持了同樣的水平和專注度。這正是我們最終取勝的原因。」

面對衛冕冠軍阿根廷隊，西班牙隊在決賽上半場踢得相對謹慎。西蒙表示，這種謹慎很大程度上源於對失誤的忌憚。

「面對阿根廷這樣的球隊，一個失誤就會讓你付出慘痛代價。」他說，阿根廷隊通過高強度逼搶迫使西班牙隊採用長傳，第二落點的爭奪因此變得格外重要，「我們必須阻止他們把球交給梅西（Lionel Messi），避免讓他組織進攻」。

西班牙隊此前已獲得2023年歐國聯和2024年歐錦賽冠軍，如今又將世界盃冠軍收入囊中。談及這段連續取得成功的歷程，西蒙表示，西班牙隊近年來已經多次進入大賽決賽，但世界盃仍具有無可替代的意義。

「贏得世界盃是獨一無二的。我們等待了16年，希望下一顆星只需要再等4年。」他說，「但現在，我們首先應該享受這一刻，並真正意識到自己完成了怎樣的壯舉。」

當被告知在西班牙時間凌晨四點半，國內廣場和街道上仍有大量球迷慶祝時，西蒙向支持者表達了感謝。

「盡情享受吧！」他說，「有時候，看到身後站著那麼多人，會讓你感受到壓力。但這次參加世界盃的26名球員，感受到了大家給予的力量。這不僅是我們的勝利，所有支持我們的人，都是這次勝利的一部分。」

精華 FAQ

  • 西班牙隊本屆世界盃8場比賽只丟1球，門將西蒙完成7場零封，創下單屆世界盃零封場次紀錄，也成為奪冠的重要基礎。

  • 他認為自己並沒有像許多門將那樣面對大量撲救，真正的關鍵是全隊防守一致、隊友彼此補位，才共同寫下只丟1球的成績。

  • 西蒙表示，面對阿根廷這樣的球隊，一次失誤就可能付出代價，因此西班牙採取較謹慎的踢法，並強調要阻止對方把球交給梅西組織進攻。

世界盃

上一則

世界盃／西班牙奪冠 總教練被球員問「還能贏什麼？」

下一則

2026「美式」世界盃：冠軍戒指、中場秀、草皮也能賣

延伸閱讀

奪大力神盃 抱走金球獎等三獎 西班牙成世界盃最大贏家

奪大力神盃 抱走金球獎等三獎 西班牙成世界盃最大贏家
世界盃╱西班牙隊主帥：「最強」亞馬爾還沒到來

世界盃╱西班牙隊主帥：「最強」亞馬爾還沒到來
世界盃／阿根廷vs.西班牙 誰將登頂世界之巔？

世界盃／阿根廷vs.西班牙 誰將登頂世界之巔？
世界盃／比利時盼重演爆冷歷史 西班牙拚延續5戰不敗紀錄

世界盃／比利時盼重演爆冷歷史 西班牙拚延續5戰不敗紀錄

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚