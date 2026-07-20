世界盃／7場零封只丟1球 西班牙門將：功勞不在我

西班牙門將西蒙獲得「金手套」獎。(歐新社)

終場哨響，西班牙隊員衝向彼此，在擁抱與歡呼中慶祝球隊時隔16年再度捧起世界盃 冠軍獎盃。西班牙門將西蒙（Unai Simon）同時獲得「金手套」獎，卻並不激動，他表示功勞在全隊。

「我還在努力消化這一切。」他在賽後接受採訪時說，「裁判吹響終場哨時，我甚至沒有特別強烈的情緒，只覺得：我們真的做到了。」

本屆世界盃，西班牙隊八場比賽僅丟一球，西蒙完成七場「零封」，創造了單屆世界盃「零封」場次紀錄。他說，自己獲得「金手套」獎，並不像一些門將那樣經歷了大量撲救，但這組數據依然可能在很長時間內難以被超越。

「我不會把功勞歸於個人，而是歸功於所有隊友。」他說，「是大家共同創造了八場只丟一球的紀錄。我為隊友感到驕傲，也感謝他們始終保持如此高水準的防守。」

西班牙門將西蒙奮力撲球。(美聯社)

西蒙還回憶起球隊本屆世界盃首場對陣維德角隊的比賽。那場比賽後，他曾提醒外界保持耐心，因為西班牙隊的征程才剛剛開始。八場比賽過後，他認為球隊最可貴之處，正是在順境和逆境中始終堅持自己的比賽方式。

「我們在進攻和防守中始終保持著自己的風格。無論遇到怎樣的起伏，我們都維持了同樣的水平和專注度。這正是我們最終取勝的原因。」

面對衛冕冠軍阿根廷隊，西班牙隊在決賽上半場踢得相對謹慎。西蒙表示，這種謹慎很大程度上源於對失誤的忌憚。

「面對阿根廷這樣的球隊，一個失誤就會讓你付出慘痛代價。」他說，阿根廷隊通過高強度逼搶迫使西班牙隊採用長傳，第二落點的爭奪因此變得格外重要，「我們必須阻止他們把球交給梅西（Lionel Messi），避免讓他組織進攻」。

西班牙隊此前已獲得2023年歐國聯和2024年歐錦賽冠軍，如今又將世界盃冠軍收入囊中。談及這段連續取得成功的歷程，西蒙表示，西班牙隊近年來已經多次進入大賽決賽，但世界盃仍具有無可替代的意義。

「贏得世界盃是獨一無二的。我們等待了16年，希望下一顆星只需要再等4年。」他說，「但現在，我們首先應該享受這一刻，並真正意識到自己完成了怎樣的壯舉。」

當被告知在西班牙時間凌晨四點半，國內廣場和街道上仍有大量球迷慶祝時，西蒙向支持者表達了感謝。

「盡情享受吧！」他說，「有時候，看到身後站著那麼多人，會讓你感受到壓力。但這次參加世界盃的26名球員，感受到了大家給予的力量。這不僅是我們的勝利，所有支持我們的人，都是這次勝利的一部分。」