世界盃／西班牙奪冠 總教練被球員問「還能贏什麼？」

西班牙隊總教練德拉富恩特(捧盃者)率隊奪下世界盃冠軍。(歐新社)

19日在美加墨世界盃 決賽中，西班牙隊延長賽1：0擊敗衛冕冠軍阿根廷隊。賽後西班牙隊總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）透露了一個有意思的更衣室故事。

西班牙奪冠後，幾名在國家隊效力時間最長的球員問他：「教練，我們還能贏得什麼？」

「因為從青年隊到成年隊，我們幾乎奪得過所有冠軍。最後大家得出的答案是——9月還有下一場比賽。這支球隊永遠不會停止前進。」

德拉富恩特說：「我一直相信這一切會發生。從第一天開始，我們就堅信自己能做到。四強賽之後，有人說，這大概就是幸福的感覺。而今天，我終於知道了真正的幸福是什麼。」

「我們的戰術目標不只是限制梅西，而是限制阿根廷隊所有有威脅的球員。感謝整個分析團隊，他們為這場比賽做了大量準備，對阿根廷隊進行了非常細緻的研究。球員的執行力也非常強。如果不是對方門將發揮出色，我們甚至可能有更多進球。」德拉富恩特說。

對麾下眾將，他不吝讚美之詞。「很久以前我就說過，羅德里是世界上最好的球員之一，未來不可限量。」「我要感謝亞馬爾，他踢了一屆非常出色的世界盃，而且願意為了球隊犧牲自己，這一點非常重要。」

德拉富恩特透露，賽後自己已經和阿根廷隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）交流過。「我們擁抱了彼此，也互相感謝。這些年來，我們交流了很多關於足球的話題。他告訴過我執教國家隊、征戰世界盃有多困難，他的經驗對我幫助很大。我很理解他此刻的痛苦。但我也告訴他，他應該為自己感到驕傲，他率領阿根廷隊取得了出色的成績，創造了很多紀錄。我還對他說，你比我年輕，未來還有更多時間，而今晚，勝利屬於我們。」