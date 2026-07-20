世界盃／阿根廷主帥賽後淚崩：沒有獎盃讓人心如刀割

阿根廷隊總教練斯卡洛尼。（路透）

19日，衛冕冠軍阿根廷隊在美加墨世界盃 決賽中與西班牙隊鏖戰120分鐘，最終以0：1落敗。阿根廷隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後表示，對手發揮出色，配得上這場勝利。

「我剛才已經在更衣室哭過了，所以現在不會再哭。」斯卡洛尼紅著眼睛走進賽後記者會現場，「我們當然很遺憾，沒能把獎盃帶回阿根廷。但對手配得上這場勝利。」

本場比賽阿根廷隊完全被壓制，常規時間內沒有一腳射門。延長賽中，托雷斯（Ferran Torres）為西班牙隊打進制勝球。此後阿根廷隊終於發起幾次有威脅的進攻，但沒能改寫比分。

「今天我們確實遭遇了很多困難。對手踢得非常好，而我們這邊，不斷有人受傷、被迫換人。所有換人幾乎都是因為傷病，而不是出於戰術調整。」斯卡洛尼說，「即便如此，我們依然把比賽拖到了最後，勝負始終沒有徹底失去懸念。」

下半場補時階段，恩佐費南德斯（Enzo Fernandez）吃到第二張黃牌，被紅牌罰下。對此斯卡洛尼表示：「我認為第一張黃牌是可以避免的，有些情況本可以處理得更好，但我並不會因此去批評什麼。當然我也很想知道，如果我們始終保持11人應戰，最終結果會不會不同。」

雖然沒能贏得大力神盃，但比賽結束後，現場的阿根廷球迷依然向隊伍致以歡呼。當被問及有什麼想對球迷們說的，斯卡洛尼說：「不能把獎盃帶回家，真的讓人心如刀割。」

「但我同樣為所有球員感到驕傲，因為我們拼到了最後。」斯卡洛尼補充道，「我沒有任何可以責怪他們的地方，只想感謝這支球隊。我唯一要求球員們做的，就是戰鬥到最後一刻。他們做到了，而且做得非常出色。」

斯卡洛尼透露，還沒有和梅西（Lionel Messi）聊過未來打算。「我一直都認為，只要他願意，就可以繼續踢下去，整個球隊、所有隊友都會支持他。」

至於自己的前途，斯卡洛尼說年底合約到期後需要一些時間認真思考。「這是一個夢想般的位置。但如果要繼續執教，就必須重新調整自己，重新建立像現在這樣一支團隊。但這樣的團隊並不是想複製就能複製的。正因如此，現在的一切才會令人如此痛苦。」說著他幾度哽咽，最終掩面離場。