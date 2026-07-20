我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：習近平9月訪美不變 未受川普指控干預大選影響

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

世界盃／阿根廷主帥賽後淚崩：沒有獎盃讓人心如刀割

新華社／新澤西7月19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷隊總教練斯卡洛尼。（路透）
阿根廷隊總教練斯卡洛尼。（路透）

19日，衛冕冠軍阿根廷隊在美加墨世界盃決賽中與西班牙隊鏖戰120分鐘，最終以0：1落敗。阿根廷隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後表示，對手發揮出色，配得上這場勝利。

「我剛才已經在更衣室哭過了，所以現在不會再哭。」斯卡洛尼紅著眼睛走進賽後記者會現場，「我們當然很遺憾，沒能把獎盃帶回阿根廷。但對手配得上這場勝利。」

本場比賽阿根廷隊完全被壓制，常規時間內沒有一腳射門。延長賽中，托雷斯（Ferran Torres）為西班牙隊打進制勝球。此後阿根廷隊終於發起幾次有威脅的進攻，但沒能改寫比分。

「今天我們確實遭遇了很多困難。對手踢得非常好，而我們這邊，不斷有人受傷、被迫換人。所有換人幾乎都是因為傷病，而不是出於戰術調整。」斯卡洛尼說，「即便如此，我們依然把比賽拖到了最後，勝負始終沒有徹底失去懸念。」

下半場補時階段，恩佐費南德斯（Enzo Fernandez）吃到第二張黃牌，被紅牌罰下。對此斯卡洛尼表示：「我認為第一張黃牌是可以避免的，有些情況本可以處理得更好，但我並不會因此去批評什麼。當然我也很想知道，如果我們始終保持11人應戰，最終結果會不會不同。」

雖然沒能贏得大力神盃，但比賽結束後，現場的阿根廷球迷依然向隊伍致以歡呼。當被問及有什麼想對球迷們說的，斯卡洛尼說：「不能把獎盃帶回家，真的讓人心如刀割。」

「但我同樣為所有球員感到驕傲，因為我們拼到了最後。」斯卡洛尼補充道，「我沒有任何可以責怪他們的地方，只想感謝這支球隊。我唯一要求球員們做的，就是戰鬥到最後一刻。他們做到了，而且做得非常出色。」

斯卡洛尼透露，還沒有和梅西（Lionel Messi）聊過未來打算。「我一直都認為，只要他願意，就可以繼續踢下去，整個球隊、所有隊友都會支持他。」

至於自己的前途，斯卡洛尼說年底合約到期後需要一些時間認真思考。「這是一個夢想般的位置。但如果要繼續執教，就必須重新調整自己，重新建立像現在這樣一支團隊。但這樣的團隊並不是想複製就能複製的。正因如此，現在的一切才會令人如此痛苦。」說著他幾度哽咽，最終掩面離場。

精華 FAQ

  • 阿根廷在美加墨世界盃決賽中與西班牙激戰120分鐘，最終以0：1落敗，無緣把大力神盃帶回阿根廷，衛冕計畫也因此告終。

  • 斯卡洛尼表示，對手表現出色，理應贏得勝利；雖然他對無法奪冠感到非常難過，但也肯定球員們在傷病頻傳下仍戰鬥到最後。

  • 他表示還沒和梅西討論未來，但只要梅西願意就能繼續踢下去，全隊都會支持；至於自己，則要等合約到期後再認真思考是否續任。

世界盃

上一則

世界盃／西班牙奪冠 波洛：聽爺爺的話 把獎盃帶回家

延伸閱讀

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」
世界盃／阿根廷衛冕失利 梅西落淚：西班牙表現更好

世界盃／阿根廷衛冕失利 梅西落淚：西班牙表現更好
世界盃／晉級之路被批醜陋 阿根廷主帥霸氣反擊：沒那麼糟

世界盃／晉級之路被批醜陋 阿根廷主帥霸氣反擊：沒那麼糟
世界盃／阿根廷輸球分析 領紅牌10打11人 全隊過度依賴梅西

世界盃／阿根廷輸球分析 領紅牌10打11人 全隊過度依賴梅西

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚