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世界盃／西班牙奪冠 波洛：聽爺爺的話 把獎盃帶回家

新華社／新澤西7月19日電
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西班牙後衛波洛親吻大力神盃。（路透）
西班牙後衛波洛親吻大力神盃。（路透）

在19日進行的美加墨世界盃決賽中，西班牙隊經過延長賽以1：0擊敗阿根廷隊，時隔16年再次捧起大力神盃。賽後，西班牙後衛波洛（Pedro Porro）說，奪冠後自己最想做的事情，是給爺爺打一個電話。

「前幾天，爺爺對我說：『孩子，把獎盃帶回家。』今天，我實現了他的話。」

波洛說：「我現在甚至不知道該想些什麼，只想趕緊離開這裡給他打電話。他現在一定非常高興、非常激動，我也是。」

談到球隊的比賽計畫，波洛表示，西班牙隊延續了整屆世界盃堅持的踢法。「就像我們對陣法國隊時所做的那樣，我們希望掌控球權，踢出自己的風格，同時限制住阿根廷隊最有威脅的地方。今天所有人都踢得非常認真、非常扎實，最終我們得到了回報。」

面對阿根廷隊的頑強抵抗，波洛認為，這是對手一貫的比賽方式。「阿根廷是一支極具競爭力的球隊，他們在這屆世界盃多次完成逆轉，證明了自己的實力，也配得上進入決賽。」他說，「這是一場非常精采的決賽。幸運的是，勝利屬於我們，但同樣要祝賀他們為這屆世界盃付出的巨大努力。」

對於打入制勝球的托雷斯（Ferran Torres），波洛給予高度評價。他說，費蘭近年來受到一些不公正的批評，但始終堅持訓練、不斷進步。

「他的心態非常強大，無論在巴塞羅那還是國家隊，他都付出了很多。命運讓他打進了這個進球，為我們帶來世界冠軍。他配得上這一切。」

波洛還特別談到隊內年輕球員亞馬爾（Lamine Yamal），認為後者如此年輕就贏得世界盃是「不可思議的成就」。「他還是一個年輕的孩子，今天卻已經成為世界冠軍。能夠和他並肩作戰，對我來說也是一件不可思議的事情。」波洛說。

對於這屆世界盃最難忘的時刻，波洛沒有選擇某一場比賽或者某一個進球，而是將答案留給了球隊的團結。

「這不是一個人、兩個人或者場上11名球員的功勞，而是26名隊員在四、五十天裡共同生活、共同努力的結果。」他說，「我們從第一分鐘起就感受到了西班牙人民的支持。希望你們能為我們感到驕傲，因為我們把第二顆星帶回了西班牙。」

精華 FAQ

  • 西班牙隊在19日的決賽中，靠著延長賽以1：0擊敗阿根廷隊，成功捧起大力神盃。這是他們時隔16年再次奪得世界盃冠軍。

  • 波洛表示，奪冠後他最想立刻給爺爺打一通電話，因為爺爺幾天前曾叮囑他「把獎盃帶回家」。如今他實現承諾，情緒非常激動。

  • 波洛認為勝利來自26名球員長時間共同生活與努力，也肯定球隊堅持控球風格。他特別稱讚費蘭頂住批評打進制勝球，亞馬爾年輕就奪冠更是不可思議。

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