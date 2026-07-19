西阿大戰上演世代對決 梅西只有這數據贏亞馬爾

世界盃決賽是阿根廷隊梅西(左)與西班牙隊亞馬爾(右)的世代對決，結果年輕的亞馬爾在數據上占優。(路透)

阿根廷對西班牙世界盃 決賽似乎是命運的安排，讓生涯暮年的梅西(Lionel Messi)和對上前程大好的新星亞馬爾(Lamine Yamal)，不僅是新老球星對決，更是世代傳承的一戰。亞馬爾也不負眾望，扛下此役壓力，繳出比梅西更佳的數據，西班牙最終在延長賽以1比0擊敗阿根廷。

NBC Sports、ESPN報導，兩大球星都先發踢滿整整120分鐘。39歲的梅西全場遭到西班牙中後場的高壓看管，無法推進至射門區域，導致全場僅射門1次。梅西共送出27次精準傳球(傳球成功率83%)，製造了多次威脅，但並未取得創造得分良機(Big Chances Created，BCC)，但全場並未取得進球或助攻，防守端攔截/干擾也僅1次，此外還犯規1次、被犯規4次。

19歲的亞馬爾在右路表現更為活躍，完成了50次傳球，成功率高達88%，同時在防守端積極回防，貢獻了3次成功搶斷，防守端攔截/干擾達5次，創造得分良機1次。兩人在對抗獲勝次數皆為全隊最高的9次。

梅西本場「贏」過亞馬爾的數據，似乎只有被犯規次數，反映出梅西在場上依然是阿根廷的絕對核心與對手的頭號牽制點。西班牙隊採取了極具針對性的貼身防守，寧可透過4次犯規來中斷梅西的推進，這也為阿根廷其他隊友製造了更多空間。比賽中只要梅西一拿球轉身，西班牙中後衛拉波爾特(Aymeric Laporte)或中場羅德里(Rodri)就會直接採取犯規戰術封鎖梅西。 阿根廷隊梅西(左)與西班牙隊亞馬爾(右)在決賽賽後握手。（路透）

梅西不斷回撤接球，上半場幾乎扮演了防守中場的角色；上半場亞馬爾的觸球次數幾乎是梅西的兩倍。下半場，由於阿根廷隊無法讓他參與進攻，梅西只能回到本方禁區邊緣試圖拿球。90分鐘比賽結束時，場上只有一名球員的觸球次數比梅西少，就是他的鋒線搭檔阿瓦雷斯(Julián Álvarez)。待延長賽賽終場哨響，亞馬爾跪倒在地、欣喜若狂，為西班牙隊的成就而激動不已；梅西則沮喪地坐在球場上，兩人也擁抱了彼此。

決賽前，梅西在紐約Fanatics Fest的舞台上被問到那張他幫亞馬爾洗澡的照片，以及與亞馬爾交鋒的感受，「他是位非常出色的球員，我一直很關注他，因為他效力於我熱愛的俱樂部，我總是祝他一切順利，希望他能取得最好的成績……，他的前途一片光明，有機會創造歷史，但我們會盡全力阻止他創造歷史。」梅西表示看著那張照片感到不可思議，曾經在亞馬爾還是嬰兒的時候一起拍照，而今天卻在世界盃上交手。

阿根廷教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)說，球迷應珍惜梅西在世足決賽舞台率隊出戰的身影。他說：「他已經創造歷史，他是傳奇。」