我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

世界盃／阿根廷衛冕失利 梅西落淚：西班牙表現更好

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西輸球後難掩低落。（歐新社）
梅西輸球後難掩低落。（歐新社）

六度征戰世界盃，阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）沒能率隊完成連霸，奮戰到延長賽以0：1敗給西班牙，在球場落下眼淚的阿根廷傳奇坦言難過，但也承認西班牙表現更好，對失利結果坦然接受。

本屆賽事期間過39歲生日的梅西，第六度征戰也極可能是「最後一舞」，沒能助隊終結1962年迄今冠軍隊無法連霸的「冠軍魔咒」，賽後坐在草地上許久的他說：「我很難過，但我知道我們已經拚盡全力了。」

19日的比賽西班牙幾乎掌控全局，射門數取得壓倒性的20：2領先，傳球次數也以845次輾壓阿根廷的433次。

阿根廷正規賽90分鐘完全沒有射門紀錄，締造世界盃冠軍賽另類紀錄，梅西也承認西班牙表現更好，「我們輸了比賽，我們接受這結果，這不代表我們會忘記之前所做的一切，所以我想感謝我們人民，我們球員和祖國。」

雖沒能完成連霸，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示，希望每個人能為梅西、為梅西締造的成就感到驕傲，「因為他就是史上最佳球員。」阿根廷教頭補充說，還沒和8度奪下金球獎的梅西討論過是否繼續為阿根廷效力，但肯定梅西會踢到「自己決定不踢」為止。

精華 FAQ

  • 阿根廷在延長賽以0：1敗給西班牙，錯失世界盃連霸機會。比賽中西班牙整體掌控局面，阿根廷則幾乎整場處於劣勢。

  • 梅西表示自己非常難過，但也認為球隊已經盡全力。他同時坦承西班牙表現更好，並接受輸球結果，感謝球迷、隊友與祖國支持。

  • 斯卡洛尼希望大家為梅西感到驕傲，強調他締造了無數成就，並直言梅西就是史上最佳球員，也認為他會踢到自己決定停下為止。

世界盃

上一則

世界盃／史上規模最大 科技判決、補水休息都引發討論

下一則

世界盃／展示完大力神盃見證奪冠 西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯嗨翻

延伸閱讀

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄
世界盃／對決阿根廷 英格蘭門將：大家都在談梅西 但別小看我們

世界盃／對決阿根廷 英格蘭門將：大家都在談梅西 但別小看我們

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？

梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？