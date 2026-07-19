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世界盃／阿根廷輸球 巴瑞德斯向對手揮拳 冠軍戰變格鬥之夜

記者藍宗標／即時報導
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西班牙球員加維（左）與阿根廷球員莫利納（左二）及巴瑞德斯（右二）發生衝突，雙方一...
西班牙球員加維（左）與阿根廷球員莫利納（左二）及巴瑞德斯（右二）發生衝突，雙方一度出現推擠。(歐新社)

阿根廷19日在世界盃足球賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，英國太陽報指出，這場決賽演變為「格鬥之夜」，爭冠失利的阿根廷隊在終場時刻引發大規模群毆，球員被目擊揮拳猛擊對手，兩隊球員爆發衝突。

太陽報透露，阿根廷在這場120分鐘的比賽表現不佳，比賽尾聲的失控舉動更讓形象雪上加霜，終場哨聲響起後，球員怒火中燒，巴瑞德斯（Leandro Paredes）衝向西班牙球星加維（Gavi），當時一名西班牙替補球員衝進場內和隊友一同慶祝，莫利納（Nahuel Molina）似乎對他揮拳相向，場上情緒隨之失控。

巴瑞德斯加入戰局，開始向加維揮拳，把他打倒在地，斯洛維尼亞籍主裁判溫西奇（Slavko Vincic）向巴瑞德斯出示紅牌。

英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）賽後表示，巴瑞德斯朝對方臉上揮了兩三記重拳，這種行為絕對不能容忍，「我們深知這場比賽對他們意義重大，也明白輸球有多麼痛苦，我們已經不只一次看到阿根廷有這種表現了，終場哨響後那種反應簡直糟糕透頂。」

太陽報引述不少球迷在社群媒體的看法，對巴瑞德斯的舉動感到十分震驚，「他到底怎麼了？」、「肯定會面臨重罰」、「輸不起就別玩，別太把自己當一回事了」、「表現太惡劣了」。

精華 FAQ

  • 阿根廷在19日的世界盃足球賽冠軍戰中以0：1不敵西班牙，無緣奪冠。比賽全場120分鐘後結束，阿根廷也因輸球與終場衝突成為焦點。

  • 終場哨響後，巴瑞德斯衝向西班牙球星加維並揮拳攻擊，莫利納疑似也對一名西班牙替補球員出手，雙方情緒迅速失控並演變成大規模衝突。

  • 主裁判當場向巴瑞德斯出示紅牌，希勒賽後直指他朝對方面部揮了兩三拳，完全不能容忍；不少球迷也認為他的行為惡劣，應該面臨重罰。

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