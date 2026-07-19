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世界盃／阿根廷輸球分析 領紅牌10打11人 全隊過度依賴梅西

中央社／東拉瑟福德19日綜合外電
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7月19日，阿根廷隊球員梅西（中）在比賽後。(新華社)
7月19日，阿根廷隊球員梅西（中）在比賽後。(新華社)

阿根廷在本屆世界盃多次上演驚奇逆轉，一路挺進冠軍戰，然而今天面對西班牙卻無力回天。西班牙在延長賽攻入致勝分，終場以1：0勝出，沒給阿根廷再次締造奇蹟的機會。

綜合路透和法新社報導，無論是16強對埃及，還是4強迎戰英格蘭，阿根廷都展現了逆境求生的韌性，靠著梅西（Lionel Messi）在比賽尾聲的進球或助攻起死回生，一路過關斬將。

然而在今天登場的決賽，西班牙全面掌控比賽節奏，阿根廷則完全遭到壓制，在正規時間90分鐘沒有任何射門。

7月19日，阿根廷隊球員在比賽後。(新華社)
7月19日，阿根廷隊球員在比賽後。(新華社)

本屆世界盃累積8顆進球、4次助攻的梅西遭到對手嚴密封鎖，此役表現相當沉寂。冠軍戰前，梅西在2022、2026兩屆世界盃每場淘汰賽都有進球或助攻，但決賽面對西班牙時未能延續這項紀錄。

阿根廷雖力保球門不失，進攻端卻幾乎全面熄火，直到正規時間結束仍未能起腳，成為自1966年有完整數據以來，世界盃決賽史上首支在正規90分鐘內沒有任何射門的球隊，直至第116分鐘，阿根廷才完成第一次射門。

當時阿根廷以0：1落後，費南德茲（Enzo Fernandez）在下半場補時階段因累積兩張黃牌被罰下，因此「藍白軍團」只能以10人應戰。

少了1人的阿根廷幾乎毫無還手之力，能將比數維持到第106分鐘才被托瑞斯（Ferran Torres）攻破球門，已屬幸運。

梅西全場54次觸球，其中近半數發生在延長賽，始終未能展現威脅，也未能攻進追平法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）世界盃生涯累計22球紀錄的一球。

繼4年前率領阿根廷在卡達世界盃封王後，梅西再度高舉大力神盃的夢想最終未能成真，終場哨音響起後，梅西神情落寞，最後更忍不住落淚。

這場比賽也凸顯阿根廷過度依賴39歲的梅西，連續兩屆世界盃都靠他率隊挺進決賽，當梅西遭西班牙嚴密看管、無法擺脫防守時，阿根廷便找不到其他突破口。

反觀西班牙板凳深度充足，替補上陣的致勝功臣托瑞斯以及威廉斯（Nico Williams）為歐洲冠軍注入速度與進攻活力。

西班牙總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）賽後表示：「我認為這場比賽原本應該更早就能分出勝負，（阿根廷門將）馬蒂內茲（Emiliano Martinez）多次撲救，讓我們無法更早勝出。」

他說：「但這是世界盃決賽，即使對手只剩10人，你仍須全力以赴，而我們已為面對任何狀況做好準備。」

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