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奪大力神盃 抱走金球獎等三獎 西班牙成世界盃最大贏家

編譯俞仲慈／即時報導
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西班牙隊除捧起大力神盃外，還獲得三項個人獎。圖左起最佳年輕球員庫巴西、金球獎羅德...
西班牙隊除捧起大力神盃外，還獲得三項個人獎。圖左起最佳年輕球員庫巴西、金球獎羅德里、金手套獎西蒙。(路透)

「無敵艦隊」西班牙以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，奪下「大力神盃」，隊史二度奪冠，同時隊長羅德里(Rodri)獲得金球獎(Golden Ball)殊榮，門將西蒙(Unai Simon)與年僅19歲後衛庫巴西(Pau Cubarsi)則分別抱走金手套獎(Golden Glove)與最佳年輕球員(Best Young Player)，成為本屆世界盃最大贏家；金靴獎(Golden Boot)則由法國隊長姆巴佩(Kylian Mbappe)締造史無前例連霸紀錄。

根據福斯體育新聞網(Fox Sports News)報導，本屆世界盃開賽以來，自小組賽階段起，阿根廷名將梅西(Leo Messi)一路領先射手榜，不過姆巴佩卻在對陣英格蘭的季軍賽中進球，超越梅西，最終以10球佳績奪下金靴獎，甚至締造世界盃史無前例的連霸紀錄，證明其驚人實力與持續的競技巔峰。

至於頒給21歲以下傑出選手的最佳年輕球員獎，西班牙超級後衛庫巴西在世界盃三場比賽，創下294次傳球、成功289次的紀錄，成功機率高達9成8，僅次於隊長羅德里328次，展現穩健的控球與組織能力，也是本屆世界盃傳球成功率第二名，助攻西班牙隊奪冠功不可沒。

另外西班牙門將西蒙在本屆世足賽八場比賽，僅失一球，不但證明其防守穩健性，也幫助全隊在所有比賽展現極高競技水準，從未在比賽中途處於落後，這種持續性的穩定發揮，也是西蒙個人能力與團隊防守緊密結合的最佳表現，為西班牙隊締造世足賽史上難得一見的不失球紀錄，為西班牙奪冠奠定堅實基礎，獲得金手套獎實至名歸。

還有西班牙隊長羅德里除了率領球隊抱走隊史第二座大力神盃，個人也獲得賽會表現最出色的金球獎，不僅創下輝煌職業生涯的新里程碑，也讓他得以列入足球史上最頂尖球員名單，與比利(Pelé)、馬拉度納(Diego Maradona)、梅西等球星並列，成為世界盃傳奇人物之一，此前，羅德里已經取得金球獎(Ballon d'Or)、歐洲冠軍聯賽冠軍、四次英格蘭超級足球聯賽冠軍以及歐洲國家盃冠軍等多項重量級榮譽。

精華 FAQ

  • 西班牙以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，成功奪下大力神盃，這是隊史第二度在世界盃封王，也象徵球隊在整屆賽事中展現穩定且高水準的整體實力。

  • 隊長羅德里拿下金球獎，門將西蒙獲得金手套獎，年僅19歲的後衛庫巴西則奪最佳年輕球員獎，三人聯手讓西班牙成為本屆世界盃最大贏家。

  • 金靴獎由法國隊長姆巴佩奪得，他在對英格蘭的季軍賽進球後超越梅西，最終以10球拿下獎項，並締造世界盃史無前例的連霸紀錄。

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