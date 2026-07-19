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世界盃／西班牙抱走5100萬美元獎金 阿根廷獲3400萬元

編譯季晶晶／綜合外電
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西班牙隊球員尼科威廉斯（前右）在頒獎儀式上舉起大力神盃。(新華社)
西班牙隊球員尼科威廉斯（前右）在頒獎儀式上舉起大力神盃。(新華社)

今奪得世界盃冠軍的西班牙隊，除了高舉經典的冠軍獎盃、獲頒冠軍戒指，還可獲得5100萬美元獎金。這筆錢將交給西班牙足協，再由足協決定如何分配給球員。

國際足總大幅提高本屆冠軍的獎金。2022年卡達世界盃冠軍阿根廷，當時抱走4200萬美元。

西班牙隊雖在頒獎典禮上高舉由義大利工匠打造的獎盃，卻不能將真品帶回家，球員將各自獲得一座鍍金複製品。

本屆也首度比照美國職業運動的傳統，發給冠軍隊球員每人一枚戒指。戒指刻有世界盃圖案，並依西班牙隊特色量身設計。

亞軍阿根廷則可獲3400萬美元。季軍英格蘭和第4名法國的獎金分別為3000萬和2800萬美元。

國際足總全面提高本屆賽事支出，發給48支參賽隊伍的總金額高達8.71億美元，並負擔各隊及代表團的機票與住宿。每支參賽隊伍至少可獲得1,250萬美元，包括1,000萬美元參賽獎金，以及250萬美元賽前訓練與相關費用。

5100萬美元在國際足壇其實並不驚人。克羅埃西亞球員莫德里奇（Luka Vušković）上周二轉投英格蘭俱樂部布萊頓，轉會費就高達6190萬美元。

精華 FAQ

  • 西班牙隊本屆奪冠後可獲5100萬美元獎金，金額由國際足總發放給西班牙足協，再由足協決定如何分配給球員。

  • 除了獎金，冠軍隊員還會拿到鍍金複製獎盃與一枚客製戒指。真品獎盃不會帶回家，戒指則比照美式職業運動傳統設計。

  • 亞軍阿根廷獲3400萬美元，季軍英格蘭3000萬美元，第4名法國2800萬美元。國際足總發給48隊總額高達8.71億美元。

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