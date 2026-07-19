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世界盃「澡盆之戰」落幕 亞馬爾賽後擁抱梅西

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世界盃決賽落幕，西班牙擊敗阿根廷奪冠，亞馬爾賽後擁抱梅西。（美聯社）
世界盃決賽落幕，西班牙擊敗阿根廷奪冠，亞馬爾賽後擁抱梅西。（美聯社）

2026年世界盃足球賽決賽19日落幕，西班牙延長賽1：0擊敗阿根廷，隊史第二度奪下世界盃冠軍。賽後，19歲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）與阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）深情相擁，被外界形容是世界足壇「世代交棒」的象徵，也是本屆世界盃「澡盆之戰」最令人動容的畫面。

現年19歲的亞馬爾，繼協助西班牙奪得2024年歐洲國家盃冠軍後，如今再添2026年世界盃金盃，國家隊生涯才正要展開，未來仍充滿無限可能。

至於39歲的梅西，這場比賽很可能成為他代表阿根廷的最後一戰。他曾率領阿根廷奪下2022年世界盃冠軍，並於2021年及2024年兩度贏得美洲國家盃，早已奠定足球史上最偉大球員之一的地位。

梅西與亞馬爾其實早在19年前就曾相遇，一組梅西替還是嬰兒的亞馬爾洗澡照片近日翻紅。當時20歲的梅西效力巴塞隆納，在諾坎普球場客隊更衣室內抱著出生不久的亞馬爾，替他在藍色小浴盆中洗澡。當時沒有人會想到，19年後兩人竟將站上世界盃決賽舞台，成為冠軍戰的主角。

2007年拍下這組經典照片的攝影師瓊恩．蒙福特（Joan Monfort）接受BBC Sport訪問時表示，直到2024年朋友打電話通知，他才知道照片中的嬰兒就是如今聲名大噪的亞馬爾。

蒙福特回憶說：「梅西是一個非常內向、害羞的人。他走進更衣室後，突然要抱著一個還只是嬰兒的小寶寶拍照，臉上的表情就像完全不知道該怎麼辦。」

他笑稱，對當時仍是年輕人的梅西而言，面對這樣的拍攝並不容易，但亞馬爾是一個非常愛笑、表情豐富的嬰兒，而母親希拉也全程協助拍攝。

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球...
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，替年僅6個月大的亞馬爾洗澡。(美聯社)

精華 FAQ

  • 西班牙在決賽中經過延長賽，以1：0擊敗阿根廷，成功拿下隊史第2座世界盃冠軍。這場比賽也因亞馬爾與梅西的賽後擁抱而備受關注。

  • 因為19歲的亞馬爾象徵新生代，39歲的梅西代表傳奇世代，兩人在世界盃決賽後相擁，被視為足球世代交棒的畫面，也成為本屆最動容的一幕。

  • 照片拍於2007年，當時20歲的梅西效力巴塞隆納，在諾坎普客隊更衣室抱著出生不久的亞馬爾，替他在藍色小浴盆中洗澡，後來成為經典影像。

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