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世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

記者曾思儒／即時報導
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西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

「無敵艦隊」西班牙今天美加墨世界盃冠軍戰以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，奪下隊史第2冠，賽後頒獎典禮領取冠軍專屬的「大力神盃」前，年僅19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）獲得最佳年輕球員（Best Young Player）、門將西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎（Golden Glove），隊長羅德里（Rodri）也拿下金球獎（Golden Ball），全隊包辦三大獎，成本屆賽事最大贏家。

西班牙唯一沒拿到的大獎金靴獎（Golden Boot），最終由法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）以10球摘下，他也締造世界盃史無前例的金靴獎連霸。

最佳年輕球員獎是頒給21歲以下的最傑出選手，西班牙兩位超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）和庫巴西都是熱門人選，庫巴西憑藉超高傳球成功率奪下獎項。庫巴西在世界盃的三場比賽總共294次傳球成功289次，傳球成功率高達9成8，僅次於隊長羅德里的328次，位居本屆世界盃傳球成功率第二。

西班牙本屆比賽從沒落後，且8場比賽只失1球，賽會期間締造世界盃的不失球紀錄的西蒙獲得金手套獎，實至名歸。

西班牙隊長羅德里獲得賽會表現最出色的金球獎，讓生涯榮耀再添一筆；在今天登上頒獎台前，他已拿過金球獎（Ballon d'Or）、歐冠冠軍、4次英超冠軍、歐洲盃冠軍等榮耀。

西班牙門將西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎。(路透)
西班牙門將西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎。(路透)

西班牙隊長羅德里（Rodri）拿下金球獎。(路透)
西班牙隊長羅德里（Rodri）拿下金球獎。(路透)

西班牙的庫巴西獲得最佳年輕球員（Best Young Player）。(美聯社)
西班牙的庫巴西獲得最佳年輕球員（Best Young Player）。(美聯社)

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