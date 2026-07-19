世界盃／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

阿根廷門將大馬丁尼茲（右）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃決賽的撲救紀錄。 （美聯社）

阿根廷挑戰連霸的最後一步，門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃 決賽的撲救紀錄。

從1966年有數據紀錄開始，大馬丁尼茲今天冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再撲下1球，締造世界盃壓軸戰新紀錄。

大馬丁尼茲上屆卡達世界盃決賽面對法國就有多次精彩撲救演出，今天再有神勇演出，西班牙正規賽全場15次射門有10次射正但都沒破門，包括下半場補時尾聲的自由球機會，波洛（Pedro Porro）和亞馬爾（Lamine Yamal）一左一右試圖迷惑大馬丁尼茲，最終由亞馬爾起腳，但有機會的「絕殺」機會仍被阿根廷門神撲下，讓比賽進入延長賽。

不過西班牙第106分鐘寫下突破，托雷斯（Ferran Torres）勁射破網讓大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）失球，這一腳也是西班牙冠軍賽的第20次射門。

總計西班牙12次射正，只有托雷斯完成突破，但已足夠讓「無敵艦隊」以1：0奪下隊史第二冠。