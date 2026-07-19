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世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

記者藍宗標／即時報導
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阿根廷巨星梅西無法再嘗封王滋味，也失去金靴獎。(路透)
阿根廷巨星梅西無法再嘗封王滋味，也失去金靴獎。(路透)

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

法國昨天在季軍戰以4：6不敵英格蘭，姆巴佩「梅開二度」成為本屆賽事唯一踢進10球的球員，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）今天對西班牙冠軍戰未能破網，本屆賽事累積8球排名第2，不但無法再嘗封王滋味，也失去獲得金靴獎的機會。

英格蘭貝林漢（Jude Bellingham）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）都踢進7球，進球數並列第3。

姆巴佩在2022年世界盃踢進8球，本屆賽事完成2連霸，成為近56年世足賽單屆進球數最多的球員，累積攻進22顆超越梅西1球，獨居世界盃史上進球王。

法國在4強賽0：2不敵西班牙，挑戰隊史第3冠失利，昨天季軍戰結束後，姆巴佩表示，寧願不成為世界盃史上最佳射手，而是參加冠軍戰。他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

梅西是姆巴佩爭取金靴獎的唯一威脅，姆巴佩預言「梅西總是能夠進球，冠軍戰一定也會進」，但梅西踢完整場比賽未破網，姆巴佩成為世界盃首位兩次獲獎的球員。

精華 FAQ

  • 他在本屆賽事攻入10球，成為唯一進球數達到10球的球員，進球效率明顯領先其他競爭者，因此順利拿下世界盃金靴獎。

  • 姆巴佩成為史上首位連續2屆世界盃都奪下金靴獎的球員，同時以累積22球超越梅西1球，獨居世界盃史上進球王。

  • 梅西在冠軍戰未能進球，本屆累積8球排名第2，雖然無緣金靴獎，也未能再度封王，但仍是姆巴佩爭奪獎項的主要對手。

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