我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

世界盃／西班牙奪冠 費南德斯「吞紅牌」斷送阿根廷連霸希望

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙奪下世界盃冠軍。（路透）
西班牙奪下世界盃冠軍。（路透）

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）領到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

阿根廷全場25次犯規，領到6張黃牌，其中費南德斯第82分鐘先領牌，傷停補時把西班牙庫巴西（Pau Cubarsi）撞飛又領到一張黃牌，累積成紅牌出場，成冠軍賽一大關鍵。

英格蘭前國腳魯尼（Wayne Rooney）形容費南德斯第二張黃牌的出腳是「愚蠢的鏟球」，反應過慢，且已經一張黃牌在身下不該伸腳絆人，「這讓阿根廷變得異常艱難，西班牙原本就佔優勢，現在難上加難。」

人在現場的前英格蘭前鋒希勒（Alan Shearer）也說，費南德斯四強賽的進球雖幫阿根廷晉級決賽，但這次「愚蠢的鏟球」付出了代價，驚人犯規吃到的紅牌讓阿根廷奪冠希望就此破滅。

前英格蘭守門員哈特（Joe Hart）則評論，整場比賽都在醞釀這張紅牌。

兩隊的衝突不僅如此，比賽結束後阿根廷巴瑞德斯（Leandro Paredes）朝對手揮拳，畫面都被攝影機捕捉。

費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場。（新華社）
費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場。（新華社）

精華 FAQ

  • 阿根廷全場進攻受西班牙嚴密封鎖，且費南德斯在傷停補時因兩黃換一紅被罰下，讓球隊少打一人。西班牙隨後在延長賽突破僵局，終結阿根廷的衛冕希望。

  • 費南德斯先在第82分鐘領到1張黃牌，之後於傷停補時撞飛西班牙球員庫巴西，再吃到第2張黃牌，累積成紅牌出場，成為冠軍戰的重要轉折點。

  • 魯尼、希勒與哈特都批評費南德斯的動作太過愚蠢，認為紅牌重挫阿根廷；而比賽結束後，阿根廷的巴瑞德斯還朝對手揮拳，場面再度升溫。

世界盃

上一則

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

下一則

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

延伸閱讀

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／小蜘蛛踢進致勝分 阿根廷3：1淘汰瑞士

世界盃／小蜘蛛踢進致勝分 阿根廷3：1淘汰瑞士
世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠
世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招