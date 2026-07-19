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世界盃／終極對決將至 西阿之戰面對多項「魔咒」

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世界盃／終極對決將至 西阿之戰面對多項「魔咒」

中新社北京19日電
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阿根廷隊抵達決賽場地。圖為梅西(左)與德保羅。(路透)
阿根廷隊抵達決賽場地。圖為梅西(左)與德保羅。(路透)

2026年美加墨世界杯決賽將在19日打響，對陣雙方是西班牙隊和阿根廷隊，多個懸念有待破解。

阿根廷隊距離隊史第四座大力神杯僅一步之遙，但他們能否打破多重「魔咒」仍有待觀察。

衛冕冠軍魔咒

自1962年的巴西隊之後，世界杯賽場再未有球隊成功衛冕。1986年冠軍阿根廷隊、1994年冠軍巴西隊和2018年冠軍法國隊均在當屆奪冠後的下一屆世界杯晉級決賽，最終都以亞軍作收。

 世界第一魔咒

從1994年至今，八支在當屆世界杯開賽時世界排名第一的球隊都未能奪冠。現世界第一阿根廷隊面臨著這一考驗。

小組賽全勝魔咒

巴西隊在2002年世界杯小組賽中三戰全勝，最終奪冠。此後的世界杯冠軍均未在小組賽中獲得全勝。據統計，過去18屆世界杯冠軍中，83%的球隊沒有在小組賽階段取得全勝。這道關卡如今擺在本屆賽事小組賽三連勝的阿根廷隊面前。

三冠時間魔咒

世界杯奪冠次數超過三次的球隊只有巴西隊、義大利隊和德國隊，這三隊均在等待24年後才拿到第四冠。阿根廷隊能否僅用四年打破這一魔咒？懸念還在於「鬥牛士軍團」能否復刻前輩的連冠榮光。

以哈維、伊涅斯塔等為核心的西班牙「黃金一代」曾連續奪得2008年歐錦賽和2010年世界杯冠軍。 2024年歐錦賽上，亞馬爾、威廉斯等新秀崛起，助西班牙隊第四次奪得歐錦賽冠軍。

在主帥德拉富恩特的帶領下，新一代西班牙隊在堅持藝術足球的同時更具侵略性，能在賞心悅目的短傳配合中找到致命一擊的機會。

本屆賽事，相比西班牙隊的晉級之路，阿根廷隊多次涉險過關，更多依靠梅西、勞塔羅等球星的個人能力撕開對手防線。

世界杯歷史上，西班牙隊與阿根廷隊僅在1966年世界杯小組賽中交手一次，阿根廷隊以2:1獲勝。60年後的這場巔峰對決，將是「矛與盾之戰」。 

決賽的懸念還在於金靴獎的歸屬。銅牌賽後，法國隊前鋒姆巴佩以10球暫時登頂本屆世界杯射手榜。梅西在本屆賽事已攻入8球，助攻次數與姆巴佩同為4次。世界杯金靴獎的評選標準以進球數為首，進球數相同則依次比較助攻數和出場時間。 然而，面對晉級之路相對平穩、防守穩固的西班牙隊，梅西勢必遭遇重點盯防，爭奪金靴的難度較大。

西班牙對阿根廷世界盃決賽在紐約/新澤西球場進行。(美聯社)
西班牙對阿根廷世界盃決賽在紐約/新澤西球場進行。(美聯社)

精華 FAQ

  • 阿根廷隊要面對衛冕冠軍難以連霸、開賽世界第1難奪冠，以及小組賽全勝後不易封王等多重歷史規律，決賽壓力極大。

  • 西班牙在德拉富恩特帶領下延續傳控風格，進攻更具侵略性，晉級路線也相對平穩，展現出較強的整體性與防守穩定度。

  • 梅西目前雖有8球與4次助攻，但姆巴佩以10球領先；加上西班牙防守穩固、盯防嚴密，梅西要逆轉金靴難度不小。

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