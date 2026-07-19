梅西盼締造2連霸傳奇 教頭斯卡洛尼：珍惜他在場上身影
阿根廷與西班牙即將於美國時間19日下午3時進行世足決賽，兩隊積極備戰，此役可能是阿根廷球星梅西的世足最後一舞，盼率隊完成世足64年來首度二連霸壯舉。
法新社報導，阿根廷將力拚成為自1962年巴西以來首支完成世界盃二連霸的球隊。西班牙則希望繼2010年首度奪冠後，再添第2座世足金盃。
梅西（Lionel Messi）現年39歲，各界普遍認為他是足壇史上最偉大球員，這場決賽很可能是他的世足最後一舞。
阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）呼籲球迷好好把握這個機會，珍惜梅西在世足決賽舞台率隊出戰的身影。
梅西曾在2022年卡達世足賽帶領阿根廷奪冠。斯卡洛尼指出：「他已經創造歷史，他是傳奇。」
阿根廷迄今3度在世足賽捧起金盃，在本屆賽事展現驚人的永不放棄精神。阿根廷在16強賽對埃及，終場前克服0比2落後劣勢，完成大逆轉，之後又在準決賽對英格蘭的最後階段上演戲劇性反攻。
另一方面，西班牙一路表現幾乎無懈可擊，至今7場賽事僅失1球，並在準決賽擊潰法國。
西班牙隊長羅德里（Rodri Hernandez）表示，他預計在世足決賽迎接「身體對抗」硬仗，將試圖不理會場上的任何「挑釁行為」。
世足決賽將於美國時間今天下午3時，在紐約/新澤西球場舉行。
美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）3個主辦國領袖都將親臨現場。
決賽由阿根廷對西班牙，最大焦點是39歲的梅西可能迎來世足最後一舞。阿根廷希望靠他延續冠軍氣勢，並挑戰64年來首度世界盃二連霸，話題性十足。 斯卡洛尼表示，梅西已經創造歷史，是球壇傳奇，呼籲球迷珍惜他在世界盃決賽舞台上帶隊出賽的身影。他認為這是極具紀念價值的一刻。 阿根廷展現強烈韌性，多次在逆境中完成反攻；西班牙則幾乎無懈可擊，7場僅失1球，並在準決賽擊潰法國。雙方風格鮮明，決賽預料將是硬仗。
精華 FAQ
決賽由阿根廷對西班牙，最大焦點是39歲的梅西可能迎來世足最後一舞。阿根廷希望靠他延續冠軍氣勢，並挑戰64年來首度世界盃二連霸，話題性十足。
斯卡洛尼表示，梅西已經創造歷史，是球壇傳奇，呼籲球迷珍惜他在世界盃決賽舞台上帶隊出賽的身影。他認為這是極具紀念價值的一刻。
阿根廷展現強烈韌性，多次在逆境中完成反攻；西班牙則幾乎無懈可擊，7場僅失1球，並在準決賽擊潰法國。雙方風格鮮明，決賽預料將是硬仗。
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