我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／終極對決將至 西阿之戰面對多項「魔咒」

涉商標侵權 珠寶品牌蒂芙尼提告中國企業艾芙尼

梅西盼締造2連霸傳奇 教頭斯卡洛尼：珍惜他在場上身影

中央社新澤西東拉瑟福德19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷總教練斯卡洛尼(左)在準決賽獲勝後擁抱梅西。(歐新社)
阿根廷總教練斯卡洛尼(左)在準決賽獲勝後擁抱梅西。(歐新社)

阿根廷與西班牙即將於美國時間19日下午3時進行世足決賽，兩隊積極備戰，此役可能是阿根廷球星梅西的世足最後一舞，盼率隊完成世足64年來首度二連霸壯舉。

法新社報導，阿根廷將力拚成為自1962年巴西以來首支完成世界盃二連霸的球隊。西班牙則希望繼2010年首度奪冠後，再添第2座世足金盃。

梅西（Lionel Messi）現年39歲，各界普遍認為他是足壇史上最偉大球員，這場決賽很可能是他的世足最後一舞。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）呼籲球迷好好把握這個機會，珍惜梅西在世足決賽舞台率隊出戰的身影。

梅西曾在2022年卡達世足賽帶領阿根廷奪冠。斯卡洛尼指出：「他已經創造歷史，他是傳奇。」

阿根廷迄今3度在世足賽捧起金盃，在本屆賽事展現驚人的永不放棄精神。阿根廷在16強賽對埃及，終場前克服0比2落後劣勢，完成大逆轉，之後又在準決賽對英格蘭的最後階段上演戲劇性反攻。

另一方面，西班牙一路表現幾乎無懈可擊，至今7場賽事僅失1球，並在準決賽擊潰法國。

西班牙隊長羅德里（Rodri Hernandez）表示，他預計在世足決賽迎接「身體對抗」硬仗，將試圖不理會場上的任何「挑釁行為」。

世足決賽將於美國時間今天下午3時，在紐約/新澤西球場舉行。

美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）3個主辦國領袖都將親臨現場。

精華 FAQ

  • 決賽由阿根廷對西班牙，最大焦點是39歲的梅西可能迎來世足最後一舞。阿根廷希望靠他延續冠軍氣勢，並挑戰64年來首度世界盃二連霸，話題性十足。

  • 斯卡洛尼表示，梅西已經創造歷史，是球壇傳奇，呼籲球迷珍惜他在世界盃決賽舞台上帶隊出賽的身影。他認為這是極具紀念價值的一刻。

  • 阿根廷展現強烈韌性，多次在逆境中完成反攻；西班牙則幾乎無懈可擊，7場僅失1球，並在準決賽擊潰法國。雙方風格鮮明，決賽預料將是硬仗。

世界盃

上一則

世界盃上的「通用語言」西班牙語和西語足球世界

下一則

世界盃／終極對決將至 西阿之戰面對多項「魔咒」

延伸閱讀

豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」
世界盃／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

世界盃／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸
阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現

阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現
世界盃／終場前兩妙傳絕殺宿敵英格蘭 梅西：沒人想輸這場比賽

世界盃／終場前兩妙傳絕殺宿敵英格蘭 梅西：沒人想輸這場比賽

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢