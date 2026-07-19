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世界盃／梅西想搶姆巴佩金靴獎 3條件達成1項就過關

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姆巴佩、梅西是金靴獎競爭對手。（路透）
姆巴佩、梅西是金靴獎競爭對手。（路透）

2026年世界盃足球賽冠軍戰即將由阿根廷對決西班牙，除了冠軍歸屬備受關注，金靴獎競爭也進入最後高潮。法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在季軍戰梅開二度，以10球超越阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）的8球，暫居射手榜第一。若梅西想在決賽反超奪下金靴，至少必須上演帽子戲法。

雖然季軍戰不影響冠軍歸屬，但法國與英格蘭之戰改寫了本屆世界盃射手榜。姆巴佩賽前與梅西同以8球並列榜首，法國上半場一度04落：後英格蘭，但姆巴佩在第48分鐘與第66分鐘各進一球，巴科拉（Bradley Barcola）則於第54分鐘破門，一度將比分追近至3比4。姆巴佩最終以10球獨居射手榜首位。

但梅西仍有可能奪下金靴獎，但他需要在對陣西班牙的決賽中，滿足三個條件其中之一：

1、梅西對西班牙上演帽子戲法，本屆世界盃11球超越姆巴佩。

2、梅西對西班牙打進2球，並且至少1助攻。

3、梅西踢進兩個進球，並且本屆賽事總出場時間低於姆巴佩（目前梅西653分鐘，姆巴佩732分鐘）。

姆巴佩若能保住射手榜第一，他將連續兩屆奪下世界盃金靴獎，締造史上首位完成此壯舉的球員。

此外，姆巴佩在季軍戰的兩粒進球，也讓他超越梅西，登上世界盃歷史總進球榜第一。梅西若在決賽攻進1球，即可追平姆巴佩保持的22球紀錄；若攻進2球，則能重新獨居世界盃歷史射手榜首位。

不過，現年27歲的姆巴佩僅用22場世界盃比賽便累積22球，未來仍有至少1至2屆世界盃可參加，甚至有機會挑戰第3屆，因此即使梅西短暫奪回紀錄，姆巴佩未來再次刷新紀錄的可能性仍相當高。

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