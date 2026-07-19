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世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸

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梅西職涯效力過巴薩與阿根廷國家隊，球衣7月1日在紐約市蘇富比拍賣行展出。（路透）
梅西職涯效力過巴薩與阿根廷國家隊，球衣7月1日在紐約市蘇富比拍賣行展出。（路透）

2026年世界盃足球賽決賽將於新澤西體育場登場，由衛冕軍阿根廷迎戰歐洲冠軍西班牙。對全球巴塞隆納球迷而言，這場冠軍戰不只是兩支勁旅爭霸，更是俱樂部傳奇梅西（Lionel Messi）與巴薩新世代核心亞馬爾（Lamine Yamal）正面交鋒，兩代10號的對決。

梅西離開巴塞隆納已有5年，但他依然是球迷心中無可取代的象徵。他代表巴薩出賽778場、攻進672球、送出305次助攻，率隊奪得35座冠軍，至今仍保持隊史出賽、進球、助攻及冠軍數等多項紀錄。對許多球迷而言，巴塞隆納不只是梅西效力過的球隊，更是他親手打造的足球時代。

現年39歲的梅西再度率領阿根廷闖進世界盃決賽，巧合的是，比賽地點正是他2016年美洲盃決賽失利、一度宣布退出國家隊的球場。此後，他回歸國家隊，接連帶領阿根廷奪得2021年美洲盃、2022年世界盃及2024年美洲盃冠軍，如今有望再為傳奇生涯添上完美句點。

另一方面，西班牙此次共有8名巴塞隆納現役球員入選，包括霍安加西亞（Joan Garcia）、艾瑞克加西亞（Eric Garcia）、加維（Gavi）、佩德里（Pedri）、奧爾莫（Dani Olmo）、費蘭托雷斯（Ferran Torres）、庫巴西（Pau Cubarsí）及亞馬爾。

值得一提的是，現役西班牙國腳中，只有佩德里曾與梅西並肩作戰，兩人在梅西效力巴塞隆納最後一個賽季共出賽47場；其餘多數球員則是在成長過程中視梅西為偶像，如今卻必須在世界盃最高殿堂設法擊敗他。

這場決賽讓巴塞隆納球迷面臨前所未有的情感拉鋸。梅西付出了他最黃金的時間在巴薩，支持阿根廷，意味著梅西傳奇生涯畫下最完美句點；支持西班牙，則象徵相信巴塞隆納新世代已準備好接棒開創下一個黃金年代。

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