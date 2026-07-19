世界盃／納達爾力挺西班牙奪冠：我依然記得2010年的興奮

西班牙退役網球名將納達爾（中）6月9日在西班牙納達爾學院畢業典禮上致詞。（歐新社）

2026年世界盃 足球賽決賽即將登場，西班牙將與衛冕冠軍阿根廷爭奪冠軍。西班牙網球傳奇納達爾（Rafael Nadal）賽前透過社群平台發表感性貼文，為西班牙隊送上祝福，並回憶2010年西班牙首度奪得世界盃冠軍時的難忘時刻，希望「鬥牛士軍團」能再次締造歷史。

納達爾在社群平台X寫道：「從我還是孩子開始，足球就是我最大的熱情之一。我一直都喜歡踢球、看比賽，也喜歡為我們的國家隊加油。我至今仍記得2010年在南非見證世界盃決賽時的興奮，那將是我們永遠不會忘記的回憶。」

2010年，納達爾連奪法網、溫網、美網，完成金滿貫壯舉；那年夏天，西班牙隊也首次問鼎世界盃。

談到即將與阿根廷的冠軍戰，納達爾表示：「我們又將迎來一次機會，參與一場足以載入史冊的比賽，對手是一支我非常尊敬與欽佩的國家隊和國家。祝西班牙好運！」

西班牙一路闖進決賽，將與由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷爭奪2026年世界盃冠軍。這場比賽也被視為近年最受矚目的國際足球賽事之一。

納達爾長年是西甲豪門皇家馬德里的忠實球迷，退休後仍持續關注足球發展，也多次公開力挺西班牙國家隊。隨著決賽即將開踢，這位22座大滿貫男單冠軍得主再次以球迷身分，為祖國送上最真摯的祝福。

西班牙與阿根廷近年曾多次交鋒，最近一次正式對戰是在2018年的國際友誼賽，當時西班牙以6：1大勝阿根廷。不過外界普遍認為，本屆世界盃決賽雙方實力接近，冠軍歸屬仍充滿變數。

此外，23歲的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）目前因手腕傷勢休養，暫停比賽，不過預計將前往紐約新澤西體育場觀看西班牙與阿根廷的世界盃決賽，之後再投入北美硬地賽季備戰。

阿爾卡拉斯對紐約並不陌生，他曾於2025年勇奪美網男單冠軍，目前正積極復健，希望趕上本年度最後一項大滿貫賽事，以最佳狀態重返球場。