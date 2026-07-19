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世界盃決賽將登場 川普親臨頒獎成場邊焦點

世界盃／阿根廷vs.西班牙 誰將登頂世界之巔？

新華社／紐約18日電
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世界盃決賽即將開打，印度球迷身穿西班牙球星亞馬爾（左）及阿根廷球星梅西（右）的球...
世界盃決賽即將開打，印度球迷身穿西班牙球星亞馬爾（左）及阿根廷球星梅西（右）的球衣。（美聯社）

近40天時間、無數跌宕起伏的足球故事，即將迎來終章——7月19日，美國紐約新澤西體育場，美加墨世界盃決賽，阿根廷隊對陣西班牙隊。

這將是一場注定載入史冊的對決，多項紀錄將被改寫。

這是世界盃史上首次現任美洲盃冠軍（阿根廷隊）與歐錦賽冠軍（西班牙隊）在決賽中正面碰撞，也是國際足聯世界排名第一與第二的球隊，首次在最高舞台上狹路相逢。

阿根廷隊是2022年卡達世界盃冠軍，若此役再勝，他們將繼義大利隊（1934、1938）與巴西隊（1958、1962）之後，成為史上第三支完成衛冕的球隊。

西班牙隊則志在復刻「黃金一代」2008年歐錦賽和2010年世界盃的連冠偉業，在2024年歐錦賽登頂之後，再於今夏捧起隊史第二座大力神盃。

阿根廷隊本屆世界盃七戰全勝，若決賽再下一城，他們將繼2002年巴西隊之後，成為又一支單屆世界盃保持全勝的冠軍之師。

西班牙隊則已各項賽事連續37場常規時間未嘗敗績，決賽如能保持不敗，將創造歐洲球隊歷史最長的連續不敗紀錄。

——這也是兩種同源而異流的拉丁足球哲學，在世界最高舞台上的交鋒。

作為兩大傳統足球強國，同以西班牙語為紐帶，西班牙與阿根廷共享注重技術的拉丁足球基因。

同時，兩國足球交流淵源深厚：西班牙往往是阿根廷球員登陸歐洲的第一站，阿根廷隊陣中目前有多人效力於西甲俱樂部。

然而，植根於不同的土地，兩國的足球演化走向了不同方向。西班牙隊保留了歐洲式的嚴謹與紀律，強調整體運轉，創造了獨樹一幟的tiki-taka傳控體系；阿根廷隊則被南美大陸塑造得熱烈奔放，更強調身體對抗，也更善於依靠球星個人能力撕開防線。

本屆世界盃，西班牙隊展現出無與倫比的節奏掌控力和對對手進攻的壓制力。據知名數據平台Opta統計，他們將對手場均預期進球數限制至僅0.31個，創下自1966年有記錄以來的最低值。這也幫助他們完成六場「零封」，已是單屆世界盃最高「零封」紀錄。若決賽再保球門不失，西班牙隊將創造單屆最少失球（1球）的歷史紀錄。

與西班牙隊的穩健相比，阿根廷隊的淘汰賽之旅可謂步步驚心：3：2加時擊敗維德角隊、「讓二追三」逆轉埃及隊、3：1加時戰勝瑞士隊、2：1「絕殺」英格蘭隊。儘管暴露出狀態起伏的短板，但阿根廷隊總能在關鍵時刻依靠冠軍底蘊、球星閃光乃至一絲運氣涉險過關。

兩隊在世界盃歷史上僅有一次交手，在1966年小組賽，阿根廷隊2：1獲勝。

在Opta超級計算機的25000次賽前模擬中，西班牙隊奪冠概率為59.6%，阿根廷隊為40.4%。僅看常規時間，西班牙隊勝出的概率為45.0%，雙方打平的概率為29.0%，阿根廷隊在90分鐘內直接取勝的概率為26.0%。

不過，兩場四強戰的最終勝者，均是賽前模擬中勝率更低的一方。

這足以說明，當戰至最後關頭，各隊實力只在毫釐之間，勝負的天平往往傾斜於主帥的戰術博弈與球員的意志較量。狹路相逢，智者勝，勇者勝。

精華 FAQ

  • 因為這是首次由現任美洲盃冠軍阿根廷對上歐錦賽冠軍西班牙，且兩隊正好是國際足聯世界排名第1與第2，層級與話題性都極高。

  • 西班牙靠高控球與嚴密防守壓制對手，場均預期失球極低；阿根廷則在淘汰賽屢次逆轉，展現冠軍底蘊、球星能力與關鍵時刻的韌性。

  • Opta模擬顯示西班牙奪冠機率59.6%，但阿根廷並非沒有機會。若西班牙不敗，可能創歐洲球隊最長不敗紀錄，阿根廷則有望完成世界盃衛冕。

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